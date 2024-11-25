Как "Орешник" сорвёт планы Украины напасть на Калининград и Белоруссию и что будет потом - Баранчик - 25.11.2024 Украина.ру
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Как "Орешник" сорвёт планы Украины напасть на Калининград и Белоруссию и что будет потом - Баранчик
Как "Орешник" сорвёт планы Украины напасть на Калининград и Белоруссию и что будет потом - Баранчик - 25.11.2024 Украина.ру
Как "Орешник" сорвёт планы Украины напасть на Калининград и Белоруссию и что будет потом - Баранчик
Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру рассказал о том, как ещё может ответить Россия на западные провокации, а также озвучил сроки окончания украинского... Украина.ру, 25.11.2024
2024-11-25T17:08
2024-11-25T17:08
видео
россия
сша
китай
юрий баранчик
вооруженные силы украины
всу
украина
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Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру рассказал о том, как ещё может ответить Россия на западные провокации, а также озвучил сроки окончания украинского конфликта. 00:25 - О новой ответной реакции России на провокации Запада; 03:13 - О политическом ответе России на эскалацию конфликта; 04:03 - О готовности России отвечать на провокации; 05:30 - О ядерной эскалации Запада;06:46 - О реакции США на российский ответ; 08:39 - О вариативности российских ответов; 10:29 - О желании США устроить заморозку конфликта; 11:08 - О противостоянии США и КНР; 12:42 - О стратегии США по Ближнему Востоку; 14:10 - О конфликте между США и КНР: внимание РФ к эскалации; 15:56 - О сроках украинского конфликта; 19:25 - О следующей ступени эскалации от Украины.ТГ-канал Юрия Баранчика: https://t.me/barantchik Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, сша, китай, юрий баранчик, вооруженные силы украины, всу, украина, сво, нато, израиль, кнр (китай), военная эскалация, запад, калининградская область, белорусская оппозиция, белоруссия, "орешник", видео
Видео, Россия, США, Китай, Юрий Баранчик, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Украина, СВО, НАТО, Израиль, КНР (Китай), военная эскалация, Запад, Калининградская область, белорусская оппозиция, Белоруссия, "Орешник"

Как "Орешник" сорвёт планы Украины напасть на Калининград и Белоруссию и что будет потом - Баранчик

17:08 25.11.2024
 
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Политолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру рассказал о том, как ещё может ответить Россия на западные провокации, а также озвучил сроки окончания украинского конфликта.
00:25 - О новой ответной реакции России на провокации Запада;
03:13 - О политическом ответе России на эскалацию конфликта;
04:03 - О готовности России отвечать на провокации;
05:30 - О ядерной эскалации Запада;
06:46 - О реакции США на российский ответ;
08:39 - О вариативности российских ответов;
10:29 - О желании США устроить заморозку конфликта;
11:08 - О противостоянии США и КНР;
12:42 - О стратегии США по Ближнему Востоку;
14:10 - О конфликте между США и КНР: внимание РФ к эскалации;
15:56 - О сроках украинского конфликта;
19:25 - О следующей ступени эскалации от Украины.
ТГ-канал Юрия Баранчика: https://t.me/barantchik
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
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Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоРоссияСШАКитайЮрий БаранчикВооруженные силы УкраиныВСУУкраинаСВОНАТОИзраильКНР (Китай)военная эскалацияЗападКалининградская областьбелорусская оппозицияБелоруссия"Орешник"
 
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