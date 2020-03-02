Благодаря решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по закону о люстрации президент Украины Владимир Зеленский получил возможность назначать на должности людей «эпохи регионалов». Об этом глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко сказал в интервью изданию Украина.ру 28 февраля

ЕСПЧ признал люстрацию нарушающей права человека. Украине придется платить и каяться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По мнению Фесенко, власти будут искать оптимальное решение, чтобы минимизировать затраты. Так, он считает, что будет работать принцип невозмещения затрат.

«Главная суть этого решения заключается в том, что теперь не будет правовых проблем и ограничений с назначением на должности таких людей, как [бывшие вице-премьеры Украины Сергей] Тигипко, [Валерий] Хорошковский и другие, которые подпадали под действие закона о люстрации», — отметил политолог.

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В прошлую среду, 26 февраля, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в скором времени Алексей Гончарук отправится в отставку с поста премьер-министра Украины. При этом в качестве его возможных преемников на этой должности назывались бывшие вице-премьеры страны: Тигипко, Хорошковский и Олег Дубина.

При этом, по словам Фесенко, о том, что президент рассматривает кандидатуру Тигипко на пост главы Кабмина, он узнал еще неделей ранее.

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