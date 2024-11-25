Правнучке Хрущёва, заявлявшей, что "русские виноваты как нация", указали на двери "Ельцин-центра"
© Абзац / Telegram
© Абзац / Telegram
Выступление правнучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, профессора Нью-йоркского университета New School Нины Хрущёвой в "Ельцин-центре" отменено. Причина - жалоба общественников
"Нина Хрущёва, профессор университета New School в Нью-Йорке, неоднократно высказывала радикально антироссийские позиции в западных СМИ. В своих заявлениях она призывает к федерализации и расчленению России, продаже Курильских островов, преобразованию Калининграда в независимое государство, а также к "суду над президентом России Владимиром Путиным". Ее риторика направлена на подрыв территориальной целостности и государственного суверенитета Российской Федерации", - говорится в комментарии движения "Ветераны России".
Параллельно движение "Зов народа" направило обращения в Генпрокуратуру и Министерство юстиции РФ с требованием проверить Хрущеву на финансирование ВСУ. Результат - телеграм-канал "Ельцин-центра" сообщил об отмене мероприятия "по техническим причинам".
Хрущёвой принадлежат такие высказывания:
Россия должна рухнуть, мы виновны как нация.
Нужно продать Японии Курильские острова.
Зеленский своей борьбой с Россией защищает демократические ценности Европы.
"В заявлениях правнучки Хрущёва нет ничего удивительного. Не верил в Россию и сам Хрущёв, который сделал все для укрепления собственной власти, для развала СССР и всего, что было сделано его предшественниками.
Хрущёв оказался отменным, безжалостным и жестоким интриганом в борьбе за власть, но совершенно неподготовленным, неинтеллектуальным государственным деятелем, который не понимал, руководителем какой страны являлся", - считает обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
"Потомственный позор", "Халявных русских денег захотела?", "А что ж она кукурузой прадеда единой не питается?", "Правнучка предателя в музее национального предательства - логично, только давайте не за наш счет", "Правнучка такая же, как ее необразованный "Кузькина-мать" с тремя классами образования",
"А чего она русских в чем-то винит, а сама не винится за грехи своего ,"кукурузника"? Никогда не забуду, как вся страна стояла за хлебом и за вермишелью, чтобы испечь блины, муки не было", "То есть Хрущев начал развал СССР а внучка говорит о развале России? У них что парода такая поганая?" - прокомментировали пользователи сети.
15 апреля 2019, 16:23Третий лидер Союза. Хрущев – человек и секретарьПолитическое устройство Советского Союза было очень сложным. Соотношение легальной, не вполне легальной и совсем нелегальной власти производит шокирующее впечатление на неподготовленного наблюдателя. Но советский человек всегда знал, кто у нас начальник партии
Ранее правнучка легендарного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* призвала бомбить Москву, заявив, что москвичам "неплохо бы повторить судьбу Хиросимы и Нагасаки". При этом сопутствующие жертвы в виде собственных матери, бабушки и дедушки, проживающий в российской столице, гражданку Израиля не смутили.
Богданова отметила, что готова даже спонсировать нападение на Москву. Делать это, по всей видимости, она собирается на заработанные в России деньги. Богданова является совладельцем российского ООО НТК "Авант", а чистая прибыль компании только в 2022 году составила 6,8 миллионов рублей.
* Иноагент.