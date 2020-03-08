Президент США Дональд Трамп во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в Атланте сравнил свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским с тестом на коронавирус Covid-19. Об этом 7 марта сообщил сайт «Голос Америки»

Американский президент Дональд Трамп в своей раскованной манере сравнил безотказную работу тестов по выявлению коронавируса со стенограммой своего разговора с Владимиром Зеленским, за который в США рассматривался вопрос о его импичменте.

«Тесты идеальны, как и письмо и стенограмма, верно?» — приводит слова президента США при посещении медцента издание.

Ранее Трамп неоднократно называл свою телефонную беседу с президентом Украины «идеальной». Напомним, что дело об импичменте Дональда Трампа в связи с его мнимым давлением на украинского лидера не получило поддержки в Сенате и было закрыто. Украинский эксперт рассказал, как коронавирус подыгрывает демократам в президентской гонке США © REUTERS, JCS/Mike Blake | REUTERS, JCS/Mike Blake | Перейти в фотобанк

Теперь перед президентом США стоит не менее серьезный вызов. По состоянию на субботу, 7 марта в США было зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

При этом среди мер по противодействию смертельной инфекции, американская администрация предлагает и весьма оригинальные, например, дезинфекцию банкнот, которые прибыли в США из Китая.