В среду, 4 марта, состоится внеочередная сессия Рады, на которой будет поднят вопрос кадровых перестановок в Кабмине. Произойдет ли отставка премьера, какие министры могут покинуть правительство и кто займет их места? На эти вопросы глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко ответил в интервью Украине.ру 3 марта

Владимир Фесенко. Биографическая справка © Facebook Владимира Фесенко - Владимир Вячеславович, на ваш взгляд, кто из министров подпадает под прицел?

— В зоне риска — полправительства. Но решение, скорее всего, будет принято по нескольким министрам — от трех до пяти могут быть уволены. Будет однозначно один новый министр во главе восстановленного Министерства по делам временно оккупированных территорий. Это решение уже давно принято — Алексей Резников будет на этой должности.

Ну а по остальным министрам окончательных решений нет. Я думаю, что они будут приняты либо сегодня вечером, либо завтра утром в последний момент. Но может произойти замена министра иностранных дел [Вадима Пристайко] — при этом внешняя политика не поменяется. Все останется как прежде, просто будет новый министр, который будет более активно работать с Офисом президента, который будет стилистически более соответствовать запросу Офиса президента и самого главы государства.

Может быть новый министр обороны. Могут быть новые министры охраны здоровья, социальной политики. Могут быть и по некоторым другим ведомствам — это зависит опять-таки от решения президента.

Кабмин Гончарука — правительство, сорвавшее стоп-кран украинской экономики, нащупало кадровое дно © Julia Berezovska/ Press office NBU - А Пристайко могут отправить в отставку из-за смены руководства Офиса президента?

— Нет. Претензии к нему были и у [экс-главы ОПУ Андрея] Богдана. Тут, понимаете, не то чтобы какие-то принципиальные претензии, что вот Пристайко был в конфликте, не отвечал интересам президента, проводил какую-то другую политику. Нет.

Скорее, от министра иностранных дел ждут большей инициативности, насколько я понимаю, и были замечания по ряду заявлений Пристайко, когда он какие-то вещи говорил, которые не соответствовали в нюансах позиции президента. Так что это вопрос скорее такой эмоциональной стилистической совместимости.

- А насколько вообще длинная кадровая скамья у Владимира Зеленского? Из кого он может выбирать?

— Здесь есть проблема. Надо понимать, что к власти пришел человек, который никогда не занимался политикой, и команда у него была очень маленькая и опять-таки не из политиков. Поэтому у президента выбор ограничен. Сначала была сделана ставка на поиск людей, которые не были связаны с политическими силами, которые ранее не были при власти. Была установка на кардинальное обновление украинской политики — это проявилось особенно при формировании депутатской фракции. Это отвечало определенному общественному запросу.

Но и в общественном мнении, и у самого Зеленского за последние месяцы произошли определенные изменения: президент понял, что ставка только на новые лица не сработала. Что нужны и опытные политики, опытные государственные администраторы — люди, которые смогут более эффективно отвечать на вызовы для украинского общества, в том числе на риски нового экономического кризиса, который сейчас грозит всему миру.

Вопрос политического выживания Зеленского. Эксперты о правительственном кризисе на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но это требует времени. И тут тоже возникает противоречие, которое недавно проявилось, когда бурно обсуждали кандидатуру Сергея Тигипко как возможного нового премьера. Многие критически отнеслись к этой кандидатуре.

- В связи с такой реакцией хорошая ли это идея — искать такой баланс?

— Это нормальная идея. Другое дело, как сработаются. Опять-таки, во-первых, кто придет, мы еще не знаем. Даже опытных политиков и администраторов найти не так просто, потому что это должны быть люди с более или менее неплохой репутацией, опять-таки люди, которые, по мнению президента, должны иметь репутацию эффективных менеджеров и пользоваться его доверием.

Вот к тем, кто работал при [втором президенте Украины] Кучме, как и к самому Леониду Даниловичу, Зеленский относится с доверием, он прислушивается к их советам. И, например, тоже один из политиков, который раньше работал при разных президентах, Валерий Хорошковский выступал в роли неофициального консультанта для Зеленского, и его кандидатура тоже, как говорят, рассматривается в правительство.

Но это требует и согласия самих этих людей. А с другой стороны, надо, чтобы была совместимость старых и новых в правительстве.

Загадочный список «правительства Тигипко»: каждой твари по паре © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

- Насчет Хорошковского, Тигипко и других возможных преемников Алексея Гончарука. Вы в прошлый раз говорили, что рано или поздно вопрос об отставке Гончарука, вероятнее всего, возникнет. Наша редакция отобрала несколько возможных претендентов на его место. Могли бы вы сказать, кто из них наиболее вероятен: Денис Шмыгаль, Валерий Хорошковский, Сергей Тигипко или Юлия Ковалив?

— Сейчас, именно сейчас, если, пока 100-процентной уверенности в этом нет, Гончарук напишет заявление об отставке и добровольно уйдет в отставку, других сценариев нет, если это произойдет, то более вероятный сценарий, что будет исполняющий обязанности. И в этой роли будет Денис Шмыгаль. Временно.

Через некоторое время (когда, точно сказать невозможно, — через месяц, два или осенью) появится премьер. Это может быть Тигипко, если он и президент согласуют условия и по составу правительства, и по политике, которую будет проводить правительство. Кроме того, для этого нужно отменить закон о люстрации.

Но еще один вариант замены одного нового на другого — это Юлия Ковалив. Она работает в Офисе президента на той же должности, на которой работал Гончарук. В принципе она устраивает и западных партнеров Украины. На мой взгляд, это не самый приоритетный вариант, но возможный.