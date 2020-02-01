Известный украинский композитор Владимир Быстряков живет в Киеве, пишет на русском языке и ненавидит царство жлобья

- Владимир, как сейчас складываются ваши отношения с украинской эстрадой? Учитывается ли сейчас ваш авторитет?

— Авторитет-то мой учитывается, но интереса к моему творчеству у людей, которые сегодня курируют украинскую культуру, нет абсолютно. По одной простой причине. Я пишу на вражеском языке и имею достаточно оппозиционную позицию.

- Вы по-прежнему не переводите свои песни на украинский язык?

— Для меня нет разницы, на каком языке я буду писать. Я пишу и на украинском, и на русском. Была бы хорошая песня. У меня есть песня на украинском языке по поводу событий 2014 года. Она называется «Мать ожидает добра». В ней говорится о том, что все дети одной матери, которые находятся по разные стороны баррикад, остаются ее детьми, и она не понимает, почему они враждуют.

Я пишу песни на том языке, на котором я чувствую и думаю и против которого сейчас ведется оголтелая борьба. Я вообще не могу понять, как люди, которые всю жизнь говорили по-русски, могут творить весь этот ужас и абсурд. Партия Зеленского, которая сейчас у власти, это всю жизнь были хлопцы, которые шутили и продолжают шутить по-русски. Я сейчас смотрю анонсы будущих спектаклей "95-квартала". Все по-русски говорят, как будто ничего и не было. Такое впечатление, что Зеленского поставили на должность, загипнотизировали, и он начал петь русофобские песни.

Сейчас все, кто мог заручиться вниманием и любовью зрителей за пределами Украины, благополучно гастролируют. Таня Лорак и прочие наши артисты. Те, что остались у нас, ну… Если говорить о песнях, то преобладать стали сельские мотивы. Они сегодня поощряются. Что-то такое гопце-гопце, и вас будут приглашать на концерты.

У людей, которые пишут на русском языке, сейчас очень трудные времена. Мы все ждем, когда же ситуация изменится. Она, конечно, изменится. Ну не можем же мы всегда жить в абсурде. Это же неестественно с точки зрения нормального человека.

- С какого момента у вас начались проблемы на Украине?

— В одной из передач в начале 2000-х годов я высказал такую мысль, что если в стране существуют две языковые культуры, то они могут развиваться только в процессе здоровой конкуренции, в результате чего будут появляться качественные музыкальные, литературные и кинопродукты. У нас одно крыло убрали, а птица с одним крылом не особенно полетит. Сейчас всех русскоязычных загнали в 8-процентное гетто. Понятно, что это ничем хорошим кончиться не может. Это вызывает все большее раздражение у людей, и такое впечатление, что всем этот рост напряжения интересен, потому что он может привести к социальному взрыву. А пока что люди начинают друг друга ненавидеть на языковой почве. И понятно, кто эту тему раздул. Это сделали американцы, а именно Сорос, который сейчас на Украине является фигурой номер один. И на этом все держится. К чему все это ведет? К тому, чтобы в мире не было крупных славянских образований. Это югославский сценарий. Насколько он может быть реализован, я не знаю.

- В новостях с Украины постоянно слышны истории агрессии по отношению к русскоговорящим. Вам страшно?

— Знаете, ко всему привыкаешь. Люди, которые жили в концлагере, тоже со временем привыкали к такому существованию. У человека есть свойство привыкать к любому ужасу. Но у меня такое впечатление, что это сталкивание разных этнических групп, конечно, делается, намеренно. Кому-то это нужно. И это очень здорово видно. После того как к власти пришел Зеленский и его команда, а вы знаете, что за них голосовали 73%, из той националистической чехарды, которая была при Порошенко, мы окунулись в еще больший абсурд. Иначе я не могу это назвать. Все это делается супротив природы человеческой.

Сейчас мне не то чтобы страшно, но мне одиноко. Я оторван от своего зрителя и слушателя. Если бы не было соцсетей, меня бы никто не знал. Вы можете зайти на мои страницы и посмотреть отзывы. Люди пишут, что это глоток свежего воздуха, что это именно та музыка, которая нам нужна. Но моя музыка не вписывается в парадигму нынешней власти, а если здесь закрывают, то закрывают очень плотно. Поэтому я пишу в стол и выставляюсь в соцсетях. Фантазии про голый свет. Какое будущее готовит нам Сорос? © AFP, FABRICE COFFRINI | AFP, FABRICE COFFRINI | Перейти в фотобанк

Но самое отвратительное вот в чем. Есть много русскоговорящих, которые говорят, слушайте, а кто вам запрещает говорить по-русски? Пожалуйста, говорите у себя на кухне. И они на голубом глазу утверждают такую чушь. Иногда думаешь, да что же с ними такое? Может, у них с глазами что-то не то, или мозги переформатированы? Причем все эти языковые глупости делаются совершенно без объяснений. Украинизаторы приводят всякие чудесные аргументы: мол, если мы живем на Украине, все должны говорить по-украински. Аргумент про двух- и трехъязычные страны никто во внимание не принимал. Я думаю, что все эти реальные хлопцы, которые все это направляют, не та комсомольская молодежь, которая сейчас пришла в правительство, а их кураторы, прекрасно понимают, что работают незаконными методами. Но ведь им никто слова поперек не скажет. Поэтому у нас без объяснений: нельзя и все.

