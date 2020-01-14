Инвестбанкиры прогнозируют мировой экономический кризис в этом году с вероятностью в 60-70%. Как это скажется на украинском бизнесе, на пресс-конференции 14 января рассказала основатель и управляющий партнер компании UNA PARTNERS и вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Наталья Ульянова

По ее словам, в мире происходит глобальная деоффшоризация.

«Денежные потоки, проходившие через иностранные банки, оффшоры, нерезидентные юрисдикции перекрыты. Мир идет в «белом» направлении, банки теряют ликвидность, обороты, прибыль и не могут обслуживать потоки. Очень много банков было ликвидировано», — пояснила аналитик.

Укрепление гривны: над Украиной навис гибридный дефолт © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

«Украинский бизнес хочет масштабироваться и выходить на новые рынки, несмотря на давление контролирующих и фискальных органов. Я не могу сказать, что у предпринимателей нет денег и они не хотят развиваться», — так Ульянова оценила текущую ситуацию с ведением бизнеса в Украине.

Международный валютный фонд (МВФ) за 2019 год трижды понижал прогнозный показатель роста мирового ВВП. Первоначально ожидался рост 3,6%, затем летом прогноз был ухудшен до 3,5%, а осенью — до 3%. На таком же уровне оказался рост мировой экономики в 2008 году, когда разразился предыдущий глобальный экономический кризис.