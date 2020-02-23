Знаменитый композитор и общественный деятель Владимир Быстряков рассказал изданию Украина.ру о будущих участниках конкурса "Евровидение", войне на Донбассе и печальной судьбе Зеленского

- Владимир, вот-вот будет вынесено решение о том, кто же поедет от Украины на "Евровидение" (Интервью у Быстрякова брали накануне того, как было принято решение). Что вы думаете о жюри и участниках конкурса?

— У нас уже давно принято, что в составе жюри не бывает композиторов и людей, которые могут грамотно разобрать произведение. У нас в жюри бывают юмористы, редакторы. Ну, есть еще продюсеры, это неплохо, они хоть какой-то нюх имеют. Данилко, хороший артист, сидит на всех конкурсах, потому что он главный певец Украины. А почему нет? Если у нас президент юморист, почему певцы не могут быть юмористами? У нас на Украине любят пошутить.

Что касается наших конкурсантов, то это такой хороший середняк. Никого нового, оригинального нет. Те же песни на украинском и английском языке. В основу "Евровидения" когда-то было заложено, что каждая страна должна исполнять произведение на национальном языке. Но от этого давно отошли. Единственный, кто это сделал, был Удо Йоргенс. Он завоевал первый приз и пел на немецком языке. Все остальное идет под американский ранжир.

Вот у нас среди конкурсантов афроукраинки есть. У нас же глобализация, все перемешивается постепенно. Это имеет далекоидущие последствия. Идет подмена самоидентичностей. Я не расист и не ксенофоб, но сейчас в Европе мусульмане подменяют собой коренные нации, начинают диктовать свои ценности. Где же тогда те европейские ценности, к которым мы так стремимся и ради которых жертвуем всем, в том числе и нормальной жизнью?

Это смешение культур приводит к печальным результатам. Есть такая теория, что развал империи запускается с того, что, с одной стороны, начинаются всевозможные извращения, вроде ЛГБТ, а с другой стороны, в общество вливается большая группа народа, исповедующего другую культуру. Это хорошая американская придумка в отношении Европы. А у нас же на Украине все тупо делают ровно то, что американцы советуют, начиная от того, как армию переодеть под американский ранжир, кончая тем, что все стараются петь на американском языке. Кстати, если вы заметили, в программе конкурса нет ни одной песни на русском языке, на котором говорит половина населения этой страны. Это отслеживается очень тщательно, со всевозможными Ницоями, которые идут в авангарде этого абсурдистского движения. "Евровидение-2020" в Украине. Народные песни в комплекте с африканскими барабанами © commons.wikimedia.org, Tadeáš Bednarz

Но вернемся к "Евровидению". По составу участников и песням конкурс разделился на две части. Либо это фолк, которым хотят поразить, как в свое время поразила Руслана. Она, к слову, потом ничего путного так и не спела. Я еще тогда сказал, что это был эффект Кола Бельды. Помните, такой был советский чукотский певец Кола Бельды, который в свое время шокировал Сопот. Он вышел в шкуре и стал петь «А чукча в чуме ждет рассвета». На фоне смокингов он выглядел очень экзотично, и Европа тогда сказала: да, это интересно. Этот Кола Бельды потом благополучно спился. Но дело в другом.

У нас все думают, что если мы будем петь фолк, мы повторим эффект Русланы. Но этим тут не пахнет. С другой стороны, идут поиски идентичности, каких-то новых эстрадных жанров. Понимаете, когда клей оказался просроченным, то появляются шедевры типа Ивана Дорна и прочих любителей поискать что-то новое на фоне забытого старого. Среди них, пожалуй, выделяется певец Аксельрод, бывший Ткаченко, который поет традиционные хорошие вещи. У него хороший голос. Но таких певцов много.

Не думаю, что у нас на "Евровидении" в этом году много шансов. Тем более, что в последние годы настолько стала видна политическая составляющая всех этих Евровидений. Первое место отдали Джамале, потому что такова была политическая целесообразность, прокатили "Гринджолов", которые тоже символизировали наше новое искусство. Их прокатили так, что их до сих пор не видно и не слышно.

Но на этот раз политической составляющей при отборе у нас не было. Видно, хлопцам сказали — не превращайте конкурс в допрос НКВД на тему, чей Крым. В этот раз все участники конкурса точно знают, чей Крым.

Особенных лавров нам ожидать не придется. Это будет просто, слава богу, отпуск. В прошлом году же мы вообще не принимали участия в "Евровидении". Повели себя по принципу «назло кондуктору пойду пешком».

