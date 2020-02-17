Недавние заявления главы Министерства иностранных дел Украины говорят о том, что его влияние на внешнюю политику существенно ослабло, рассказал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов в интервью изданию Украина.ру

Он привел в пример последнее интервью Пристайко, в котором глава украинской дипломатии констатировал, что «встречаться министрам в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции ни к чему, потому что президенты это решают эффективнее».

«Но президенты, если находятся в прямом контакте, то это достаточно краткие телефонные разговоры. А значит, речь пойдет о переговорах, которые с украинской стороны будет вести Андрей Ермак, ну а с российской стороны, очевидно, Дмитрий Козак. То есть Пристайко выбрал позицию устранения», — подчеркнул политолог.

По его мнению, следствием этого может стать некоторое смягчение позиции Киева, поскольку «наиболее жесткие заявления на сегодняшний день принадлежат Пристайко».

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