Российские хакеры перехватили переписку испанского наёмника, который проговорился о лагере на Галичине - 25.11.2024 Украина.ру
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Российские хакеры перехватили переписку испанского наёмника, который проговорился о лагере на Галичине
Российские хакеры перехватили переписку испанского наёмника, который проговорился о лагере на Галичине - 25.11.2024 Украина.ру
Российские хакеры перехватили переписку испанского наёмника, который проговорился о лагере на Галичине
Российские хакеры определили местонахождение крупнейшего лагеря иностранных наемников. Это удалось благодаря доступу к компьютеру испанца, воюющего за ВСУ, 25 ноября сообщает телеграм-канал Mash
2024-11-25T17:54
2024-11-25T17:54
новости
россия
украина
львовская область
вооруженные силы украины
иностранные наемники
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Лагерь иностранных наемников ВСУ находится в районе города Яворов во Львовской области, в 20 километрах от польской границы и недалеко от Яворовского полигона ВСУ, утверждает источник.Информацию о точном местоположении объекта раскрыл наемник из Испании, который назвал точные координаты в переписке с родственниками. В тех же сообщениях испанец рассказал о том, чем занимаются "диие гуси" по приезде в лагерь.Канал также отмечает, что в телефоне у наемника есть отдельный архив фотографий: с оружием и порнографическими материалами. Ранее стало известно, что ВС РФ в Курской области взяли в плен британского наемника. На допросе Джеймс Андерсон заявил, что вступил в иностранный легион ВСУ из-за проблем с финансами и семьей. Также он отметил, что его насильно забросили под Курск.О других словах британского наемника — в материале "Из полка, принимавшего участие в свержении Каддафи": что рассказал на допросе британский наемникНе всем наемникам везет так, как Андерсону. По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".На днях появилась информация, что киевский режим пытается эвакуировать своих наемников из Курского котла, однако пока это не удается, и на этом направлении уже ликвидировано порядка 210 "диких гусей".Среди них - граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании, уточнил телеграм-канал SHOT.Стало известно, сколько наемников ВСУ навсегда остались в котле под КурскомВ то же время наемники ВСУ, в том числе - граждане Польши, за пару дней до того, как город освободили ВС РФ, начали расправляться с мирным населением Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР).
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новости, россия, украина, львовская область, вооруженные силы украины, иностранные наемники
Новости, Россия, Украина, Львовская область, Вооруженные силы Украины, иностранные наемники

Российские хакеры перехватили переписку испанского наёмника, который проговорился о лагере на Галичине

17:54 25.11.2024
 
© NATOИностранные наемники НАТО
Иностранные наемники НАТО
© NATO
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Российские хакеры определили местонахождение крупнейшего лагеря иностранных наемников. Это удалось благодаря доступу к компьютеру испанца, воюющего за ВСУ, 25 ноября сообщает телеграм-канал Mash
Лагерь иностранных наемников ВСУ находится в районе города Яворов во Львовской области, в 20 километрах от польской границы и недалеко от Яворовского полигона ВСУ, утверждает источник.
Информацию о точном местоположении объекта раскрыл наемник из Испании, который назвал точные координаты в переписке с родственниками. В тех же сообщениях испанец рассказал о том, чем занимаются "диие гуси" по приезде в лагерь.

"Все легионеры приезжают первым делом в сам лагерь. Проходят обучение, инструктаж и далее отправляются в подразделение", — цитируют его слова авторы публикации Mash.

Канал также отмечает, что в телефоне у наемника есть отдельный архив фотографий: с оружием и порнографическими материалами.
Ранее стало известно, что ВС РФ в Курской области взяли в плен британского наемника. На допросе Джеймс Андерсон заявил, что вступил в иностранный легион ВСУ из-за проблем с финансами и семьей. Также он отметил, что его насильно забросили под Курск.
О других словах британского наемника — в материале "Из полка, принимавшего участие в свержении Каддафи": что рассказал на допросе британский наемник
Не всем наемникам везет так, как Андерсону. По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".
На днях появилась информация, что киевский режим пытается эвакуировать своих наемников из Курского котла, однако пока это не удается, и на этом направлении уже ликвидировано порядка 210 "диких гусей".
Среди них - граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании, уточнил телеграм-канал SHOT.
Стало известно, сколько наемников ВСУ навсегда остались в котле под Курском
В то же время наемники ВСУ, в том числе - граждане Польши, за пару дней до того, как город освободили ВС РФ, начали расправляться с мирным населением Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР).
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
15:17
Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0Наемники ВСУ, в том числе польские, за пару дней до того, как город освободили ВС РФ, начали расправляться с мирным населением Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинские военные пытались подставить армию России, но жители населенного пункта видели все своими глазами
 
НовостиРоссияУкраинаЛьвовская областьВооруженные силы Украиныиностранные наемники
 
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