- Сейчас идет резкая активизация военных действий на границе ЛДНР. Как вы думаете, с чем это связано?

— Это провокации военных. Недавно один из генералов в эфире в открытую высказался против Зеленского. Они его продолжают считать комиком-юмористом. Авторитета у него нет. Поэтому все больше активизируются оппоненты Зеленского, которых у него предостаточно. С другой стороны, Зеленский — это человек, который ничего не решает. Да, он сейчас поменял главу своего офиса, чем укрепил позиции Коломойского. Это позитивно, потому пусть уж лучше будет Коломойский, чем Сорос. Рядом с Соросом Коломойский просто чеховский интеллигент.

- Как оппоненты Зеленского связаны с обстрелами Донбасса?

— Они показывают, у кого реальные силовые рычаги в стране. Сегодня эти рычаги у генералов, которых вскормил Порошенко. Перед своим уходом он им пораздавал по серьгам. Силовые рычаги есть и у Авакова, который, судя по всему, будет работать в паре с Коломойским и представлять реальную власть. А Зеленский просто громоотвод. На нем уже лица нет, он мелет какую-то ерунду, неподобающую первому лицу государства. Он изначально на это и не был заточен — разменная фигура, на которую удобно потом все шишки свалить. На него и на его бездарное правительство, которое сейчас не знает, что делать, и советует то форточки не открывать, чтобы не выпускать тепло, то собак продавать, чтобы заплатить за ЖКХ. "95 квартал" себе не изменяет и продолжает смешить население.

Но знаете, что удручает? Что большая часть народа инфицирована русофобией, ненавистью друг к другу. Вон китайцы собрались всем миром и за 6 дней построили больницу для лечения коронавируса. А у нас в обществе дело идет к расколу. Нормальные люди говорят: как мы можем подавать руку тем, кто устраивает бандеровские чтения, кто ходят с факелами. Людей адекватных достаточно много, они все сейчас во внутренней эмиграции. У нас же война на востоке Украины называется Восточный фронт. Мы повторяем все шалости Третьего рейха. Этот развал страны и взаимная ненависть тоже кем-то стимулируются.

- Это некая аранжировка, под которую проходит разграбление страны?

— Может быть, они рассчитывают на то, что когда здесь все разграбят, тогда Россия протянет руку помощи и все это будет восстанавливать? Или они думают, что нам простят все долги, как это сделали в Польше? Почему поляки сейчас выпендриваются? Потому что им простили часть огромного долга. Вот они и отрабатывают.

Народ на Украине запуган. Что-то вякнешь, а тебя с работы уволят. Детей в школе начнут троллить. Сейчас приходит из школы моя дочка, которой 14 лет, и рассказывает, какие они доклады делают. Это уму непостижимо! "Интеллигенция 19-го века специально забирала детей из школы, чтобы не учить их там русскому языку". Ну, на голову не налазит. Я ей говорю: ну что делать, Машенька, ты только понимай, что все это очень большая ложь. И это все временно. Долго это продолжаться не может. Это когда-нибудь кончится. Нельзя носить в себе раковую опухоль и, когда тебе предлагают ее удалить, ее надо удалять.

У нас нет лидера. Как только намечается какое-то объединение, которое хоть как-то пытается оппонировать властям, его сразу начинают прессовать. Я знаю это по собственному опыту. Мы несколько лет назад создали объединение деятелей культуры под названием «Сила добра». Туда вошли очень известные люди. И сразу нас начали таскать по СБУ и допытываться, где мы прячем тротиловые шашки и "коктейли Молотова".

Зато у нас хорошо себя чувствуют все эти милитаристские образования типа С14. Все они сидят на зарплате СБУ или МВД. С одной стороны, это создание параллельных карательных органов и слабость власти, а с другой — мы скатываемся к гориллам из Южной Америки. У нас вроде пока еще люди не пропадают, но облить зеленкой, фекалиями — это у нас запросто.

