В польском городе Дембица сотрудники налоговой службы обнаружили в посылке из Украины фрагменты бронзового меча, изготовленного более трех тысяч лет назад. Об этом 20 декабря сообщило издание «Новости-N» со ссылкой на Краевую налоговую администрацию Польши

Булава и браслет из волчьих зубов. Под Полтавой нашли могилу правителя эпохи бронзы © Скриншот видео телерадиокомпании ГОК Бандероль отправили из Киева в Чехию транзитом через Польшу под видом элементов декора. Ее накладная стоимость составляла всего 50 гривен (более 130 рублей). «Точную стоимость меча поможет установить детальная экспертиза в польском Национальном институте наследия», — говорится в сообщении. Расследованием занимается Подкарпатское таможенно-налоговое управление в Перемышле.