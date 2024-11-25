https://ukraina.ru/20241125/1059194453.html

По второму кругу в окоп: на Украине не желают отпускать уже отвоевавших солдат ВСУ

По второму кругу в окоп: на Украине не желают отпускать уже отвоевавших солдат ВСУ - 25.11.2024 Украина.ру

По второму кругу в окоп: на Украине не желают отпускать уже отвоевавших солдат ВСУ

Солдаты, которые ранее были демобилизованы, но все еще способны держать в руках оружие, должны вернуться в ряды ВСУ. Об этом 25 ноября в эфире канала "Новости. Live" заявила депутат Верховной Рады Ирина Констанкевич

2024-11-25T16:40

2024-11-25T16:40

2024-11-25T16:40

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По ее словам, в украинском тылу находятся более 100 тысяч военных пенсионеров "годного возраста".Она добавила, что стоит также рассмотреть вопрос призыва сотрудников госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полиции и других силовых ведомств.Ранее депутат киевского горсовета Алина Михайлова предложила призвать всех граждан страны."Все должны быть бусифицированы! Всех на фронт! Откупиться за 5-10 тысяч долларов? Переплыть Тису? Нет, всех на фронт!", — заявила она.Неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский** заявил, что "бусификации", то есть принудительному призыву, альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье".При этом сам Корчинский** организовал для своего сына белый билет.Тем временем с Украины почти ежедневно появляются сообщения о принудительной мобилизации, а эксперты констатируют, что во многих селах страны уже не осталось мужчин.Теперь их место на работе и фронте занимают женщины. Все больше представительниц слабого пола изъявляют желание отправиться в окопы, а также идут работать по специальностям, которые ранее считались исключительно мужскими.Подробнее об этом — в материале В трех регионах Украины почти половина новобранцев в ВСУ - женщиныПо последним данным, суммарные потери Украины за все время российской военной спецоперации превысили 900 тысяч человек. Об этом читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО.* Признана террористической и запрещена на территории России.** Повторно объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.

https://ukraina.ru/20241125/1059185598.html

https://ukraina.ru/20241119/1059028268.html

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новости, украина, тернопольская область, вооруженные силы украины, верховная рада, нацгвардия, всу, мобилизация