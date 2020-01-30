Во Времена второй мировой войны около полумиллиона поляков служили в вермахте и участвовали в уничтожении евреев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Кочетков

Кочетков: Межвоенная Польша была антисемитским государством. Это непреложная истина © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Например, 60 тысяч военнослужащих вермахта, находившихся в советском плену, были поляками. Почему? Потому что поляку можно было стать гражданином Рейха, сменив свои имя и фамилию на немецкие, если он хотел этого. У военных экспертов есть такая методика: количество служивших той или иной национальности можно посчитать, исходя из методики подсчета числа военнослужащих из расчета 1 к 10. Получается, что около полумиллиона поляков служили в вермахте во время войны», — рассказал Кочетков.

Он также напомнил о печально известной Свентокшиской бригаде, открыто сотрудничавшей с фашистами и принимавшая участие в убийстве евреев.

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