По второму кругу в окоп: на Украине не желают отпускать уже отвоевавших солдат ВСУ
© Reuters
© Reuters
Солдаты, которые ранее были демобилизованы, но все еще способны держать в руках оружие, должны вернуться в ряды ВСУ. Об этом 25 ноября в эфире канала "Новости. Live" заявила депутат Верховной Рады Ирина Констанкевич
По ее словам, в украинском тылу находятся более 100 тысяч военных пенсионеров "годного возраста".
"Они в силах держать оружие в руках, но получают только пенсии от государства. Такие солдаты вполне могут пополнить ряды ВСУ", — сказала Констанкевич, уточнив, что 40 тысяч человек из этой категории уже воюют.
Она добавила, что стоит также рассмотреть вопрос призыва сотрудников госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полиции и других силовых ведомств.
Ранее депутат киевского горсовета Алина Михайлова предложила призвать всех граждан страны.
"Все должны быть бусифицированы! Всех на фронт! Откупиться за 5-10 тысяч долларов? Переплыть Тису? Нет, всех на фронт!", — заявила она.
Неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский** заявил, что "бусификации", то есть принудительному призыву, альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье".
При этом сам Корчинский** организовал для своего сына белый билет.
19 ноября, 12:37Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына"Бусификации" на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье". Такое заявление сделал неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"** Дмитрий Корчинский*
Тем временем с Украины почти ежедневно появляются сообщения о принудительной мобилизации, а эксперты констатируют, что во многих селах страны уже не осталось мужчин.
Теперь их место на работе и фронте занимают женщины. Все больше представительниц слабого пола изъявляют желание отправиться в окопы, а также идут работать по специальностям, которые ранее считались исключительно мужскими.
Подробнее об этом — в материале В трех регионах Украины почти половина новобранцев в ВСУ - женщины
15 ноября, 18:03"Сантехника вызывали?" Гончаренко* рассказал, куда отправят женщин вместо мужчинВерховная Рада одобрила экспериментальный проект по обучению и трудоустройству женщин в профессиональных областях, где до этого в большинстве своем были представлены мужчины. Об этом 15 ноября в своем телеграм-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*
По последним данным, суммарные потери Украины за все время российской военной спецоперации превысили 900 тысяч человек. Об этом читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО.
* Признана террористической и запрещена на территории России.
** Повторно объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.