https://ukraina.ru/20241125/1059199007.html

Российские хакеры перехватили переписку испанского наёмника, который проговорился о лагере на Галичине

Российские хакеры перехватили переписку испанского наёмника, который проговорился о лагере на Галичине - 25.11.2024 Украина.ру

Российские хакеры перехватили переписку испанского наёмника, который проговорился о лагере на Галичине

Российские хакеры определили местонахождение крупнейшего лагеря иностранных наемников. Это удалось благодаря доступу к компьютеру испанца, воюющего за ВСУ, 25 ноября сообщает телеграм-канал Mash

2024-11-25T17:54

2024-11-25T17:54

2024-11-25T17:54

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Лагерь иностранных наемников ВСУ находится в районе города Яворов во Львовской области, в 20 километрах от польской границы и недалеко от Яворовского полигона ВСУ, утверждает источник.Информацию о точном местоположении объекта раскрыл наемник из Испании, который назвал точные координаты в переписке с родственниками. В тех же сообщениях испанец рассказал о том, чем занимаются "диие гуси" по приезде в лагерь.Канал также отмечает, что в телефоне у наемника есть отдельный архив фотографий: с оружием и порнографическими материалами. Ранее стало известно, что ВС РФ в Курской области взяли в плен британского наемника. На допросе Джеймс Андерсон заявил, что вступил в иностранный легион ВСУ из-за проблем с финансами и семьей. Также он отметил, что его насильно забросили под Курск.О других словах британского наемника — в материале "Из полка, принимавшего участие в свержении Каддафи": что рассказал на допросе британский наемникНе всем наемникам везет так, как Андерсону. По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".На днях появилась информация, что киевский режим пытается эвакуировать своих наемников из Курского котла, однако пока это не удается, и на этом направлении уже ликвидировано порядка 210 "диких гусей".Среди них - граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании, уточнил телеграм-канал SHOT.Стало известно, сколько наемников ВСУ навсегда остались в котле под КурскомВ то же время наемники ВСУ, в том числе - граждане Польши, за пару дней до того, как город освободили ВС РФ, начали расправляться с мирным населением Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР).

https://ukraina.ru/20241125/1059188603.html

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новости, россия, украина, львовская область, вооруженные силы украины, иностранные наемники