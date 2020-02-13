Политтехнолог Ян Лисневский, директор молдавской компании Intellect Group, рассказал изданию Украина.ру о том, сможет ли Киев воспользоваться опытом Кишинёва в реинтеграции страны и отношениях с ЕС

- Ян, на минувшей неделе президент Молдавии Игорь Додон встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Это попытка позлить соседнюю Румынию, которая постоянно конфликтует с Венгрией в связи с требованиями венгров создать автономию в составе Румынии?

— В международных отношениях Молдова поменяла тактику своей внешней политики, ныне особое внимание уделяется двухсторонним отношениям. Не исключение и отношения с Венгрией, которые в случае успешных дипломатических переговоров могут оказаться очень важными и благоприятными для Молдавии.

Роль и опыт Венгрии в Европейском Союзе неоспоримы, а хорошие отношения и поддержка Виктора Орбана и его партии "Фидес" могут ускорить налаживание отношений между Республикой Молдова и ЕС.

Что же касается отношений Молдавии и Румынии, то они намного больше, чем отношения соседних стран. Это фактически единый язык, историческая связь, неоднократная поддержка со стороны Румынии. С другой стороны, к сожалению, Молдавия из-за этих тесных отношений с Румынией так и не научилась сама налаживать отношения с европейскими странами. Румыния же, как посредник, всегда учитывала в первую очередь свои собственные интересы и политические инвестиции.

Ошибка перевода: Румыния обиделась из-за речи Зеленского на День соборности Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

К примеру, Национал-либеральная партия Румынии открыто поддерживала партию «Достоинство и Правда» Андрея Настасе на выборах и ныне лоббирует интересы молдавских крайне правых во внешней политике. Таким образом, Румыния вынудила правительство Иона Кику, поддержанное Партией Социалистов Молдовы, найти другие способы налаживания отношений с европейскими странами.

Напрямую, а не через Румынию, руководство которой в последнее время из-за внутренних проблем допустило серию ошибок во внешней политике, тем самым потеряв определенный процент доверия со стороны населения и политиков.

- Уже несколько лет нарастает конфликт Венгрии с Украиной в связи с принятым в Киеве решением ликвидировать до 2023 года все школы с обучением на языках национальных меньшинств. Три оставшиеся в Одесской области молдавские школы могут закрыть ещё раньше, если они не объявят себя румынскими — как это ранее было сделано в Черновицкой области.

В декабре 2019 года молодёжное движение «Потомки Штефана» обратилось к властям Молдавии с требованием защитить языковые образовательные права молдаван на Украине, число которых оценивается в четверть миллиона человек. Можно ли рассчитывать на какие-то действия официального Кишинёва в этом направлении?

— Патриоты так увлечены борьбой за язык и национальность, что забывают: необходимо в первую очередь оставаться людьми. Именно это является самым главным, когда мы говорим о культуре и о том, кто мы и кем являемся.

Создавая конфликт, невозможно вызвать желание изучать украинский язык, а отсутствие культуры у представителей украинской власти лишь усугубляет ситуацию.

Решение Киева считаю ошибочным, хотя и понимаю мотивы. Но примитивными действиями по навязыванию невозможно привлечь симпатию к своему языку и национальной идентичности. В упомянутой ситуации с молдавскими школами, по-моему, нужно сперва выслушать нас, молдаван, а уже потом решать, что румынский и молдавский — это один и тот же язык.

- Петер Сийярто во время визита в Кишинёв отметил преимущества Молдавии как страны, подписавшей Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и являющейся наблюдателем в Евразийском союзе. По словам дипломата, эта позиция представляет особую ценность Молдавии в глазах ЕС. Может ли ваша страна в этом плане стать примером для Украины, бездумная евроинтеграция которой продолжает вредить экономике и ведёт к дальнейшему падению уровня жизни населения?

Как глава МИД Молдавии защитил Россию и угодил в эпицентр скандала © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в фотобанк

В этом плане Венгрия продемонстрировала самый лучший пример, когда доминирование внутренних интересов, которое привело к осложнению отношений между Будапештом и Брюсселем, не ослабило позицию Венгрии в ЕС — как это случилось с Польшей. А поспешное стремление Украины в ЕС показало, какими могут быть последствия таких шагов без учёта внутренних рисков и неготовности к реальной евроинтеграции — как экономики, так и общества.

