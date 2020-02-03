По его словам, сейчас на Украине всех русскоговорящих загнали в «8%-е гетто». Люди начинают друг друга ненавидеть на языковой почве, что впоследствии может привести к социальному взрыву, отметил Быстряков.
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«Понятно, кто эту тему раздул. Это сделали американцы, а именно Сорос, который сейчас на Украине является фигурой номер один. И на этом все держится. К чему все это ведет? К тому, чтобы в мире не было крупных славянских образований. Это югославский сценарий. Насколько он может быть реализован, я не знаю», — сказал он.
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