Отмечается, что в пятницу утром неизвестные в балаклавах заблокировали работу открытого офиса партии «Европейская солидарность» по адресу ул. Лаврская, 16 в Киеве. Позднее выяснилось, что люди, которые ранее не представлялись, являются сотрудниками Госбюро расследований.
«Фракция «Европейская солидарность» в парламенте вчера обнародовала требование создать ВСК относительно незаконной деятельности директора ГБР и чиновников, которые влияют на его решения. «Европейская солидарность» связывает подобную активизацию господина Трубы с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию», — говорится в заявлении.
Также партия считает, что одновременные обыски в редакции телеканала «Думская» в Одессе являются доказательством политических преследований оппозиции.