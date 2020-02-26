Лидеру Меджлиса крымско-татарского народа* Рефату Чубарову не разрешили высказаться о ситуации в Крыму на международной конференции «Защита мирного населения в условиях вооруженного конфликта», которая проходила в Киеве. Об этом он заявил 25 февраля на своей странице в Facebook

Чубаров хочет Крымский мост в качестве контрибуции © РИА Новости, Георгий Зимарев | Перейти в фотобанк

«Шел с конференции со стойким впечатлением, что организаторы конференции избегали не только обсуждения, но даже упоминания об оккупированном Крыме. Российских дипломатов не было, но ощущение их присутствия не покидало», — написал он.

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Конференция проводилась по инициативе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и посольства Азербайджанской Республики. В ней приняли участие 150 человек, в том числе нардепы, дипломаты, правозащитники и чиновники.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