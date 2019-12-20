Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев считает, что для подписания нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины необходим месяц. Он заявил об этом 20 декабря в эфире радиостанции «Новое время»

«Нужен вменяемый глава государства». Марунич рассказал, как остановить «газовую войну» Украины и России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее девятичасовые переговоры России и Украины по целому ряду «газовых вопросов» завершились в четверг в Берлине принципиальными договоренностями сторон, однако подписание документов так и не состоялось.

В пятницу переговоры по этому же вопросу проходят в Минске. От российской стороны в них участвуют глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак.