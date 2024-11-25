https://ukraina.ru/20241125/1059198216.html

Американский "Тэд", который дороже Украины. Почему Киев не получит комплексы ПРО THAAD

Американский "Тэд", который дороже Украины. Почему Киев не получит комплексы ПРО THAAD - 25.11.2024 Украина.ру

Американский "Тэд", который дороже Украины. Почему Киев не получит комплексы ПРО THAAD

Украина запросит американские комплексы противоракетной обороны THAAD для противодействия российскому "Орешнику", сообщили СМИ, ссылаясь на анонимных украинских дипломатов. Украина вряд ли получит эти комплексы, сообщили на следующий день украинские СМИ, ссылаясь на военного эксперта, высокую стоимость вооружения и его трудоемкого обслуживания.

2024-11-25T18:03

2024-11-25T18:03

2024-11-25T18:03

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украина

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вооруженные силы украины

нато

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Один комплекс THAAD (произносится как "тэд") стоит около 3 млрд долларов, а каждый выстрел - якобы по 20 млн долларов США, подсчитал украинский военный эксперт Иван Ступак из Украинского института будущего. Эксперт предположил, что если даже кто-то в США подпустит к системе военнослужащих ВСУ, обучение затянется на месяцы. Плюс существует риск, что российская армия будет разносить THAADы так же, как и зенитные ракетные комплексы Patriot.Что такое THAAD?THAAD - сокращение от Terminal High Altitude Area Defense System, комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности, ключевой элемент системы противоракетной обороны (ПРО) США. Производитель - Lockheed Martin.Боевое дежурство в американской армии несут, как заявлялось в открытых источниках, семь батарей. В одну батарею включены шесть пусковых установок на тягачах М1075, 48 противоракет (по восемь на пусковую установку), мобильная радиолокационная станция AN/TPY-2 и пункт управления огнем и связью. THAAD предназначен для уничтожения баллистических ракет внутри или за атмосферой во время их конечной фазы полета.Перезарядка занимает 30 минут. На место развертывания комплекс доставляют в грузовых контейнерах на транспортных самолетах. Согласно информации из открытых источников, THAAD способен поражать баллистические ракеты средней дальности на высотах до 150 километров и на дальности до 200 километров.В 2025 году, по данным Исследовательской службы Конгресса США, на финансирование разработок и производства THAAD могут выделить 732 млн долларов США. Кроме этого, американские власти намеревались заказать у производителя 12 пусковых установок, начать процесс интеграции комплексов в систему ПРО.Всего в США, по данным Lockheed Martin, произведено 800 противоракет для THAAD.Устройство и применениеСистема противоракетной обороны США выстроена в несколько эшелонов: глубокий тыл, ближний бой, тактическая, оперативная и стратегическая операционные зоны. В каждой зоне применяются разные комбинации комплексов вооружений в зависимости от задач, среди которых оборона от крылатых ракет, противодействие авиации и беспилотным летательным аппаратам, и другие.THAAD относится к операционной зоне, в случае с США это Североамериканское побережье. Концептуально комплекс применяется в связке с модернизированными батареями Patriot с расширенными возможностями и ракетами PAC-3, а также лазерными оружейными системами (IFPC-HEL, пока в стадии разработки, дата поставок в армию не называется) и радиолокационными станциями ПВО нижнего уровня (LTAMDS, производитель Raytheon).Радары LTAMDS с углом обзора в 360 градусов только проходят испытания. 11 ноября 2024 года на ракетном полигоне "Уайт Сэндс" в штате Нью-Мексико состоялись пятые учения, в ходе которых радар подключили к американской космической Интегрированной системе боевого управления (IBCS), поразив цель, имитирующую тактическую баллистическую ракету, при помощи PAC-3 MSE. Разработчики отмечают, что выполняют госзаказ по ускоренному графику и уже рассчитывают на экспорт - предположительно, первые 12 радаров может купить Польша. Пока что на полигонах тестируют только шесть, как заявляют производители, прототипов. Серийное производство запланировано на второй квартал 2025 года.Испытания связки THAAD и PAC-3 впервые прошли в 2020 году. Суть учений заключалась в том, чтобы "научить" зенитные ракеты наводиться на цели при помощи радара THAAD. В ноябре 2023 года - успешные испытания по интеграции PAC-3 с радаром LTAMDS, что также подтвердило их совместимость с IBCS.Впоследствии Lockheed Martin получила контракт на увеличение производства PAC-3 MSE до 650 в год. Всего в США произвели 2 тысячи таких ракет.