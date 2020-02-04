С января 2020 года украинцы стали получать две платежки за газ: отныне за его транспортировку нужно отдельно вносить абонентскую плату, даже если потребитель совсем им не пользовался.
По словам Рябцева, внедрение абонплаты является одним из требований соглашения, подписанного еще экс-министром энергетики Юрием Бойко в 2012 году, когда Украина присоединилась к договору об энергетическом сообществе.
Так, согласно т.н. Третьему энергетическому пакету, подразумевается выделение бизнеса по распределению газа из бизнеса по его продаже.
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«Это не повышение тарифов, а просто разделение суммы в платежке. Но это разделение может оказаться повышением. Ведь все эти тарифы — на усмотрение местных органов власти, они должны обосновывать каждый тариф. Любые газсбыты и распредкомпании — это районный, областной, городской уровень. Обоснования должны быть в открытом доступе. Национальный же регулятор НКРЭКУ в любой момент может все данные уточнить, проверить и указать либо на несоответствие тарифа рекомендованному, либо на недостаточную обоснованность», — отметил эксперт.
Тем временем петиция №22/083148-еп об отмене абонентской платы за транспортировку газа, зарегистрированная на сайте президента Украины 20 января, по состоянию на понедельник, 3 февраля, набрала 35 635 подписей при 25 тысячах, необходимых для рассмотрения главой государства.
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