Политолог Алексей Кочетков сказал изданию Украина.ру, что антисемитизму довоенных польских публицистов мог бы позавидовать даже издатель одиозной нацистской газеты "Дер Штюрмер" Юлиус Штрейхер, которого повесили по приговору Нюрнбергского трибунала

- Алексей, что, межвоенная Польша действительно была антисемитским государством?

— Конечно. Причем это не просто факт, а это непреложная истина. Вторая Речь Посполитая была антисемитским государством. Антисемитизм был государственной идеологией.

Практически все публицисты довоенной Польши были антисемитами. Единственное исключение — представители Компартии Польши, и то только потому, что многие из них были евреями. Даже такой адекватный и европейски культурный политический деятель Польши и идеолог, как Роман Дмовский, был антисемитом, что находило выражение в его статьях. Даже когда его работы были изданы в Народной Польше, то редакторы его книг не смогли обойти этот факт.

Польские публицисты были настолько пещерными антисемитами, что им бы позавидовал сам Юлиус Штрейхер, главный редактор нацистской газеты «Дер Штюрмер». Его после войны повесили как нацистского преступника по приговору Нюрнбергского трибунала.

- Говорят, что в межвоенной Польше обсуждался вопрос о принятии расовых законов, направленных против евреев, как и в Германии.

— Да, и он обсуждался вплоть до начала Второй мировой войны. Польские евреи жаловались на это и на свое не очень хорошее положение англичанам и французам, но безрезультатно.

Тут надо понимать, что Европа тогда вся была больна антисемитизмом. Единственным островком, свободным от него, был только СССР.

- Считается, что во время войны очень значительная часть поляков также участвовала в уничтожении евреев. Соответствует ли это действительности?

Так ли это?

— В ПНР и в Польше 90-х годов тщательно поддерживался миф, что во время войны в Польше не было никаких коллаборационистов. Это, мол, у вас, в России были всякие там власовцы, а у нас не было. На самом деле были.

Например, 60 тысяч военнослужащих вермахта, находившихся в советском плену, были поляками. Почему? Потому что поляку можно было стать гражданином Рейха, сменив свои имя и фамилию на немецкие, если он хотел этого.

У военных экспертов есть такая методика: количество служивших той или иной национальности можно посчитать, исходя из методики подсчета числа военнослужащих из расчета 1 к 10. Получается, что около полумиллиона поляков служили в вермахте во время войны.

Нужно также помнить и о печально знаменитой Свентокшиской бригаде, которая была создана в августе 1944 года. В ней воевали совсем уж откровенные нацисты, которые сражались как с советскими партизанами, так иногда и с аковцами (Армией Краевой). Они получали от немцев форму и вооружения. Ее члены убивали евреев, уничтожали гетто.

Армия Крайова, конечно, евреев не уничтожала. Это все фейк, но на уровне низовых командиров такое случалось. Это все делалось не по приказу центрального командования, а на уровне полевых командиров.

- Почему раньше в России и в СССР об этом не говорили?

— Просто Народная Польша была союзницей СССР, поэтому тему польского антисемитизма старались не поднимать. Массовый отъезд польских евреев из страны в 1968 году стал следствием политики антисемитизма, которая стала заметна начиная с конца 50-х — начала 60-х годов.

Если при Сталине антисемитизм подавлялся, то во время польской оттепели при Гомулке очень много бывших польских националистов пришли в ПОРП, в которой в результате победили национал-коммунисты. Они стали тогда поднимать еврейский вопрос, который и закончился массовым отъездом евреев в 1968 году.

- Я знаю, что вы со своими коллегами из России, Белоруссии и Украины подготовили три доклада на польскую тему. О чем в них идет речь?

— Все верно. Они практически готовы. Мы сейчас решаем, где пройдет их презентация — в Москве или в Минске. Она пройдет, видимо, в феврале.

Тема первая — постепенная фашизация польского общества, которая тревожит не только нас, но и западную общественность. Речь идет о наступлении на права и свободы, о польском Конституционном суде, о проблемах со свободой прессы. Мы подготовили доклад «Язык ненависти в современной польской политике».

Он касается не только политики, но и социальной ненависти, но и разжигания ненависти к малоимущим слоям населения и так далее. В принципе польское общество сейчас очень озлобленно. Язык ненависти стал обычным явлением. Чего стоит их реакция на выступление президента Путина и на выступление других российских политиков.

Язык ненависти применяется не только к России и к русским. Он вообще становится у них распространенным. А это очень серьезный симптом. Он говорит, как и повышение температуры, что организм не совсем здоров.

Второй доклад посвящен коррупции в Польше за последние 10 лет. На самом деле, коррупция в Польше процветает, хотя она и является членом ЕС. Разворовываются европейские транши, но в Польше об этом говорить публично не принято.

И третий доклад «Крах социального государства в Третьей Речи Посполитой» о том, как в Польше сворачиваются институты социального государства, которые или существовали в ПНР, или продолжали функционировать в 90-е годы. Мы расскажем, как живется простым трудящимся и иностранным рабочим, которые приезжают в Польшу с Украины и из Белоруссии.