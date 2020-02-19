На протяжении последних десятилетий, продолжил эксперт, Румыния очень часто вмешивалась во внутреннюю политику Молдавии и из-за своих собственных политических предпочтений отдалилась от классической дипломатии.
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К примеру, по его словам, Национал-либеральная партия Румынии открыто поддерживала партию «Достоинство и Правда» Андрея Настасе на выборах и ныне лоббирует интересы молдавских крайне правых во внешней политике.
«Таким образом, Румыния вынудила правительство Иона Кику, поддержанное Партией социалистов Молдовы, найти другие способы налаживания отношений с европейскими странами», — пояснил Лисневский.
При этом руководство Румынии, добавил политтехнолог, в последнее время из-за внутренних проблем допустило серию ошибок во внешней политике, тем самым потеряв определенный процент доверия со стороны населения и политиков.
Полную версию интервью можно прочитать здесь.