Я смотрю с точки зрения музыканта, который не терпит фальши. Тот же Зеленский, который всю жизнь разговаривал по-русски, который на этом деньги зарабатывал, вдруг подхватил заразу парубийщины. "95 квартал" никогда не выходил на державной мове, и вдруг он инфицировался и начинает гнать на все русское. Понятно же, что все это человек не сам делает, что его ведут, и он со всех сторон окружен красными линиями. Трудно представить, что все эти олигархи, которые столько лет держали власть, вдруг все отдадут в руки клоуну. Но вся страна верит, что вот сейчас он придет — такой Моисей, он же Иисус Христос на полставки. Это же ерунда! Надо же понимать, что ключ от нашего будущего лежит в сейфе у Коломойского. Куда он его повернет, так и будет. Быстряков: 90% зрителей ЧМ на Украине считали сборную России своей © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

- Что вы думаете по поводу предложения Авакова принять закон о коллаборантах? Ведь этот шаг сделает возвращение Донбасса невозможным.

— Это укладывается в теорию заговора. Знаете, если пофантазировать немножко и представить, что ситуация изменилась в другую сторону и Украина вошла в Россию, все эти патриоты первыми оденут георгиевские ленточки и скажут, что они работали на ФСБ. Наша ментальность такая. Мы всю жизнь то вместе с татарами против поляков, то с поляками против России или с Россией против татар. Поэтому у нас и нельзя построить государство, потому что оно сразу превращается в коммерческую лавку. У нас нет ментальности единой семьи, которая есть у китайцев. Да, там смертная казнь, но тем не менее вся страна сплотилась, чтобы построить эти больницы. До того страна сплотилась, чтобы Китай вырвался в гегемоны. Да, они занимались ерундой, тоже очень сплоченно. Ловили воробьев, строили доменные печи в каждой фанзе. Но они этим переболели и построили новый Китай. У нас такого не может быть. У нас скудная страна по менталитету. Ну не могут объединиться бандеровцы с бывшими энкавэдистами!

- Какие перспективы у Минских соглашений? Дело идет к тому, что они не будут выполнены?

— Ну, так они и не будут выполнены. Будем сидеть и жать, когда Трамп сблизится с Путиным. Будущее войны на Донбассе в канцелярии Трампа. То, что он сейчас преодолел импичмент, для наших людей глоток свежего воздуха. Иначе пришли бы демократы, а демократы это Сорос. А Сорос это Пинчук и его соросята, которых сейчас потихоньку начинают выдавливать из правительства, чтобы они не успели распродать все, что только можно.

Вот закон о земле. Хороший шаг Оппозиционной платформы, которая внесла туда 3000 поправок и пока с этим поправками разберутся, этот закон не примут. Но у нас оппозиция сейчас не играет особой роли, потому что в Раде ее почти нет. Там одни слуги народа, правда, непонятно, какого народа.

У нас рейтинг президента упал до 50% вместо того, чтобы обвалиться до 20% и ниже. Люди настолько верили, что вот пришел молодой парень, Вовочка, в каждой хате мы его знаем, сейчас он наведет порядок. С этой мечтой так трудно расстаться. Кроме того, люди не видят никакой новой фигуры. Они голосовали против Порошенко за Зеленского, а сейчас за кого голосовать? Есть умные политики, тот же Евгений Мураев, но народ его не поддержит, он политик не от этой страны. Я разочаровываюсь в нашем народе. У нас толпа, население. И их в чем-то надо понять. Им надо кормить семью, надо деточкам что-то купить. Политика от них далека и высока.

Я в 2004 году шел в парламент от партии «СЛОН». Целями нашей партии были легализация русского языка и признание его вторым государственным. Думаете, за нас кто-то проголосовал? Нет. Голосовали за популистские лозунги про хлеб, спички и соду. А тот факт, что проблема с русским языком разваливает общество, всем до лампочки. А ведь она разваливает. Зеленскому уже давно дали добро на то, чтобы он этот вопрос снял, но он же не снимает. Он же не отменяет этот дурацкий закон о 8-процентных квотах, не отменяет закон об образовании, против которого даже Европа встала на дыбы — что вы делаете, ребята, это же геноцид чистой воды! Маємо те, що маємо (имеем то, что имеем). Это выражение Кравчука. У вас Черномырдин отличался афоризмами, а у нас Кравчук, которого звали Между капельками, потому что он старался в дождь пройти между капельками. Зеленский сейчас старается, но у него не получается. Он сел не на трон, а на электрический стул. И мне его жалко. Это руководитель филателистического кружка, которого посадили командовать китобойной флотилией.

Почему у нас так? Все очень просто. В одном из интервью Коломойский сказал: нам неважно, кто будет министром, премьер-министром, нам неважно даже, кто будет президентом. Это он сказал перед первым туром президентских выборов. Неважно! Потому что всё находится в нужных руках. Они хотят только сами доить Украину.