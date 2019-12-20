Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на востоке Украине, которую Медведчук высказал во время встречи с первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым 20 декабря в Санкт-Петербурге.
«На следующей неделе запланирована встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Они обсудят вопросы реализации минских договоренностей в рамках парламентского измерения с участием парламентариев России, Украины, Германии и Франции», — сказала Кашеварова.
Первая за последние три года встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоялась 9 декабря. В ходе нее участники выпустили совместное коммюнике и договорились вновь встретиться в апреле 2020 года.