Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на будущей неделе встретится с нардепом Украины, лидером партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком и обсудит вопросы реализации Минских соглашений «в рамках парламентского измерения». Об этом сообщила пресс-секретарь спикера ГД Анастасия Кашеварова, передает РИА Новости 20 декабря

Межпарламентский диалог в «нормандском формате». Медведчук предложил, Путин одобрил © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на востоке Украине, которую Медведчук высказал во время встречи с первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым 20 декабря в Санкт-Петербурге.

«На следующей неделе запланирована встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Они обсудят вопросы реализации минских договоренностей в рамках парламентского измерения с участием парламентариев России, Украины, Германии и Франции», — сказала Кашеварова.

Первая за последние три года встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоялась 9 декабря. В ходе нее участники выпустили совместное коммюнике и договорились вновь встретиться в апреле 2020 года.