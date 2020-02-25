Композитор и общественный деятель Владимир Быстряков на днях рассказал изданию Украина.ру о гражданах Украины и их детях, которым приходится жить в страхе

Романенко пояснил, как достичь гендерного равенства в украинских школах © Facebook, Юрий Романенко

По его словам, ему приходится объяснять дочери, что все это очень большая ложь.

«Долго это продолжаться не может. Это когда-нибудь кончится. Нельзя носить в себе раковую опухоль, и когда тебе предлагают ее удалить, ее надо удалять», — уверен Быстряков.

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