Самое страшное, что за 30 лет независимости эти ребята хорошо поработали. Пока в России думали, что мы вечные братья и будем дружить взахлеб всю жизнь, выросла молодежь, которая ничего не знает о том хорошем, что было раньше. Они ничего не знают о шикарном советском искусстве, балете, литературе. Они знают только, что был голодомор, который устроили злые русские. Причем он был только у нас, его якобы не было ни на Северном Кавказе, ни в Казахстане. Они знают, что были расстрелы и репрессии. Все эти господа работали в расчете на этот молодняк. 28 лет они очень целенаправленно и целеустремленно поработали.

Вот нашей киноиндустрии дали денег. Фильмы снимаются в основном русофобские. Положительные герои — простые селяне, которых притесняют большевики. Селяне говорят по-украински, а вся энкавэдэшная братия говорит по-русски. Понятно, что молодежь начинает агрессивно воспринимать все, что связано с русской культурой. Они считают, что они уже европейцы, у них должны быть европейские зарплаты и вообще они уже в Европе. Мы утратили понятие славянского единства, которое когда-то поддерживалось и на Украине,и в Белоруссии. Вот это чувство единой крови и истории сейчас исчезло. Оно совершенно не в тренде. Когда начинаешь об этом говорить, на тебя смотрят, как на инопланетянина.

Я когда-то произнес одну фразу, которую сейчас часто цитируют: я себе спокойно жил, потом пришли какие-то люди, которые начали мне рассказывать, что я говорю не на том языке, хожу не в те церкви, не так думаю. Кто эти люди, как не оккупанты? Мы живем при оккупации. Кто-то ушел во внутреннюю миграцию, кто-то замкнулся в себе не в силах сопротивляться этому безумию, которое на нас навалилось. Но все мы в плену безумия. Наверное, в истории страны должны быть моменты, которыми надо переболеть. Китай переболел культурной революцией, Германия в 30-е годы переболела фашизмом. В 30-е годы в Советском Союзе переболели ненавистью к классовым врагам и сталинизмом. Мы сейчас болеем националистической болячкой.

У нас сейчас в обществе очень неспокойно. Все больше людей убеждается, что это все-таки абсурд, что так не может долго продолжаться, что надо как-то возрождаться. Но не все же общество больно. Есть же и здоровые люди.

Почему же нет протестного движения? Потому что люди боятся потерять работу, боятся за семьи, за детей. Кто их будет кормить? Слава богу, что я держусь на плаву. То мюзикл напишу, то еще что-то. Но это требует усилий.

- Приход к власти русскоязычного актера не изменил ситуацию?

— Этот актер сам ничего не решает и решать не может. За него решают те, кто привел его к власти, кто его раскручивал 4 года, снимал этот сериал «Слуга народа». Этот нехитрый фильм был подан как его политическая программа. Но он всего лишь марионетка, которая сама по себе не решает ничего. Надо понимать, что он просто боится. У него есть семья, дети, престарелые родители. Он боится, что они могут пострадать, и выполняет то, что ему говорят люди, которые его посадили в это кресло. Хлопцу поломали карьеру. Он был успешным в своем деле, дружил с Киркоровым, в России у него был бизнес. Но его выдернули и сказали: так, тебя раскручивали 4 года, теперь давай отрабатывай. И сейчас он ездит по миру, говорит всякую чушь, и чем дальше, тем больше люди убеждаются, что это не тот человек, с которым надо вести переговоры. Говорить надо с теми, кто стоит за ним. Мне его жалко по-человечески. Карьеры у него уже не будет, но и настоящим президентом он не станет.

Поговаривают, что он уйдет в отставку и перед этим распустит правительство. Может быть, таким образом кто-то расчищает место под Тимошенко, старого кадра, который умеет управлять. У нас же люди такие. Поживут в этом дерьме и начинают тосковать по тому, что было раньше. В Москве тоскуют по Сталину, а у нас по Януковичу. До того тосковали по Кучме. При Кучме было неплохо. Он уравновешивал все. Но когда пришел Ющенко, тогда и началась вся эта колготня. Над идеологией работали наши профессора с бритыми затылками энкавэдистов. Это же все шло с начала независимости. Ковалось очень долго. И то, что это выдается за волеизъявление народа, просто смешно. Ну, вышла сотня-другая босяков, начали что-то кидать и палить. Разве это народ? Нет, конечно. Другие пружины ведают этим процессом. Народ тут ни при чем. Преступления без срока давности. Как украинские националисты планировали массовые убийства © РИА Новости, Нина Зотина

- Как это все может развиваться? Сколько еще мучиться Донецку с Луганском?

