https://ukraina.ru/20241125/1059197287.html

Как "Орешник" сорвёт планы Украины напасть на Калининград и Белоруссию и что будет потом - Баранчик

Как "Орешник" сорвёт планы Украины напасть на Калининград и Белоруссию и что будет потом - Баранчик - 25.11.2024 Украина.ру

Как "Орешник" сорвёт планы Украины напасть на Калининград и Белоруссию и что будет потом - Баранчик

Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру рассказал о том, как ещё может ответить Россия на западные провокации, а также озвучил сроки окончания украинского... Украина.ру, 25.11.2024

2024-11-25T17:08

2024-11-25T17:08

2024-11-25T17:08

видео

россия

сша

китай

юрий баранчик

вооруженные силы украины

всу

украина

сво

нато

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Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру рассказал о том, как ещё может ответить Россия на западные провокации, а также озвучил сроки окончания украинского конфликта. 00:25 - О новой ответной реакции России на провокации Запада; 03:13 - О политическом ответе России на эскалацию конфликта; 04:03 - О готовности России отвечать на провокации; 05:30 - О ядерной эскалации Запада;06:46 - О реакции США на российский ответ; 08:39 - О вариативности российских ответов; 10:29 - О желании США устроить заморозку конфликта; 11:08 - О противостоянии США и КНР; 12:42 - О стратегии США по Ближнему Востоку; 14:10 - О конфликте между США и КНР: внимание РФ к эскалации; 15:56 - О сроках украинского конфликта; 19:25 - О следующей ступени эскалации от Украины.ТГ-канал Юрия Баранчика: https://t.me/barantchik Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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