https://ukraina.ru/20241125/1059197556.html

Правнучке Хрущёва, заявлявшей, что "русские виноваты как нация", указали на двери "Ельцин-центра"

Правнучке Хрущёва, заявлявшей, что "русские виноваты как нация", указали на двери "Ельцин-центра" - 25.11.2024 Украина.ру

Правнучке Хрущёва, заявлявшей, что "русские виноваты как нация", указали на двери "Ельцин-центра"

Выступление правнучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, профессора Нью-йоркского университета New School Нины Хрущёвой в "Ельцин-центре" отменено. Причина - жалоба общественников

2024-11-25T17:30

2024-11-25T17:30

2024-11-25T17:30

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Параллельно движение "Зов народа" направило обращения в Генпрокуратуру и Министерство юстиции РФ с требованием проверить Хрущеву на финансирование ВСУ. Результат - телеграм-канал "Ельцин-центра" сообщил об отмене мероприятия "по техническим причинам".Хрущёвой принадлежат такие высказывания: "В заявлениях правнучки Хрущёва нет ничего удивительного. Не верил в Россию и сам Хрущёв, который сделал все для укрепления собственной власти, для развала СССР и всего, что было сделано его предшественниками. Хрущёв оказался отменным, безжалостным и жестоким интриганом в борьбе за власть, но совершенно неподготовленным, неинтеллектуальным государственным деятелем, который не понимал, руководителем какой страны являлся", - считает обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко."Потомственный позор", "Халявных русских денег захотела?", "А что ж она кукурузой прадеда единой не питается?", "Правнучка предателя в музее национального предательства - логично, только давайте не за наш счет", "Правнучка такая же, как ее необразованный "Кузькина-мать" с тремя классами образования", "А чего она русских в чем-то винит, а сама не винится за грехи своего ,"кукурузника"? Никогда не забуду, как вся страна стояла за хлебом и за вермишелью, чтобы испечь блины, муки не было", "То есть Хрущев начал развал СССР а внучка говорит о развале России? У них что парода такая поганая?" - прокомментировали пользователи сети.Ранее правнучка легендарного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* призвала бомбить Москву, заявив, что москвичам "неплохо бы повторить судьбу Хиросимы и Нагасаки". При этом сопутствующие жертвы в виде собственных матери, бабушки и дедушки, проживающий в российской столице, гражданку Израиля не смутили.Богданова отметила, что готова даже спонсировать нападение на Москву. Делать это, по всей видимости, она собирается на заработанные в России деньги. Богданова является совладельцем российского ООО НТК "Авант", а чистая прибыль компании только в 2022 году составила 6,8 миллионов рублей.Правнучка летчика Чкалова призвала бомбить Москву и пообещала спонсировать удары на заработанное в РоссииДругие темы: "Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал"* Иноагент.

https://ukraina.ru/20190415/1023298816.html

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