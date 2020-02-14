Представители украинской системной политики и грантоедских организаций начинают все меньше влиять на внешнюю политику Украины, рассказал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов в интервью изданию Украина.ру

- Алексей, в начале недели замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что связи подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета с сотрудниками СБУ уже доказаны. По словам Геращенко, под подозрение в связях с убийцами Шеремета попали более десяти сотрудников СБУ. На ваш взгляд, повлияют ли как-то слова Геращенко на ход расследования? И к чему могут привести подобные откровения?

— Геращенко — заместитель министра, и он распространяет такую информацию. Это показывает, что МВД использует данное дело для конфликта с СБУ. Что касается того, насколько это влияет на расследование, — в очень незначительной степени.

Следствие ведет национальная полиция, входящая в состав МВД, и высокопоставленные представители МВД могут влиять на них гораздо более мощными способами, нежели публичные заявления.

— Но ведь эти заявления выглядят как указания, в какую сторону надо работать…

Геращенко рассказал о связях убийц Шеремета с СБУшниками © Facebook/Антон Геращенко

Я не могу оценивать их доказательную базу, но мне кажется, что МВД работало в этом направлении с самого начала — доказать, что это преступление связано с другим правоохранительным ведомством.

В данном случае Геращенко в большей мере опирается на результаты следствия, чем указывает направление, в котором нужно работать. Я считаю, что если было влияние, то оно имело место намного раньше заявлений Геращенко, и оно было непубличным.

- Вместо Богдана пришел Ермак: Зеленский уволил прежнего и назначил нового главу Офиса президента. Ермак уже провел первый брифинг, а в пятницу отбивает «оманские» обвинения в адрес Зеленского, что тот якобы встречался с секретарем Собвеза России Николаем Патрушевым и даже летел с ним в одном самолёте. О чем это может говорить?

— Мы видим подозрения в отношении Ермака. Эти подозрения озвучивают давно, и не только на Украине. Посмотрите, что писал о Ермаке российский оппозиционер Пионтковский еще в начале декабря.

Ермак не является выходцем из системной украинской политики, из так называемого гражданского общества, всех этих грантоедов, политических партий, составляющих круг бенефициаров Майдана. Он ничем этому кругу не обязан, и одно это вызывает подозрения в его адрес.

Я допускаю, что эти подозрения могут быть сильно преувеличены в результате патологических страхов, что политика в отношении Донбасса изменится. Сами по себе действия Ермака не давали оснований для таких подозрений.

- Как вы считаете, что можно назвать главным успехом Ермака?

— Его бесспорное достижение — это совершение обменов (пленными — Ред.), которое является достижением и как факт договоренностей по поводу обменов, и как то, что при Порошенко и того не было.

При Ермаке, например, никаких людей из списков в последний момент не вычеркивали, но этого явно недостаточно для тех подозрений о связях с Москвой, которые ему выдвигают.

- На неделе исполнилось 5 лет Минским соглашениям. На этом фоне в Донбассе вновь военное обострение, Меркель даже звонила Зеленскому и выражала обеспокоенность…

— Ну, что касается обострения, то могу сказать, что именно в последние дни, как я смотрю по отчетам ОБСЕ и сводкам обеих сторон, в Донбассе сейчас как раз заметное затишье.

Правда, я это связываю больше с ухудшением погодных условий, потому что никаких договоренностей по усилению контроля по прекращению огня между сторонами не было.

- Хорошо. Еще один момент: глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко на днях заявил, что ни в одном из готовящихся законов о децентрализации не прописана норма об особом статусе Донбасса, чего требуют Минские соглашения…

— Хотел бы уточнить, что Корниенко не сказал, что "из готовящихся". Он говорил о проектах Зеленского о конституционных изменениях, которые отозваны. Также он не является человеком, который по этому поводу принимает решения, и он не посвящен в эти вопросы.

Адвокат Трампа Джулиани опубликовал личную переписку с Волкером и Ермаком © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Волкера в мессенджере, из чего следует, что это не игра на публику, а действительно желание Киева.

Ермак, выступая в Четэм-хаус впервые сказал об изменениях в Конституцию в рамках децентрализации, предполагающие особый статус для Донецка и Луганска.

Это было, как и раньше, обставлено условиями относительно границы, но факт в том, что впервые из администрации президента заявили, что это требование Минских соглашений, которое надо выполнять.

При этом заявлений, дезавуирующих этот тезис, от украинских политиков и дипломатов высокого уровня, отвечающих за внешнюю политику, так и не прозвучало. Корниенко к таким людям относить нельзя, это очевидно.

- Скажите тогда, каков ваш прогноз: состоится встреча в «нормандском формате» в апреле, как планировалось, или нет?

— С одной стороны, есть коммюнике "нормандского формата", где эта встреча теоретически не связана с выполнением каких-либо условий. Но при этом понятно, что при отсутствии прогресса ничего делаться не будет.

Это уже было видно по недавнему интервью российского замминистра иностранных дел Руденко "России сегодня".

- А поможет ли организации встречи усиление позиций Ермака?

— Само назначение Ермака на пост главы Офиса президента — не могу сказать, что оно означает какие-то перемены в плане общего курса Киева.

Ступор Зеленского. Что не так с «президентом в смартфоне» © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

В общем-то круг обязанностей Ермака становится шире. И у него получается даже меньше возможностей будет заниматься урегулированием, а это для него приоритет, или меньше возможностей заниматься другими вещами, которые необходимы в Офисе.

А сейчас мы видим, что вся эта работа по урегулированию будет замкнута на него и на Зеленского.

- А как же украинское Министерство иностранных дел?

— Если мы возьмем недавнее интервью Пристайко в начале недели, то там он говорит, что встречаться министрам в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции ни к чему, потому что президенты это решают эффективнее.

Но президенты, если находятся в прямом контакте, то это достаточно краткие телефонные разговоры. А значит, речь пойдет о переговорах, которые с украинской стороны будет вести Ермак, ну а с российской стороны, очевидно, Дмитрий Козак.

То есть Пристайко выбрал позицию устранения, что может говорить о некотором смягчении позиции Киева, потому что наиболее жесткие заявления на сегодняшний день принадлежат Пристайко.

Он вообще выходец из системы МИДа с его традиционным евроатлантическим антироссийским курсом, хотя на фоне других сотрудников он в этом явно не усердствовал.