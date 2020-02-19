Молдавия из-за тесных отношений с Румынией так и не научилась сама налаживать отношения с европейскими странами. Румыния же как посредник всегда учитывала в первую очередь свои собственные интересы и политические инвестиции. Об этом рассказал директор молдавской компании Intellect Group Ян Лисневский в интервью изданию Украина.ру

Ян Лисневский: Борьба за «воссоединение» Румынии и Молдавии стала бизнесом отдельных политиков © Sputnik / Osmatesco

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К примеру, по его словам, Национал-либеральная партия Румынии открыто поддерживала партию «Достоинство и Правда» Андрея Настасе на выборах и ныне лоббирует интересы молдавских крайне правых во внешней политике.

«Таким образом, Румыния вынудила правительство Иона Кику, поддержанное Партией социалистов Молдовы, найти другие способы налаживания отношений с европейскими странами», — пояснил Лисневский.

При этом руководство Румынии, добавил политтехнолог, в последнее время из-за внутренних проблем допустило серию ошибок во внешней политике, тем самым потеряв определенный процент доверия со стороны населения и политиков.

Полную версию интервью можно прочитать здесь.