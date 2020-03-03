Тарифы на проезд в украинских поездах все время повышаются, но «Укрзализныця» не выполняет обещания по повышению качества комфорта и сервиса. Об этом 3 марта на пресс-конференции рассказал эксперт по вопросам транспорта общественной организации «Евро-патруль» Вячеслав Коновалов

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«Они («УЗ» — ред.) выполнят финплан, они уже это лихо делали в прошлом году — сократили инвестиции в различные программы. Например, по модернизации подвижного состава, закупке вагонов. И как ни странно, убыточная «Укрзализныця» вдруг оказалась с прибылью в несколько миллиардов гривен», - сказал Коновалов.

Коновалов добавил, что из 1,3 тысячи секций вагонов пригородных перевозок в 2019 году было отремонтировано только восемь составов.