«Даже глядя на процесс, например, если будет принято решение менять стандартный или типовой договор на транспортировку газа, который согласовывает украинский регулятор, для этих целей точно нужен как минимум месяц. Это техническое ограничение есть», — сказал он.
Ранее девятичасовые переговоры России и Украины по целому ряду «газовых вопросов» завершились в четверг в Берлине принципиальными договоренностями сторон, однако подписание документов так и не состоялось.
В пятницу переговоры по этому же вопросу проходят в Минске. От российской стороны в них участвуют глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак.