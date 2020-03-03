В среду, 4 марта, состоится внеочередная сессия Верховной Рады, на которой будет поднят вопрос кадровых перестановок в Кабмине и силовых ведомствах. При этом, по данным ряда СМИ, планируется, в частности, отставка Гончарука.
По словам Фесенко, если премьер добровольно уйдет в отставку, то, вероятнее всего, будет назначен исполняющий обязанности главы правительства.
«В этой роли будет Денис Шмыгаль. Временно. Через некоторое время (когда, точно сказать невозможно, — через месяц, два или осенью) появится премьер. Это может быть [Сергей] Тигипко, если он и президент согласуют условия и по составу правительства, и по политике, которую будет проводить правительство. Кроме того, для этого нужно отменить закон о люстрации», — отметил эксперт.
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При этом он озвучил менее вероятный, но возможный вариант замены «одного нового на другого», при котором место Гончарука займет замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, которая занимает в ОПУ ту же должность, на которой работал Гончарук, а также «устраивает западных партнеров Украины».
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