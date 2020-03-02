Во вторник, 25 февраля, Большая палата ЕСПЧ отказалась пересматривать решение о незаконности люстрации на Украине. Таким образом, в силу вступило изначальное решение суда, принятое 17 октября 2019 года.
По мнению Фесенко, власти будут искать оптимальное решение, чтобы минимизировать затраты. Так, он считает, что будет работать принцип невозмещения затрат.
«Главная суть этого решения заключается в том, что теперь не будет правовых проблем и ограничений с назначением на должности таких людей, как [бывшие вице-премьеры Украины Сергей] Тигипко, [Валерий] Хорошковский и другие, которые подпадали под действие закона о люстрации», — отметил политолог.
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В прошлую среду, 26 февраля, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в скором времени Алексей Гончарук отправится в отставку с поста премьер-министра Украины. При этом в качестве его возможных преемников на этой должности назывались бывшие вице-премьеры страны: Тигипко, Хорошковский и Олег Дубина.
При этом, по словам Фесенко, о том, что президент рассматривает кандидатуру Тигипко на пост главы Кабмина, он узнал еще неделей ранее.
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