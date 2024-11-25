Российские хакеры перехватили переписку испанского наёмника, который проговорился о лагере на Галичине
© NATOИностранные наемники НАТО
© NATO
Российские хакеры определили местонахождение крупнейшего лагеря иностранных наемников. Это удалось благодаря доступу к компьютеру испанца, воюющего за ВСУ, 25 ноября сообщает телеграм-канал Mash
Лагерь иностранных наемников ВСУ находится в районе города Яворов во Львовской области, в 20 километрах от польской границы и недалеко от Яворовского полигона ВСУ, утверждает источник.
Информацию о точном местоположении объекта раскрыл наемник из Испании, который назвал точные координаты в переписке с родственниками. В тех же сообщениях испанец рассказал о том, чем занимаются "диие гуси" по приезде в лагерь.
"Все легионеры приезжают первым делом в сам лагерь. Проходят обучение, инструктаж и далее отправляются в подразделение", — цитируют его слова авторы публикации Mash.
Канал также отмечает, что в телефоне у наемника есть отдельный архив фотографий: с оружием и порнографическими материалами.
Ранее стало известно, что ВС РФ в Курской области взяли в плен британского наемника. На допросе Джеймс Андерсон заявил, что вступил в иностранный легион ВСУ из-за проблем с финансами и семьей. Также он отметил, что его насильно забросили под Курск.
О других словах британского наемника — в материале "Из полка, принимавшего участие в свержении Каддафи": что рассказал на допросе британский наемник
Не всем наемникам везет так, как Андерсону. По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".
На днях появилась информация, что киевский режим пытается эвакуировать своих наемников из Курского котла, однако пока это не удается, и на этом направлении уже ликвидировано порядка 210 "диких гусей".
Среди них - граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании, уточнил телеграм-канал SHOT.
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