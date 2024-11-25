Шольц решил снова стать канцлером Германии и продолжать поддержку Украины
17:23 25.11.2024 (обновлено: 17:24 25.11.2024)
Шольц
Социал-демократическая партия Германии решила выдвинуть кандидатуру Олафа Шольца на досрочных выборах, решение принято руководством СДПГ единогласно.
Олаф Шольц занимает должность федерального канцлера Германии с 8 декабря 2021 года. Снижение доверия граждан к правительственной "светофорной коалиции" стало одним из поводов объявить досрочные выборы.
Комментируя своё выдвижение на пост канцлера, Шольц заявил журналистам о правильности проводимого правительством курса. Он особо отметил: решение о всесторонней помощи Украине было правильным, как правильным был и отказ поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus из-за риска эскалации конфликта с Россией.
Говоря о приоритетах в случае победы СДПГ с результатом, позволяющим снова сформировать под своим началом правящую коалицию, Шольц поставил не первое место помощь Украине.
Вторым приоритетом он назвал создание рабочих мест в Германии.
До этого входящие в правительственную "светофорную коалицию" партии потерпели сокрушительные поражения на местных выборах. Особенно сильно в федеральных землях укрепилась новая оппозиция, прежде всего – "альтернатива для Германии" (АдГ).
"Союз Сары Вагенкнехт" с левого фланга новой оппозиции и АдГ справа резко критикуют правительство Шольца. Прежде всего критикуется партия "Зелёные", которая ратовала за конфликт с Россией и добивается наращивания военных поставок для ВСУ.
Шольц объяснял нежелание Берлина поставлять крылатые ракеты Taurus на Украину риском прямого участия в конфликте с Россией, так для эксплуатации этих сложных вооружений требуется участие немецких специалистов. Пояснения главы правительства ФРГ вызвали гнев в Париже, Лондоне и Вашингтоне, которые отправили свои крылатые ракеты на Украину и применили их против объектов на территории России.
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