https://ukraina.ru/20241125/1059196256.html

Что Украина предлагает Западу, что может заинтересовать Трампа и что РФ никогда не отдаст

Что Украина предлагает Западу, что может заинтересовать Трампа и что РФ никогда не отдаст - 25.11.2024 Украина.ру

Что Украина предлагает Западу, что может заинтересовать Трампа и что РФ никогда не отдаст

Владимир Зеленский готовится устроить грандиозную распродажу природных ресурсов страны. Это один из последних шансов Киева понравиться Дональду Трампу и удержать на себе внимание Вашингтона

2024-11-25T16:54

2024-11-25T16:54

2024-11-25T17:02

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Не отдавать РоссииВпервые готовность украинских властей на передачу под внешнее управление ресурсной базы страны была зафиксирована в т.н. плане победы Зеленского. Разумеется, официальные формулировки преподносятся в смягченном виде: "совместное инвестирование", "совместное использование"."В Украине сосредоточены природные ресурсы, и, в частности, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегические и стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции либо Россию и ее союзников, либо Украину и демократический мир", - заявил Зеленский на представлении своего плана в Верховной Раде 16 октября.Идея киевского режима проста и напоминает популярную бандитскую схему из недавнего прошлого – мы вам деньги (в данном случае ресурсы), а вы нам "крышу", то есть защиту от России.Данный "экономический" пункт "плана победы" заранее расценили как пас Трампу и его команде на случай победы республиканцев на президентских выборах в США. Так и получилось. Теперь назвался груздем, полезай в кузов, то есть готовься кормить "демократический мир" украинскими ресурсами.В США прозрачный намек Зеленского поняли и приняли к сведению. Сам Трамп и значительная часть его окружения – тертые калачи, в бизнесе толк знают и к предложению Украины готовы прицениться."Если мы поможем Украине сейчас, они могут стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали. Они могут быть самой богатой страной во всей Европе. Мы не хотим отдавать эти деньги и активы [президенту РФ Владимиру] Путину, чтобы он поделился с Китаем", - заявил еще в июне этого года сенатор-республиканец Линдси Грэм*, добавив, что Украина "сидит на золотой жиле".Графит, литий, титанЧто же из себя представляет эта "золотая жила", к которой намереваются присосаться американцы?Во-первых, это редкоземельные металлы и минералы: в первую очередь титан, графит и литий. Всего, по оценкам экспертов, Украина имеет 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития. Всего же, если добавить сюда уголь, газ и нефть, то все эти ресурсы тянут на 26 трлн долларов, подсчитали в канадской консалтинговой компании SecDev.В августе все тот же Грэм ездил на Украину, возможно для того, чтобы детальнее обсудить с украинским руководством судьбу местных ресурсов. По крайне мере, его заявление по итогом визита было посвящено именно этому.По словам сенатора, Зеленский "был взволнован и полон решимости достичь стратегического соглашения с США относительно принадлежащих Украине редкоземельных минералов стоимостью более 1 трлн долларов", а также выразил готовность создать двустороннюю группу для обсуждения этого вопроса.В чем же суть, почему американцев так интересуют украинские редкоземельные металлы?Графит. Этот минерал в современных США импортируется из Китая, который держит 90% всего мирового рынка этого ресурса. Графит необходим для производства батарей для электромобилей. С помощью Украины Соединенные Штаты смогли бы снизить свою зависимость от КНР, тем более, что в прошлом году Вашингтон ввел ограничения на поставки в Китай оборудования для микросхем, после чего в ответ КНР ограничила экспорт графита в США.Литий. Этот металл также критически важен для литий-ионных батарей, которые необходимы при производстве электромобилей, рынок которых уверенно растет в последние годы. Тут США менее зависимы от внешних поставок, страна входит в десятку крупнейших стран-производителей лития. Весной этого года СМИ сообщали, что в США найдено крупнейшее в мире месторождение лития на десятки миллионов тонн, поэтому критического интереса Соединенных Штатов в украинском литии нет.Титан. С советских времен на Украине действует титано-магниевый комбинат в Запорожье. Для США Украина в данном случае может рассматриваться как поставщик сырья и губчатого титана, но не готовых изделий или титана в слитках, который ранее американцы закупали у России. Соединенным Штатам придется наращивать мощности по переработке титана, вкладывая в это большие деньги.Ко всему этому стоит добавить нынешние проблемы Украины, связанные с логистикой, поставками, энергоснабжением и т.д., что является следствием продолжающихся боевых действий.То есть пока не ясно, стоит ли овчинка выделки и насколько предложение Украины выгодно и вообще нужно Штатам. Раздача украинских ресурсов, безусловно, стала бы для американских корпораций и государства приятным бонусом, но не понятно, оправдывает ли это риски глобальной войны.Украина, отдай чужоеПроблема щедрот, которыми Зеленский задумал одаривать своих покровителей еще и в том, что часть всех этих ресурсов находятся на территории, которую ныне контролирует Россия. По большому счету, власти Украины пытаются делать вид, что распоряжаются теми богатствами, которые им уже не принадлежат.Логика Зеленского понятна, он практически открытым текстом приглашает Запад вступить в войну на Украине, помочь киевскому режиму отбить территории и забрать с этих территорий скрытые там ресурсы в качестве трофеев.Возникает вопрос, а насколько все эти металлы, уголь, нефть и прочее вообще когда-либо принадлежали Украине. Тот же Крым, Донбасс и некоторые другие регионы были советской властью присоединены к Украинской ССР вместе со всеми полезными ископаемыми, которые хранила тамошняя земля. Когда Советский Союз приказал долго жить, все это богатство оказалось в собственности "незалежной" Украины.Но даже этими подарками судьбы Киев не смог распорядится с пользой, все отдали в руки ушлых олигархов, которые выкачивали все эти тридцать с лишним независимых лет вместе с ресурсами жизненные соки из этой страны.Процесс этот продолжается до сих пор, теперь уже от лица режима Зеленского. То, что предлагает уже нелегитимный президент Украины – это вариант не просто сырьевого придатка, а самой настоящей колонии.Крым, Новороссия, Донбасс – все это было украинским лишь условно. Это был подарок России братской республике в надежде на совместное процветание в едином общем доме.Говорят, что требовать подарки назад – это плохо. "Подарки не отдарки". Не в этом случае.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, как США устроили пляски на трупе Украины - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Если начнется война на Ближнем Востоке, Россия будет помогать Ирану, как США Украине.

https://ukraina.ru/20230131/1043120366.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, линдси грэм, ресурсы