Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко прокомментировал возможную отставку премьер-министра Украины и назначение на этот пост человека «эпохи регионалов», ситуацию с законом о люстрации и снижающийся рейтинг президента Украины. Своим мнением он поделился в интервью изданию Украина.ру 28 февраля

Владимир Фесенко. Биографическая справка © Facebook Владимира Фесенко - Владимир, главной политической темой, а вернее слухом недели стали новости о якобы готовящейся смене премьер-министра Украины и всего Кабмина. Как вы считаете, действительно ли стоит ждать скорой смены премьера, или это кому-то выгодные «вбросы»?

— Думаю, что если вопросы о новом премьере будут подниматься, то не сейчас, а минимум через несколько недель, а возможно, и в конце марта или в апреле — не раньше. А может быть, даже только тогда, когда закончится год работы. Но то, что кресло под Гончаруком зашаталось, это очевидно.

- То есть это не «вброс», а скорее утечка?

— Это утечка, да. В принципе в украинской политике все достаточно прозрачно. Другое дело, что не каждому слуху стоит доверять, — там много и фальшивых вбросов, и откровенных спецопераций информационных. Поэтому каждую информацию надо проверять.

- Вот в качестве возможных преемников Алексея Гончарука СМИ называют трех бывших вице-премьеров страны: Сергея Тигипко, Валерия Хорошковского и Олега Дубину. Можно ли доверять этой информации?

Премьер для Зеленского. Уравнение с тремя известными © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Владимиру] Зеленскому, вряд ли речь идет о премьерстве, но то, что он может появиться если не в правительстве, то, например, в качестве руководителя «Нефтегаза Украины», — это вполне возможно.

Вот Тигипко да — возможный вариант. По нему я вам могу подтвердить 100%-но, что его кандидатура рассматривается как минимум на первого вице-премьера. Эта информация стала мне известна еще на прошлой неделе. Хотя тот шум, который поднялся, и какие-то критические заявления, которые звучали в СМИ, могут, конечно, повлиять на Зеленского.

- Другой важной новостью недели стало то, что Европейский суд по правам человека признал украинский закон о люстрации от 2014 года нарушающим права граждан. Значит, все иски, поданные уволенными согласно нормам закона, автоматически считаются удовлетворенными. Теперь государству придется платить миллиарды гривен, возникают юридические коллизии с восстановлением в должности.

На ваш взгляд, как будет развиваться ситуация с люстрацией?

— Я бы сейчас не спешил с оценкам по миллиардам гривен. Это, конечно, очень серьезная такая коллизия. Думаю, что будут искать оптимальное решение, чтобы минимизировать затраты.

ЕСПЧ признал люстрацию нарушающей права человека. Украине придется платить и каяться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но я думаю, что главная суть этого решения заключается в том, что теперь не будет правовых проблем и ограничений с назначением на должности таких людей, как Тигипко, Хорошковский и другие, которые подпадали под действие закона о люстрации. Теперь такой проблемы нет.

- Тем временем у Зеленского продолжает снижаться рейтинг. Согласно свежему опросу Киевского международного института социологии, поддержка главы государства впервые опустилась ниже 50% и составила 47%. Почему это происходит?

— Это абсолютно закономерно. Во-первых, речь идет о рейтинге доверия или рейтинге поддержки? Тут очень важно, какой имеется в виду. Рейтинги были аномальными — выше 70%. В этом плане он был вполне сопоставим по рейтингу поддержки с [президентом РФ Владимиром] Путиным — у нас такого никогда и ни у кого не было. Для нашей политики это было аномальное явление. Сейчас возвращается к норме.

Социологи подсчитали, насколько упал рейтинг Зеленского за два месяца © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Поэтому снижение закономерно — это естественно. У него еще в прошлом году закончился т.н. «медовый месяц», идет эмоциональное остывание по отношению к нему, но, тем не менее, он сохраняет достаточно широкую поддержку.

Но то, что разочарование есть, — это естественно. Так всегда происходило в украинской политике со всеми предыдущими президентами.

- Будет Зеленский как-то реагировать на это? И надо ли?

— Реагировать, конечно, надо, но это не значит, что надо сломя голову бросаться что-то делать. Надо разобраться, почему так происходит. Здесь есть причина долговременная — социально-экономические факторы: те же тарифы, общая неудовлетворенность социально-экономической ситуацией. Здесь при всем желании кардинально и быстро ситуацию не изменишь. С этим уже сталкивались все.

Есть и другие факторы. Например, пик рейтинга у Зеленского был достигнут в сентябре. С чем это было связано? Не только с «медовым месяцем», но и с энергией, драйвом, которые тогда демонстрировал Зеленский. И вот этот всплеск решительных эмоциональных действий магнетически подействовал на избирателей и обеспечил аномально высокие рейтинги, которые выросли даже по сравнению с президентскими выборами.

Поэтому в данном случае, возможно, ему надо попробовать вернуть этот эмоциональный задор, драйв, решительность. Если получится, то я думаю, что ему удастся как минимум стабилизировать рейтинговую ситуацию. Ну и, естественно, надо искать нестандартные социально-экономические решения.