Турнир был посвящен ушедшему из жизни журналисту Александру Ерастову, пишет procourt.ru.
Ни одной игры турнира не проиграли Искандер Хисамов и независимый журналист Леонид Голованов, уточняет портал.
Вторыми стали директор ТК «Коломенский» Илья Свердлов и главный редактор журнала PROCOURT Виталий Яковенко.
На мероприятии присутствовал историк отечественного тенниса, ответственный секретарь Федерации тенниса СССР в 1981-91 гг Борис Фоменко.
Следующий турнир среди журналистов пройдет в парке «Сокольники», также говорится в сообщении.