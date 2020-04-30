Российский политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как на фоне пандемии коронавируса США и Китай продолжают торговую войну

- Марат Фаатович, пандемия коронавируса обнажила противоречия между Вашингтоном и Пекином. На ваш взгляд, чего добивается Трамп, выдвигая Китаю обвинения в распространении инфекции? Что лежит в основе этой информационной кампании?

— Трамп находится под огромным давлением внутри страны, через несколько месяцев у него выборы. В США уже зафиксировали более миллиона зараженных, там достаточно высокая смертность. Поэтому сказать, что пандемия появилась ниоткуда, очень тяжело. Так как вспышка была все-таки в Китае, это позволяет Трампу вести внутриполитическую игру, атакуя на самом деле на внешнеполитическом фронте именно Китай.

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Более того, это перерастало в определенные силовые действия, когда была арестована глава телекоммуникационной компании Huawei (Мэн Ваньчжоу задержали в Ванкувере по запросу американских властей в декабре 2018 года. — Ред.).

Вводились встречные пошлины на определенные группы товаров, поэтому здесь Трампу легко обвинять Китай и переводить на него стрелки. Тем более в США любимая игра — это кого-нибудь засудить, там очень странная юридическая система, которая не признает на самом деле принцип экстерриториальности.

Поэтому они будут обвинять Китай в своих судах, выдвигать огромные иски. Это будет работать как на перевыборы Трампа, так и в продолжающейся торговой войне.

- Может ли повториться ситуация, подобная той, которая возникла в начале этого века, когда США обвинили Ирак в создании бактериологического оружия? То есть не является ли это прелюдией к горячей фазе конфликта?

— Нет, конечно, никакой острой горячей фазы конфликта между двумя ядерными державами не будет. Там даже невозможны столкновения прокси-войск, как это часто говорят на сегодняшний день.

Дело в том, что горячая фаза, в общем, не нужна ни США, ни Китаю. Они продолжают ту экономическую политику, которая существует на сегодняшний день. Трамп, наоборот, возвращает производство в США, он активно развивает внутренний рынок. Китай ведет экспансию.

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Так как вспышка была в Китае, то Штаты, опираясь на эти данные, и будут обвинять Пекин. Поэтому параллели здесь проводить не стоит.

- Как Китай может ответить США, хватит ли у него сил противостоять Вашингтону?

— Китай уже ответил, они точно так же заявили, что вирус произвели в Соединенных Штатах, а завезли в Ухань во время Международных военных игр. Китайцы даже называют фамилию военнослужащей, которая приехала на эти игры и с огромной температурой была госпитализирована. Это было в ноябре, а в декабре уже пошли многочисленные случаи заболевания в Ухане.

Поэтому у обеих стран есть своя версия, но, думаю, что после выборов президента США эта история будет сходить на нет, и в каких-то тайных переговорах признают, что вирус естественного происхождения, а заражение произошло из-за того, что кто-то съел летучую мышь.

- А в экономическом смысле? Может ли Китай отказаться от доллара во внешней торговле и полностью перейти на собственную валюту?

— Нет, конечно, это невозможно, потому что у Китая многочисленные торговые отношения именно с США. Второе —торговые операции, которые Китай ведет с другими странами, тоже номинированы в долларах. Это зависит не только от Китая, это зависит и от его торговых партнеров. Нужно, чтобы и другие страны согласились перевести сделки, например, в юань, или какой-то цифровой дубликат валюты.

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Это примерно так же, как было в СССР. Если у нас рубль свободно конвертируемый, то у Китая курс до сих пор устанавливается властями. Они, конечно, оглядываются на экономические индикаторы, но это прото-политика, а не рыночная.

- Какую позицию в этом противостоянии могут занять страны Евросоюза и, конечно же, Россия?

— Эта торговая война, конечно, влияет на всех тем или иным образом. Но это не влияет на торговые отношения между США и Евросоюзом или Евросоюзом и Россией, Россией и Китаем. Это параллельные процессы. Они мало связаны между собой с точки зрения производственной цепочки или транспортной цепочки, потому что то, что производим мы, и то, что продаем в Китай или Евросоюз, не имеет, например, сборочных производств на территории Китая.

Точно так же во взаимоотношении между Евросоюзом и США. У них нет промежуточного звена в виде Китая. Там есть первоначальные поставки, например, редкоземельных металлов именно для каких-то первичных элементов приборостроения, Китай много производит первичных комплектующих, но это влияет именно на взаимоотношения между ЕС и Китаем.

То есть Германия или Франция могут закупать какую-то микроэлектронику, изготавливать свои изделия, которые затем продают в США. Но конфликт между США и Китаем не влияет на эти торговые отношения.

- Стоит ли России каким-то образом втягиваться в этот конфликт, занимая ту или иную сторону?

— Во-первых, нет смысла. Во-вторых, мы не можем на это повлиять. Еще раз хочу сказать, что экспортно-импортные отношения между США и Китаем — это их дуальные отношения.

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Именно потому Трамп и говорит, что за последний год баланс перетек в сторону Китая, то есть, грубо говоря, Китай продал товаров на 500 миллиардов больше, чем закупил в Соединенных Штатах.

Это очень важно для понимания: Трамп возвращает производство в США, создает рабочие места, и поэтому ему нужно эту продукцию куда-то продавать, поэтому он и понуждает Китай покупать или дороже, или больше. Россия здесь никак не участвует.