Доктор наук госуправления, эксперт в нефтегазовой отрасли и директор спецпроектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев объяснил, почему внедрение абонентской платы за доставку газа само по себе не является повышением тарифов, но также предостерег от последствий такого шага. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 1 февраля

Петиция к Зеленскому об отмене абонплаты за доставку газа набрала необходимое число голосов © Украина.ру/Стрингер

По словам Рябцева, внедрение абонплаты является одним из требований соглашения, подписанного еще экс-министром энергетики Юрием Бойко в 2012 году, когда Украина присоединилась к договору об энергетическом сообществе.

Так, согласно т.н. Третьему энергетическому пакету, подразумевается выделение бизнеса по распределению газа из бизнеса по его продаже.

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«Это не повышение тарифов, а просто разделение суммы в платежке. Но это разделение может оказаться повышением. Ведь все эти тарифы — на усмотрение местных органов власти, они должны обосновывать каждый тариф. Любые газсбыты и распредкомпании — это районный, областной, городской уровень. Обоснования должны быть в открытом доступе. Национальный же регулятор НКРЭКУ в любой момент может все данные уточнить, проверить и указать либо на несоответствие тарифа рекомендованному, либо на недостаточную обоснованность», — отметил эксперт.

Тем временем петиция №22/083148-еп об отмене абонентской платы за транспортировку газа, зарегистрированная на сайте президента Украины 20 января, по состоянию на понедельник, 3 февраля, набрала 35 635 подписей при 25 тысячах, необходимых для рассмотрения главой государства.

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