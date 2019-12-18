Уволенный из-за антисемитских высказываний консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец вернулся на работу в МИД Украины по решению апелляционного суда. Кроме того, он получил более 200 тыс. гривен (свыше 600 тыс. рублей) компенсации.
«Сегодня в МИД восстановили на работу Марущинца, такой был консул, фашист, он все время руку тянул в фашистском приветствии, бесконечные антисемитские лозунги. По его поводу Reuters, New York Times, была нота МИД Германии, даже [экс-министр иностранных дел Павел] Климкин тогда сказал, что такого позора никогда не было», — сказал Рабинович.
Политик добавил, что все это происходит в стране, которую нынешняя власть обещала изменить.
МИД Украины обжалует в Верховном суде решение апелляционного суда, вернувшего Василия Марущинца на дипломатическую службу.