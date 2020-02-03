По его словам, у украинского лидера был успешный бизнес, пока те, кто раскручивал его четыре года в процессе съемок сериала «Слуга народа», не выдернули Зеленского из его стихии и не заставили отрабатывать пиар.
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«Этот актер сам ничего не решает… За него решают те, кто привел его к власти… Хлопцу поломали карьеру… Сейчас он ездит по миру, говорит всякую чушь, и чем дальше, тем больше люди убеждаются, что это не тот человек, с которым надо вести переговоры. Говорить надо с теми, кто стоит за ним. Мне его жалко по-человечески. Карьеры у него уже не будет, но и настоящим президентом он не станет», — отметил Быстряков.
При этом он убежден, что и уйти Зеленский по своей воле не может, так как боится за семью.
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