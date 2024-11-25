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Шольц решил снова стать канцлером Германии и продолжать поддержку Украины

Шольц решил снова стать канцлером Германии и продолжать поддержку Украины - 25.11.2024 Украина.ру

Шольц решил снова стать канцлером Германии и продолжать поддержку Украины

Социал-демократическая партия Германии решила выдвинуть кандидатуру Олафа Шольца на досрочных выборах, решение принято руководством СДПГ единогласно.

2024-11-25T17:23

2024-11-25T17:23

2024-11-25T17:24

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Олаф Шольц занимает должность федерального канцлера Германии с 8 декабря 2021 года. Снижение доверия граждан к правительственной "светофорной коалиции" стало одним из поводов объявить досрочные выборы.Комментируя своё выдвижение на пост канцлера, Шольц заявил журналистам о правильности проводимого правительством курса. Он особо отметил: решение о всесторонней помощи Украине было правильным, как правильным был и отказ поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus из-за риска эскалации конфликта с Россией.Говоря о приоритетах в случае победы СДПГ с результатом, позволяющим снова сформировать под своим началом правящую коалицию, Шольц поставил не первое место помощь Украине. Вторым приоритетом он назвал создание рабочих мест в Германии.До этого входящие в правительственную "светофорную коалицию" партии потерпели сокрушительные поражения на местных выборах. Особенно сильно в федеральных землях укрепилась новая оппозиция, прежде всего – "альтернатива для Германии" (АдГ)."Союз Сары Вагенкнехт" с левого фланга новой оппозиции и АдГ справа резко критикуют правительство Шольца. Прежде всего критикуется партия "Зелёные", которая ратовала за конфликт с Россией и добивается наращивания военных поставок для ВСУ.Шольц объяснял нежелание Берлина поставлять крылатые ракеты Taurus на Украину риском прямого участия в конфликте с Россией, так для эксплуатации этих сложных вооружений требуется участие немецких специалистов. Пояснения главы правительства ФРГ вызвали гнев в Париже, Лондоне и Вашингтоне, которые отправили свои крылатые ракеты на Украину и применили их против объектов на территории России.Ранее на эту тему: "Конечно, доверяю, но всё оружие не дам": Шольц пошутил и сам посмеялся с ответа на вопрос о Taurus Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел ситуацию в публикации Правительству Шольца конец? Германия меняется после возвращения Трампа Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Дробницкий: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать

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новости, германия, украина, россия, олаф шольц, всу, ракеты, "taurus", фрг, международные отношения, сво, парламентские выборы