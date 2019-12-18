Сопредседатель фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» Вадим Рабинович назвал фашистом восстановленного в должности консула МИД Украины Василия Марущинца. Свою точку зрения политик озвучил 17 декабря в эфире телеканала «112 Украина»

Уволенный из-за антисемитских высказываний консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец вернулся на работу в МИД Украины по решению апелляционного суда. Кроме того, он получил более 200 тыс. гривен (свыше 600 тыс. рублей) компенсации.

«Сегодня в МИД восстановили на работу Марущинца, такой был консул, фашист, он все время руку тянул в фашистском приветствии, бесконечные антисемитские лозунги. По его поводу Reuters, New York Times, была нота МИД Германии, даже [экс-министр иностранных дел Павел] Климкин тогда сказал, что такого позора никогда не было», — сказал Рабинович.

Уволенного за антисемитизм консула Украины восстановили в должности © Facebook, Василий Марущинец | Перейти в фотобанк

МИД Украины обжалует в Верховном суде решение апелляционного суда, вернувшего Василия Марущинца на дипломатическую службу.