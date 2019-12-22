Главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов в субботу, 21 декабря, выиграл теннисный турнир среди журналистов, который проводился на кортах ТК «Коломенский»

Искандер Хисамов: Пять лет – это только начало. Украина.ру приближает время понимания © Владимир Трефилов Александру Ерастову, пишет procourt.ru.

Ни одной игры турнира не проиграли Искандер Хисамов и независимый журналист Леонид Голованов, уточняет портал.

Вторыми стали директор ТК «Коломенский» Илья Свердлов и главный редактор журнала PROCOURT Виталий Яковенко.

На мероприятии присутствовал историк отечественного тенниса, ответственный секретарь Федерации тенниса СССР в 1981-91 гг Борис Фоменко.

Следующий турнир среди журналистов пройдет в парке «Сокольники», также говорится в сообщении.