Известный латвийский журналист и общественный деятель Владимир Линдерман рассказал изданию Украина.ру, почему латвийские спецслужбы в эти выходные задержали его и других русских журналистов Латвии и что им инкриминируют

С ним наш сайт связался поздно вечером в воскресенье через ФБ, где он завел новый аккаунт, так как латвийские спецслужбы изъяли не только всю технику, включая телефоны, но и, взломав аккаунт, заменили на нем пароль. Линдерман отпущен на свободу, но находится под подпиской о невыезде.

- Владимир, вы нам только на прошлой неделе дали оптимистическое интервью (оно было опубликовано два дня назад — в субботу), что новых уголовных дел против вас нет, а те, что есть, могут и закрыть. А на следующее утро вас задержали латвийские власти. Что случилось? Что вам инкриминируют?

— Мне и еще шести местным журналистам инкриминируют нарушение режима санкций Евросоюза. Логика тут такая: мы публикуемся в изданиях "России сегодня", а гендиректор агентства Дмитрий Киселев находится под санкциями ЕС.

Типа мы поставляем ему статьи, он их перепродает читателям и таким образом извлекает выгоду. Ну, и якобы это нарушает закон. Статья 84 уголовного закона Латвии, до 4 лет лишения свободы.

Думаю, с правовой точки зрения все это чушь, но дело возбуждено.

- С чем связана вся эта кампания задержаний и обысков у русских журналистов в Латвии? В чем причина?

— Властям удалось почти полностью ликвидировать местные СМИ на русском языке, теперь очередь дошла до российских, вещающих на Латвию. Им не столько важно довести дело до суда и посадить, сколько запугать журналистов, чтобы они не сотрудничали с российскими СМИ.

- Ну, в России эти факты не остаются незамеченными в СМИ. Правда, вероятно, надо ожидать жестких заявлений официальных лиц…

— Неожиданно заинтересовались нынешней ситацией и некоторые европейские политики. Вероятно, такая трактовка санкций (плохо замаскированная атака на свободу слова) их удивила. Посмотрим, что из этого выйдет.