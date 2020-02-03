Украинский композитор Владимир Быстряков считает, что американский миллиардер Джордж Сорос спровоцировал языковой раскол на Украине, чтобы разбить крупные славянские образования. Композитор заявил об этом в интервью изданию Украина.ру 1 февраля

Царев объяснил, почему Коломойский лучше для Украины, чем Сорос © скриншот с видео "Радіо Свобода" | скриншот с видео "Радіо Свобода" | Перейти в фотобанк

Больше новостей от Владимира Быстрякова читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Понятно, кто эту тему раздул. Это сделали американцы, а именно Сорос, который сейчас на Украине является фигурой номер один. И на этом все держится. К чему все это ведет? К тому, чтобы в мире не было крупных славянских образований. Это югославский сценарий. Насколько он может быть реализован, я не знаю», — сказал он.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.