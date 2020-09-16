Россия вряд ли сможет переломить тенденцию к диктатуре США в интернете, но может защитить себя, как это сделали китайцы. Об этом в интервью Украине.ру рассказал украинский журналист и философ Антон Розенвайн

Сейчас США и американские корпорации фактически контролируют медиапространство планеты. Они блокируют неугодные YouTube-каналы, могут влиять на выдачу информации и т.д. От цензуры страдает даже президент США Дональд Трамп, которого цензурирует Twitter.



- Антон, как, с вашей точки зрения, связаны между собой политика и интернет? Где находятся «узловые точки»?

— Не только американские корпорации контролируют медиапространство — есть ещё британские. И большой вопрос, кто является тут ведомым. Говоря же о связи политики с интернетом, напомню, что сам по себе интернет — изобретение даже не политическое, а сугубо военное.

Его продвижение по миру в 90-е годы было чуть ли не важнейшей задачей Госдепартамента США эпохи Клинтона, когда однополярность мира была наиболее очевидна. По сути, он изначально развивался как инструмент американской гегемонии.

- Влияет ли расположение штаб-квартир крупнейших интернет-компаний на их информационную политику?

— Нет, не влияет. Как не влияет и географическое расположение офисов глобальных СМИ. Катарская прописка ведь не мешает «Аль-Джазире» продвигать ту же западную повестку. Хотя есть мнение, что современные заигрывания Запада с радикальным исламом, проникновение западной агентуры в исламистские организации и даже их возможное взятие под контроль есть следствие работы «Аль-Джазиры».

Но даже если это и так, то дело не в географическом положении «Аль-Джазиры», а в национальном и языковом аспектах ее работы.

- Прав ли создатель Telegram Павел Дуров, который заявил, что 96% населения Земли зависит от тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США?

— В той или иной степени от сверхдержав зависимы все. Мы можем также сказать, что девяносто с хвостиком процентов населения Земли зависит от людей, которых выбирают съезды китайской компартии.

Да и лидеры других атомных держав способны сильно изменить жизнь всего человечества. Вот Израиль, например. Без поддержки израильского лобби ни один американский политик не имеет шансов.

- В безопасности ли само руководство США, или оно тоже может пасть жертвой цензуры корпораций?

— Может. Но без согласования с ними такое правительство едва ли будет избрано.

- Как Россия может переломить тенденцию к диктатуре США в интернете?

— Переломить — не может. Может защитить себя, как это сделали китайцы.

Чтобы противостоять Западу идеологически, нужно иметь собственную идеологию, отличную от западной. Как, собственно, ее имеет Китай.

- Можно ли вообще пытаться донести правду через американские соцсети, или лучше не тратить на это силы, а заняться исключительно развитием своих соцсетей?

— Ничего нельзя сделать раз и навсегда. Это касается всех — и американцев, в частности. Пока они контролируют большую часть мирового интернета, но мы не знаем, какой будет конфигурация завтра.

А соцсети — все зависит от идеологии их руководства, а также идеологической накачки администраторов того или иного языкового сегмента. То есть проблемы того же Трампа — это не столько война с корпорацией, сколько война с профессиональным сообществом.

Как в случае Януковича, кстати, которого свалили не националисты, а профессиональное сообщество журналистов, создавшее в профсреде такие настроения, что даже люди, работавшие в СМИ "Партии регионов" (например, холдинге Ахметова) вынуждены были разделять идеологию майданов.