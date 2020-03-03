Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко дал прогноз на случай добровольной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Он сделал это в интервью с изданием Украина.ру 3 марта

Якубин назвал в числе преемников Гончарука Юлию Ковалив из офиса Зеленского © Yuliya Kovaliv / facebook

По словам Фесенко, если премьер добровольно уйдет в отставку, то, вероятнее всего, будет назначен исполняющий обязанности главы правительства.

«В этой роли будет Денис Шмыгаль. Временно. Через некоторое время (когда, точно сказать невозможно, — через месяц, два или осенью) появится премьер. Это может быть [Сергей] Тигипко, если он и президент согласуют условия и по составу правительства, и по политике, которую будет проводить правительство. Кроме того, для этого нужно отменить закон о люстрации», — отметил эксперт.

Другие экспертные мнения Владимира Фесенко читайте в Telegram-канале Украина.ру

При этом он озвучил менее вероятный, но возможный вариант замены «одного нового на другого», при котором место Гончарука займет замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, которая занимает в ОПУ ту же должность, на которой работал Гончарук, а также «устраивает западных партнеров Украины».

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.