— Ответ лежит в решении Трампа. Трамп склоняется к дружбе с Россией и к тому, чтобы перестать финансировать эту черную дыру, которая сейчас называется Украиной. По сути дела этот источник дохода у нас отпал. А ведь корень всех зол лежит в финансировании. Европа не особенно хочет дружить с нами, потому что она видит, какое здесь царство коррупции и морального разврата. Остается Сорос, один Сорос, который здесь укрепился очень сильно. Он нафаршировал своими детками все правительство, которое, бог знает, что творит. Он вложил немало денег сюда. Если Сороса отсюда подвинут, у нас все будет нормально. Возродится и дружба с Россией. Ведь какие-то процессы все же идут. Идет торговля. Идут инвестиции. Россия вкладывает сюда деньги. Я думаю, что если у нас откроют продажу земли, Россия тоже скупит изрядный кусок. Никто и ничто не помешает нам наживаться на стране. У нас логика такая. За пять копеек родную маму продадим. Иногда на меня обижаются за то, что я часто цитирую Олега Павловича Табакова, который нас назвал ленивыми и людьми второго сорта. Но что вы хотите? Он посмотрел на страну, которая стоит на богатейших черноземах и при этом нищая. Как можно назвать ее жителей, как не лентяями? Мы даже выступить не можем против этого безумия. Хотя все-таки начинается какое-то возмущение. Начали организовывать какие-то протестные акции, потому что речь уже идет о продаже земли и экономически важных объектов, типа железной дороги. Когда все обострится, сюда придут новые клоуны с хорошим стажем, хорошо подвешенным языком и хорошими деньгами. Недаром Тимошенко ездила прошлым летом на консультацию к Коломойскому и после этого сбавила обороты и дала выиграть Зеленскому. Перед тем как Тимошенко заводить в правительство, этих публично раскритикуют, все повесят на Зеленского с Гончаруком и скажут, давайте возьмем кадры старые проверенные. В общем, опять наша песня хороша будет, к сожалению.

- Тимошенко сможет разрулить эту ситуацию?

— Зеленского же выбирали не потому, что он суперполитик, а потому что все ненавидели Порошенко. Но он проявляет себя чем дальше, тем хуже. Надо ждать, что скоро затоскуют по кому-то другому. Тем более по такой болтунье, как Юлия Владимировна. У нас, к сожалению, нет достойных оппозиционных лидеров. Есть Евгений Мураев, но он политик не от этой страны. Он шел от "Оппоблока", но тогда все были в диком восторге от "Слуги народа" и искали в списках только "слуг", невзирая на то, кто это, сидевший — не сидевший, наркоман — не наркоман. И его не выбрали.

Нужно время, чтобы созрели какие-то новые люди. Но пока наши люди как-то не могут посмотреть на вещи здравыми глазами. Сейчас вот поутихла тема с Крымом. Но началось другое: не отдадим Донбасс! Театр немножко сменил ориентацию, но спектакль продолжается. Шоу маст гоу он. А люди, которые стоят при деле и при доле, очень хорошо зарабатывают. 14% населения держат всю страну в заложниках. Банда терроризирует район. Все эти националисты состоят на службе у правоохранительных органов и очень хорошо себя чувствуют. Этот народный гнев финансируется из определенных источников. Одной рукой их выпускают, чтобы они побузили где надо, памятники пооскверняли, а другой рукой на них напускают полицейских. Вот уже движуха какая-то.

Я одно время возлагал надежды на Авакова. Потому что он среди них единственный силовик. Но, по-моему, он связан с Коломойским, а Коломойский хочет быть первым переговорщиком с Москвой. Не зря он назвал ситуацию в Донбассе гражданской войной. Пару лет назад за это вообще могли оторвать голову. Теперь он говорит, дайте мне миллиард долларов, и мы повернемся к Москве. Но Москва его не пускает. А если бы пустила, Кремль вместе с Аваковым сделали бы тихий переворот. Вы поймите, и к Тимошенко, и к Авакову я отношусь с большим негативным чувством. Но это единственное, что есть. Что имеем, то и имеем. Если Коломойский выдавит отсюда Cороса, я думаю, с ним можно будет задружиться. Пусть мерзавец, но наш мерзавец.

- Надо искать тех мерзавцев, которым выгодно процветание Украины?

— Это от нас сейчас далеко. Но хорошо сказал Евгений Мураев: я хочу богатеть, но я хочу богатеть вместе со страной, а не за счет страны. Это означает возрождение среднего и мелкого бизнеса. Снижение налогового пресса. Я не могу понять, почему до сих пор олигархи не могут собраться и придумать, как не убивать курицу, которая несет золотые яйца. А пока что они ее убивают. Но сейчас все думают о другом. Пока есть что продать, надо продать, упаковаться и залечь на дно. Вот, например, Гройсман. Был премьер-министр, а теперь его просто нет нигде. Видно, хлопец упаковался, решил, что ему хватит, и где-то залег. Яценюк тоже где-то залег, но он все не уймется. Мало ему, что он купил 25 участков Майами. Не нахватался еще. Такой субтильный, а жрет в три горла. Я же понимаю наших олигархов. Они хотят быть богатыми не в абсолютных измерениях, а в сравнении с соседом. Я должен быть богаче соседа, иначе я буду плохо спать. "Пацаны не поймут".

Меня заело это царство жлобья!