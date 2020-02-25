«Народ на Украине запуган. Что-то вякнешь, а тебя с работы уволят. Детей в школе начнут троллить. Сейчас приходит из школы моя дочка, которой 14 лет, и рассказывает, какие они доклады делают. Это уму непостижимо! "Интеллигенция 19-го века специально забирала детей из школы, чтобы не учить их там русскому языку". Ну, на голову не налазит», — возмутился композитор.
По его словам, ему приходится объяснять дочери, что все это очень большая ложь.
«Долго это продолжаться не может. Это когда-нибудь кончится. Нельзя носить в себе раковую опухоль, и когда тебе предлагают ее удалить, ее надо удалять», — уверен Быстряков.
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