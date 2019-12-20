Булава и браслет из волчьих зубов. Под Полтавой нашли могилу правителя эпохи бронзы
Булава и браслет из волчьих зубов. Под Полтавой нашли могилу правителя эпохи бронзы
© Скриншот видео телерадиокомпании ГОК
В посылке находилось восемь обломков 50-сантиметрового меча эпохи бронзового века в защитной упаковке. Уникальный артефакт не был задекларирован, как того требуют правила Европейского союза.

Бандероль отправили из Киева в Чехию транзитом через Польшу под видом элементов декора. Ее накладная стоимость составляла всего 50 гривен (более 130 рублей).

«Точную стоимость меча поможет установить детальная экспертиза в польском Национальном институте наследия», — говорится в сообщении.

Расследованием занимается Подкарпатское таможенно-налоговое управление в Перемышле.