Возможность же создания в Молдавии зоны диалога между Востоком и Западом полностью зависит от уровня дипломатии молдавских властей, о котором ещё очень рано говорить, так как не раз наши политики показывали неспособность достойно проявить себя во внешней политике.

- Молдавия, как и Украина, имеет проблемы с полным контролем своей территории в рамках международно признанных границ — я имею в виду Приднестровье. Сейчас в Молдавии проводится политика «малых шагов», согласно которой Кишинев и Тирасполь двигаются навстречу друг другу, что в итоге должно привести к реинтеграции Приднестровья в Молдавии в некоем «особом статусе». Однако уже сейчас связи Молдавии с ПМР куда шире, чем у Украины с ДНР/ЛНР, и главное — на границе между ними не звучат выстрелы и артиллерийская канонада. Стоит ли Киеву воспользоваться опытом Кишинёва по реинтеграции неподконтрольных территорий?

— Если честно, у Кишинёва мало опыта в разрешении такого рода конфликтов. В том, что сделано до данного момента, мало заслуги молдавской или приднестровской стороны.

Решение приднестровской проблемы оставляет желать лучшего, а переговоры постоянно подогреваются политическими кризисами в Молдавии. Урегулирование Приднестровского конфликта невозможно в условиях, когда эта проблема используется молдавскими политиками для получения электоральных дивидендов.

Решение данной проблемы возможно лишь при тесных двухсторонних отношениях, наличии интереса в решении данного конфликта на обоих берегах Днестра, и при отсутствии влияния третьих сторон. К сожалению, отсутствие данных условий, экономический и политический кризис — как в Республике Молдова, так и в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) — делает невозможным полноценное урегулирование конфликта.

Коммерческая составляющая. Эксперт рассказал, почему украинский Генштаб тормозит разведение сил в Донбассе © РИА Новости, Алексей Куденко

Вооружённые конфликты происходят там, где проигрывает дипломатия. Но попытка возвращения к дипломатии, исходя из территориальных интересов, невозможна. Главные причины этого — нет доверия между конфликтующими сторонами, а каждая из сторон уже пишет свою собственную историю и по-своему видит будущее.

Поэтому для решения проблем такого рода, как существование ПМР/ДНР/ЛНР, центральной власти необходимо осознать де-факто территориальную потерю данных регионов и сконцентрироваться на интересах общества. Уверен, что именно такой подход приведёт к сближению двух сторон.

- В свою очередь в Бухаресте не оставляют надежд на «реинтеграцию» Молдавии в состав Румынии, используя для этого термин «униря» — воссоединение. Отдельные румынские политики и их партнёры в Молдавии рассматривают грядущие президентские выборы осенью этого года как «последний и решительный бой» за де-факто ликвидацию молдавской государственности. Насколько реальна подобная угроза?

— Бухарест пытается так поступить, исходя именно из территориального разделения Молдавии и невосприятия её как отдельного государства. Цель кампании «объединения» — убедить в его необходимости общество, в первую очередь молдавское.

«Объединение» используется в нескольких целях: во-первых, как оружие в электоральных битвах, во-вторых — для влияния Румынии на внутреннюю политику Молдавии. Со временем «униря» стала неплохим бизнесом — как для румынских политиков, так и для некоторых молдавских партий. В реальности же не существует политика — ни в Бухаресте, ни в Кишинёве, — который бы хотел и знал, как осуществить реинтеграцию Молдовы в состав Румынии.

Додон заявил, что готов дать Приднестровью широкую автономию © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Одинаковый приблизительно процент симпатий — по 19% — между Европейским Союзом и Евразийским Союзом, 36% — за хорошие отношения со всеми, и 21% — за независимое и нейтральное государство. Второе — это сложности на структурном и законодательном уровне, которые теоретически могут быть решены, но на практике являются непреодолимыми, потому что каждая из сторон получает выгоду из сложившейся диспропорции в законодательной и экономической плоскости.

Нужно понимать, что хотя Румыния считается более продвинутой в политическом плане, она недалеко ушла от Молдавии, и далека от образа идеальной страны. В Румынии также перманентный политический кризис, который продолжается вот уже несколько лет (к примеру, 5 февраля парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству), а коррупция среди политиков превышает молдавскую. Но у нас об этом не принято говорить.