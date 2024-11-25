https://ukraina.ru/20241125/1059199551.html

Пленный британец. Итоги 25 ноября на Украине

Пленный британец. Итоги 25 ноября на Украине - 25.11.2024 Украина.ру

Пленный британец. Итоги 25 ноября на Украине

Российские СМИ опубликовали видео с пленённым в Курской области британским наёмником

2024-11-25T17:50

2024-11-25T17:50

2024-11-25T17:50

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Днём 25 июня российский военкор Александр Коц в своём телеграм-канале опубликовал видео с взятым в плен британским наёмником в Курской области."В Курской области взяли британского инструктора. Британца поймали морпехи-черноморцы из 810 бригады. Четыре года служил в британской армии связистом. Говорит, что обучал украинцев на полигонах незалежной. А в Курскую область идти не хотел, но у него отцы-командиры забрали паспорт и телефон и в приказном порядке перебросили в Россию", - подписал Коц видео с пленным британцем.На видео он рассказывал, что обучался в британской армии 1 год и служил в целом 4 года. Также пленный британец заявил, что его заставили принять участие во вторжении."Забрали мой паспорт, забрали мой телефон и сказали: "Машина, давай". Я не хотел на самом деле", - отметил он.По его словам, в украинской армии он служил 4 месяца. При этом он был инструктором на полигоне рядом с Кривым Рогом — в 30 минутах езды от этого города. Батальон, к которому он был приписан, постоянно увеличивался в т.ч. и из-за пополнения заключённым. В целом он составлял 400-500 человек."Каждые три недели приезжали на обучение новые люди. Я тренировал 30 человек каждые три недели", - отметил пленный на допросе.Он также рассказал, что был в Краснополье. Помимо этого, пленный рассказал, что в британской армии служил связным в 22-ом полку связи рядовым связистом.В сети также появилось видео с другим допросом этого пленного. На нём он уже называл своё имя. Пленный представился как Джеймс Скотт Рис Андерсон, рождённый 24 мая 2002 года и служивший в армии Великобритании с 2019 по 2023 годы в 22-ом полку связи, 1-й бригаде связи, 252-ом эскадроне."После того, как меня уволили с моей работы, я подал заявку на сайте Иностранного легиона [Главного управления разведки Минобороны Украины]. Я просто потерял всё: у меня не было работы, отец сидел в тюрьме. Я увидел по телевизору рекламу [легиона], вылетел из Лондона в Краков, потом на Медыку в Польше — на границу с Украиной", - рассказывал Андерсон.Пленному не поверили даже его соотечественники."Ни один наёмник не воюет за смешную зарплату, которую им платит Украина! Работа в британском супермаркете принесла бы ему большую зарплату, чем та, которую он получает на Украине! Все знают, зачем он поехал в Украину", - написал один из них, ныне проживающий в Белоруссии, в своей соцсети X.Российский военный связист Максим, известный под позывным "Каскад", отметил, что подразделение, в котором служил пленный, довольно известно."Касательно взятого в плен британского специалиста по связи.. Siggies (сленговое название ребят из королевского корпуса связи) уже неоднократно светились на Украине, перед началом СВО эти парни выстраивали систему управления и взаимодействия со "старшими братьями" из НАТО, замечены были и в поле, совместно с аналогичными спецами из других стран альянса.. Уже писал, что в марте, во время украинского наступления под Козинками, во время управления огнем и КББ довелось столкнуться с американскими "коллегами", специалистами по связи и разведывательно-огневым контурам.. тогда им повезло меньше...", - отметил он.По его словам, британские связисты помогают налаживать эффективную работу ВСУ в Курской области."Что же делают специалисты из Глостера и, в частности, Стаффордшира (именно там штаб 22го полка, откуда пленный), непосредственно "в поле" среднепересеченного рельефа Курской области? А они делают возможной эффективную работу артиллерии и других средств поражения, организовывают координацию, управление и своевременную передачу данных в боевые порядки и вверх по вертикали управления, решают проблемы по применению комплексов РЭБ и РЭР и многое другое (много интересных специальностей в полках королевского корпуса, много)... В общем, фрукт интересный, хоть и небольшого звания, главное, чтоб специалист был хороший, а не "двоечник", придётся тогда парням нового искать?" - подытожил российский связист.Ранее, 10 ноября, сообщалось о ликвидации в ходе боевых действий на Украине британского наёмника из Корнуолла Каллума Тиндала-Дрейпера. Он погиб 5 ноября, сообщал канал Sky News.До отправки на Украину Каллум Тиндал-Дрейпер работал в службе здравоохранения Британии. Его участие в конфликте на стороне Украины стало неожиданностью для многих. Официальные лица в Британии не комментировали обстоятельства его гибели, а также мотивы присоединения к ВСУ.До этого, в октябре, стало известно об уничтожении двух британских наёмников в Михайловке, что в Донбассе.Тем временем западные СМИ сообщают о том, что среди украинских военных зреет недовольство вторжением в Курскую область. Так, 25 ноября издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось: военнослужащие Вооружённых сил Украины сомневаются, что им удастся удержать районы в Курской области.По информации издания, Вооружённым силам России за последнее время удалось вернуть почти половину территории, которую захватили ВСУ в начале вторжения в августе. Как заявил в комментарии изданию один из командиров батальона ВСУ, российские войская постоянно атакую и он уверен: в конечном итоге российские военные оттеснят украинский.Другой украинских командир пожаловался, что 90% людей в его взводе — мобилизованные, у которых "мало опыта и желания воевать". Также украинские военные жалуются, что спутниковая связь Starlink, используемая ВСУ, не работает на территории Курской области.Некоторые из опрошенных украинских военных отметили, что им пока не ясно, "стоила ли операция того". При этом они выразили недовольство тем, что держат зону вторжения в России, пока Украина теряет Донбасс.А вот украинские чиновники, которых опросило американское издание, отметили, что, если ВСУ смогут удержать эти территории, Украина получит "ценный козырь" в любых мирных переговорах.Ранее, 23 ноября, Владимир Зеленский заявил, что "Курская операция — не игрушка". В своём выступлении на конференции Grain from Ukraine Зеленский делал особый акцент на необходимости удержания Курской области до 20 января — инаугурации Дональда Трампа. Таким образом, украинская власть не будет считаться с потерями как среди украинских военных, так и среди наёмников.О том, что нужно США на Украине — в статье Павла Котова "Что Украина предлагает Западу, что может заинтересовать Трампа и что РФ никогда не отдаст".

https://ukraina.ru/20241125/1059185260.html

https://ukraina.ru/20241125/1059175119.html

https://ukraina.ru/20241124/1059168591.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, александр коц, владимир зеленский, вооруженные силы украины, the wall street journal, нато, украина, курская область, россия