ПротиворакетыАмериканские противоракеты основаны на концепции кинетического перехвата, что подразумевает точное попадание снаряда в цель. Противоракета должна сбивать с курса или уничтожать баллистическую ракету ударом. Концепцию начали разрабатывать еще в 1970-х годах, сокращенно в английской терминологии она называется hit-to-kill (бей, чтобы убить).Противоракета THAAD представляет из себя одноступенчатый ускоритель со специальным кинетическим перехватчиком в головной части, инфракрасной головки самонаведения. Задача ускорителя - доставить перехватчик к цели, которую захватит головка самонаведения.Головки самонаведения производит компания BAE Systems. Первые испытания состоялись в 2012 году. Тогда из THAAD удалось поразить баллистическую ракету, запущенную с самолета, что было признано успехом и подтолкнуло к дальнейшим разработкам.В 2022 году Lockheed Martin заказали у BAE Systems разработку и производство головки самонаведения нового поколения. Головка получила наименование THAAD Seeker. Через два года, если верить заявлениям BAE Systems, датчик научился искать и захватывать приближающиеся цели, движущиеся со скоростью около 17 тысяч миль в час (это приблизительно 27,3 тысячи км/ч или 22 маха). Понятно, что о боевом применении этих ракет ничего не известно.Модернизированные ЗРК Patriot (PAC-2 и PAC-3), предназначенные для работы в связке с THAAD, вооружены более дешевыми противоракетами. Они выполнены уже не по принципу hit-to-kill, и это объясняется их второстепенной ролью в американском видении системы противоракетной обороны. Украине такие снаряды поставляли в расчете на то, что их будут успешно применять против дронов-камикадзе "Герань". А по факту в соцсетях жители Украины часто жаловались, что разрушения гражданской инфраструктуры в разных городах стало результатом именно работы украинских подразделений ПВО, оснащенных западной техникой.В августе 2024 года агентство НАТО по закупка заказало для Германии ракеты GEM-T производства Raytheon для PAC-2 на 478 млн долларов США. Противоракеты предназначены для поражения тактических баллистических ракет (малой дальности). А месяцем ранее Германия передала 100 таких ракет Украине. Всего в 2024 году Германия, Испания, Нидерланды и Румыния планировали передать одну тысячу таких ракет Киеву.Где размещены?Батареи размещены на территории США и за ее пределами, в том числе в других государствах. Концепция применения комплекса описана в армейском плане противовоздушной и противоракетной обороны на 2028 год. Документ составлен в 2019 году, опубликован на сайте Командования космической и противоракетной обороны армии США (SMDC).Согласно этому документу, три батареи базируются в Форт-Блиссе на границе с Мексикой (Техас), две в Форт-Кавазос (Техас), одна в Южной Корее, одна на острове Гуам в Микронезии (самая западная территория США).В октябре 2024 года первые составные компоненты THAAD вместе с военнослужащими армии США доставили в Израиль - по данным СМИ, всего в этой стране теперь развернуты якобы три таких батареи. Обслуживать их будут американские специалисты.Ранее американские "тэды" появились в Японии. Переговоры о развертывании элементов системы проходили с 2014 года, но в итоге в 2020 году японские власти от батарей отказались - дорого, могут угрожать местным жителям, вызывали недовольство Китая и России. К тому же в Токио предпочли развивать морскую систему противоракетной обороны - решение все же принято в пользу американской AEGIS и наземных модернизированных PAC-3.В 2018 году Саудовская Аравия подписала контракт с властями США на поставку 44 пусковых установок THAAD и 360 противоракет, 16 пунктов управления и семь радаров за 15 млрд долларов. Тогда уточнялось, что это - часть большой сделки на общую сумму в 110 млрд долларов. Однако по последней информации, Саудовская Аравия должна получить только семь установок. К концу 2026 года Штаты должны достроить четыре позиционных площадки для размещения "тэдов", к 2028 году - еще три. По данным журналистов, на выставке вооружений в Эр-Рияде в феврале 2024 года Саудовская Аравия заключила соглашение с Lockheed Martin на локализацию производства элементов комплекса на территории государства.Еще две батареи купили власти Объединенных Арабских Эмиратов. По данным Исследовательской службы Конгресса США, в январе 2022 года комплекс якобы успешно перехватил баллистическую ракету, направленную со стороны хуситов. Этот подтвержденный только на словах случай стал первым боевым применением THAAD.Планы развертывания систем ПРО в Израиле и Саудовской Аравии входят в стратегию США по развитию ПРО в странах Ближнего Востока в качестве противодействия угрозе со стороны Ирана. В Японии и Юной Корее - из-за ракетной активности КНДР.Комплекс THAAD дополняет существующие американские системы Patriot, AEGIS и GMD - подробнее об этом в материале База в Польше и Aegis. Почему США нечем ответить на "Орешник"

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