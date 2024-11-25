Шольц решил снова стать канцлером Германии и продолжать поддержку Украины - 25.11.2024 Украина.ру
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Шольц решил снова стать канцлером Германии и продолжать поддержку Украины
Шольц решил снова стать канцлером Германии и продолжать поддержку Украины - 25.11.2024 Украина.ру
Шольц решил снова стать канцлером Германии и продолжать поддержку Украины
Социал-демократическая партия Германии решила выдвинуть кандидатуру Олафа Шольца на досрочных выборах, решение принято руководством СДПГ единогласно.
2024-11-25T17:23
2024-11-25T17:24
новости
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россия
олаф шольц
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ракеты
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международные отношения
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Олаф Шольц занимает должность федерального канцлера Германии с 8 декабря 2021 года. Снижение доверия граждан к правительственной "светофорной коалиции" стало одним из поводов объявить досрочные выборы.Комментируя своё выдвижение на пост канцлера, Шольц заявил журналистам о правильности проводимого правительством курса. Он особо отметил: решение о всесторонней помощи Украине было правильным, как правильным был и отказ поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus из-за риска эскалации конфликта с Россией.Говоря о приоритетах в случае победы СДПГ с результатом, позволяющим снова сформировать под своим началом правящую коалицию, Шольц поставил не первое место помощь Украине. Вторым приоритетом он назвал создание рабочих мест в Германии.До этого входящие в правительственную "светофорную коалицию" партии потерпели сокрушительные поражения на местных выборах. Особенно сильно в федеральных землях укрепилась новая оппозиция, прежде всего – "альтернатива для Германии" (АдГ)."Союз Сары Вагенкнехт" с левого фланга новой оппозиции и АдГ справа резко критикуют правительство Шольца. Прежде всего критикуется партия "Зелёные", которая ратовала за конфликт с Россией и добивается наращивания военных поставок для ВСУ.Шольц объяснял нежелание Берлина поставлять крылатые ракеты Taurus на Украину риском прямого участия в конфликте с Россией, так для эксплуатации этих сложных вооружений требуется участие немецких специалистов. Пояснения главы правительства ФРГ вызвали гнев в Париже, Лондоне и Вашингтоне, которые отправили свои крылатые ракеты на Украину и применили их против объектов на территории России.Ранее на эту тему: "Конечно, доверяю, но всё оружие не дам": Шольц пошутил и сам посмеялся с ответа на вопрос о Taurus Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел ситуацию в публикации Правительству Шольца конец? Германия меняется после возвращения Трампа Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Дробницкий: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать
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новости, германия, украина, россия, олаф шольц, всу, ракеты, "taurus", фрг, международные отношения, сво, парламентские выборы
Новости, Германия, Украина, Россия, Олаф Шольц, ВСУ, ракеты, "Taurus", ФРГ, международные отношения, СВО, парламентские выборы

Шольц решил снова стать канцлером Германии и продолжать поддержку Украины

17:23 25.11.2024 (обновлено: 17:24 25.11.2024)
 
Шольц
Шольц
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Социал-демократическая партия Германии решила выдвинуть кандидатуру Олафа Шольца на досрочных выборах, решение принято руководством СДПГ единогласно.
Олаф Шольц занимает должность федерального канцлера Германии с 8 декабря 2021 года. Снижение доверия граждан к правительственной "светофорной коалиции" стало одним из поводов объявить досрочные выборы.
Комментируя своё выдвижение на пост канцлера, Шольц заявил журналистам о правильности проводимого правительством курса. Он особо отметил: решение о всесторонней помощи Украине было правильным, как правильным был и отказ поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus из-за риска эскалации конфликта с Россией.
Говоря о приоритетах в случае победы СДПГ с результатом, позволяющим снова сформировать под своим началом правящую коалицию, Шольц поставил не первое место помощь Украине.
Вторым приоритетом он назвал создание рабочих мест в Германии.
До этого входящие в правительственную "светофорную коалицию" партии потерпели сокрушительные поражения на местных выборах. Особенно сильно в федеральных землях укрепилась новая оппозиция, прежде всего – "альтернатива для Германии" (АдГ).
"Союз Сары Вагенкнехт" с левого фланга новой оппозиции и АдГ справа резко критикуют правительство Шольца. Прежде всего критикуется партия "Зелёные", которая ратовала за конфликт с Россией и добивается наращивания военных поставок для ВСУ.
Шольц объяснял нежелание Берлина поставлять крылатые ракеты Taurus на Украину риском прямого участия в конфликте с Россией, так для эксплуатации этих сложных вооружений требуется участие немецких специалистов. Пояснения главы правительства ФРГ вызвали гнев в Париже, Лондоне и Вашингтоне, которые отправили свои крылатые ракеты на Украину и применили их против объектов на территории России.
Ранее на эту тему: "Конечно, доверяю, но всё оружие не дам": Шольц пошутил и сам посмеялся с ответа на вопрос о Taurus
Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел ситуацию в публикации Правительству Шольца конец? Германия меняется после возвращения Трампа
Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Дробницкий: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать
 
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