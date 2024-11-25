https://ukraina.ru/20241125/1059193297.html

"Мы должны уйти в пучину ужаса и Третью мировую?" Режиссер-демократ разнес правление Байдена

"Мы должны уйти в пучину ужаса и Третью мировую?" Режиссер-демократ разнес правление Байдена - 25.11.2024 Украина.ру

"Мы должны уйти в пучину ужаса и Третью мировую?" Режиссер-демократ разнес правление Байдена

Мы не раз упоминали в публикациях американского кинорежиссера-документалиста Майкла Мура – лауреата "Оскара" и Золотой пальмовой ветви в Каннах, известного тем, что он изображал американскую действительность без всяких прикрас.

2024-11-25T16:35

2024-11-25T16:35

2024-11-25T16:35

эксклюзив

украина

дональд трамп

камала харрис

демократическая партия

хамас

the guardian

америка

россия

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Например, в культовых фильмах "Фаренгейт 9/11", "Боулинг для Колумбины" и "Здравозахоронение".Многие думали, что лучшие голы Майка уже позади.Да, он много лет поддерживал партию демократов – и это должно было привлекать корпоративную прессу. Но Мур слишком часто шагал не в ногу со своей партией.Мужчина в мешковатой одежде – свитерах и рубашках из девяностых годов – и в неизменной кепке, который одевался в стиле жителей Среднего Запада, не привлекал внимания корреспондентов топовых либеральных изданий.Между тем, его политический анализ почти каждый раз оказывался на удивление точным. Еще в 2016 году, когда каждый бюрократ в столичном Вашингтоне ставил на победу Хиллари Клинтон, Мур был одним из немногих, кто говорил о возможной победе Дональда Трампа – потому что видел: его поддерживают жители так называемого "Ржавого пояса".В августе нынешнего года, во время беседы с журналистом британского либерального издания The Guardian, режиссер поднял тему вероятного поражения Харрис, которая заменила на выборах Джозефа Байдена, и, казалось бы, буквально рвалась к президентскому креслу:"Мы всё ещё можем всё профукать. У нас есть целая история того, как мы всё профукивали" – насмешливо сказал он британцу. Хотя из этого опять не сделали никаких выводов, списав все на некоторую чудаковатость Мура.Ведь он не модный патентованный политолог с гарвардскими корнями, а выходец из городка Флинт в штате Мичиган, который выиграл деньги на первую картину в бинго.К тому же, малейшие сомнения в успехе Камалы еще летом рассматривались в либеральном истеблишменте как профнепригодность или измена.И вот демократы пали, а Трамп вновь победил. Самый известный западный документалист не стал посыпать голову пеплом, а сразу же обвинил в этом высокопоставленное руководство Демократической партии.Майкл Мур написал Байдену саркастическое прощальное письмо, напоминая о том, что он занимался на своем посту чем угодно – в первую очередь, вооружал Украину – вместо того, чтобы подумать о своих соотечественниках.Мур оттоптался на уходящем лидере так, как это постеснялся бы сделать даже идейно подкованный республиканец. И его заявление стало настоящим приговором всему байденовскому правлению, основанному на милитаризме, коррупции и самом обыкновенном блефе."Дорогой Джо, чем ты занимался? Я видел, как ты ушёл в тропический лес. Это выглядело круто. Мне понравилось, как в конце ты просто повернулся и ушел в джунгли, как будто тебя больше никогда не увидят.Вместо того чтобы использовать оставшееся у тебя драгоценное время на то, чтобы сделать что-то, чтобы помочь АМЕРИКАНСКОМУ НАРОДУ, твоим первым действием после победы Трампа было ускорить поставку оружия на Украину на сумму более 6 млрд. долларов. Затем ты позвонил Зеленскому и дал ему зеленый свет на запуск баллистических ракет большой дальности по стране, обладающей огромным количеством ядерного оружия, России.Затем, как будто этой бойни на неделю было недостаточно, ты разрешил использовать противопехотные мины в России. ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ МИНЫ,Джо? Серьезно? ЭТО твое наследие? Вот как ты хочешь уйти? В пучине ужаса? Типа, если Джо придется уйти, мы все должны уйти с ним… прямо в Третью мировую войну?"Эти высказывания важны по многим причинам. В отличие от сливок Демократической партии, Майкл Мур – человек, безусловно, не бедный и знаменитый – представляет собой голос средних слоев демократов. И теперь видно, как они на самом деле относятся к своему руководству, которое банально оторвалось от народа.Никто всерьез не обвинит Мура в том, что он работает на Россию, на Китай или какую-либо другую страну. Таких попыток даже не сделают. Его письмо показывает – Харрис проиграла по всем статьям, потому что в нее не верили даже свои собственные однопартийцы.А ставка на бывшего украинского президента оказалась битой – никому в Белом доме она на самом деле не помогла.Впрочем, Мур чехвостил Байдена и за поддержку военных акций Израиля.Важно понимать, что знаменитый режиссер не является стереотипным радикалом. Он не питает никаких симпатий к ХАМАС, не поддерживает терроризм, и не против того, чтобы израильтяне получали американскую поддержку.Но Майкл, как и множество других демократов, хотел найти за минувший год какое-то мирное решение для Ближнего Востока. А Байден и управлявшие им Блинкен и Салливан оказались чрезвычайно слабыми дипломатами. Они посылали туда все больше бомб и снарядов, подрывая этим собственную поддержку."На этой неделе в Организации Объединенных Наций 14 из 15 членов Совета Безопасности проголосовали за НЕМЕДЛЕННОЕ прекращение огня в Газе. Четырнадцать из пятнадцати, Джо.И твоя администрация в 15-й раз в одиночку проголосовала за то, чтобы наложить вето на возможность установления мира. Америка в очередной раз в одиночку заблокировала прекращение огня. Единственной страной, выступавшей за увеличение числа смертей и разрушений, была та, гражданами которой являемся мы с тобой. Это твое наследие, Джо?", – спрашивает Майкл Мур.Мнение этого человека не получится игнорировать. Мур не политик. Но когда США развязали военную агрессию против Ливии, и режиссер-документалист потребовал от Барака Обамы вернуть присужденную ему Нобелевскую премию мира, Белому дому пришлось срочно выдумывать какие-то оправдания.Пускай даже их упрекал человек в кепке и клетчатой рубашке навыпуск.Такие люди еще остались в Америке, но в политическом смысле они большей частью покинули лагерь Демпартии – как это сделали бывшие демократы Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший и Тулси Габбард.Но Майк Мур тоже сделал по-своему важное дело, как писатель и публицист, показав своей стране истинное наследие эпохи Джо Байдена – во всем его безумии и уродстве.Также сообщалось, что Эрдоган осудил решение США по ракетным ударам вглубь РФ

https://ukraina.ru/20241125/1059187271.html

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эксклюзив, украина, дональд трамп, камала харрис, демократическая партия, хамас, the guardian, америка, россия