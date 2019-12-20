Партия «Европейская солидарность», в офисе которой правоохранители провели обыск, считает это давлением со стороны власти. Соответствующее заявление партии 20 декабря обнародовано на сайте партии

Обыски на телеканале «Думская TV» в партии Порошенко связывают с Гончаренко © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

«Фракция «Европейская солидарность» в парламенте вчера обнародовала требование создать ВСК относительно незаконной деятельности директора ГБР и чиновников, которые влияют на его решения. «Европейская солидарность» связывает подобную активизацию господина Трубы с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию», — говорится в заявлении.

Также партия считает, что одновременные обыски в редакции телеканала «Думская» в Одессе являются доказательством политических преследований оппозиции.