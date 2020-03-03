По его словам, на Украине не состоялось повышение цен на железнодорожные пассажирские перевозки с 1 марта, как планировалось.
То есть долги от нерентабельных по большей части пассажироперевозок пока не закрыты
«Они («УЗ» — ред.) выполнят финплан, они уже это лихо делали в прошлом году — сократили инвестиции в различные программы. Например, по модернизации подвижного состава, закупке вагонов. И как ни странно, убыточная «Укрзализныця» вдруг оказалась с прибылью в несколько миллиардов гривен», - сказал Коновалов.
Коновалов добавил, что из 1,3 тысячи секций вагонов пригородных перевозок в 2019 году было отремонтировано только восемь составов.