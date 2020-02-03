Украинский композитор Владимир Быстряков объяснил, почему ничего не следует ждать от президента Украины Владимира Зеленского и почему ему его «по-человечески жалко». Об этом композитор рассказал в интервью изданию Украина.ру 1 февраля

Андрей Гожый: Зеленский — марионетка в чьих-то «ловких и натруженных руках» © Facebook/Андрей Гожый

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«Этот актер сам ничего не решает… За него решают те, кто привел его к власти… Хлопцу поломали карьеру… Сейчас он ездит по миру, говорит всякую чушь, и чем дальше, тем больше люди убеждаются, что это не тот человек, с которым надо вести переговоры. Говорить надо с теми, кто стоит за ним. Мне его жалко по-человечески. Карьеры у него уже не будет, но и настоящим президентом он не станет», — отметил Быстряков.

При этом он убежден, что и уйти Зеленский по своей воле не может, так как боится за семью.

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