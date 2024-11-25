Литовский наёмник Ясюкевичюс отметился терроризмом в Курской области - 25.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241125/1059202113.html
Литовский наёмник Ясюкевичюс отметился терроризмом в Курской области
Литовский наёмник Ясюкевичюс отметился терроризмом в Курской области - 25.11.2024 Украина.ру
Литовский наёмник Ясюкевичюс отметился терроризмом в Курской области
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении наёмника Шарунаса Ясюкевичюса – гражданина Литвы на службе ВСУ, участника интервенции в курскую область. Об этом сообщает СК РФ.
2024-11-25T18:21
2024-11-25T18:22
новости
курская область
россия
литва
вооруженные силы украины
ск рф
иностранные наемники
всу
кто
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059201920_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_b9a40ef5c905259b18549b93ad9f3a00.jpg
Шарунас Ясюкевичюс проходит по уголовному делу как подозреваемый в совершении террористического акта. Он также обвиняется в наемничестве.Следователи установили, что Ясюкевичюс и иные представители наемнических формирований, действуя с представителями ВФУ, вооруженные автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, взрывными устройствами, используя военную технику, в начале августа 2024 года незаконно пересекли госграницу России. Вторгшись на территорию Курской области, они совершали преступные действия против мирного населения с целью его устрашения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти.Российские следователи принимают меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. При расследовании будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее в новостях: Российские хакеры перехватили переписку испанского наёмника, который проговорился о лагере на Галичине Также о наёмниках на службе ВСУ сообщалось в публикации Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0 Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Пленный британец. Итоги 25 ноября на Украине
курская область
россия
литва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059201920_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_23e121c4822946d1bdbdbf5602be0385.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, литва, вооруженные силы украины, ск рф, иностранные наемники, всу, кто, терроризм
Новости, Курская область, Россия, Литва, Вооруженные силы Украины, СК РФ, иностранные наемники, ВСУ, КТО, терроризм

Литовский наёмник Ясюкевичюс отметился терроризмом в Курской области

18:21 25.11.2024 (обновлено: 18:22 25.11.2024)
 
наёмник Шарунас Ясюкевичюс – гражданин Литвы на службе ВСУ
наёмник Шарунас Ясюкевичюс – гражданин Литвы на службе ВСУ
Читать в
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении наёмника Шарунаса Ясюкевичюса – гражданина Литвы на службе ВСУ, участника интервенции в курскую область. Об этом сообщает СК РФ.
Шарунас Ясюкевичюс проходит по уголовному делу как подозреваемый в совершении террористического акта. Он также обвиняется в наемничестве.
"Следствием установлено, что Ясюкевичюс длительное время занимается обучением наемников и лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что Ясюкевичюс и иные представители наемнических формирований, действуя с представителями ВФУ, вооруженные автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, взрывными устройствами, используя военную технику, в начале августа 2024 года незаконно пересекли госграницу России. Вторгшись на территорию Курской области, они совершали преступные действия против мирного населения с целью его устрашения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти.
Российские следователи принимают меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. При расследовании будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее в новостях: Российские хакеры перехватили переписку испанского наёмника, который проговорился о лагере на Галичине
Также о наёмниках на службе ВСУ сообщалось в публикации Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0
Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Пленный британец. Итоги 25 ноября на Украине
 
НовостиКурская областьРоссияЛитваВооруженные силы УкраиныСК РФиностранные наемникиВСУКТОтерроризм
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:21Литовский наёмник Ясюкевичюс отметился терроризмом в Курской области
18:21Мало не покажется никому: кого Трамп хочет сделать спецпосланником по урегулированию на Украине
18:03Американский "Тэд", который дороже Украины. Почему Киев не получит комплексы ПРО THAAD
18:03Военнослужащих ВСУ осудили за убийство мирного жителя Мариуполя
18:01Это другое? Гончаренко* назвал самую "больную" категорию призывников страны
17:54Российские хакеры перехватили переписку испанского наёмника, который проговорился о лагере на Галичине
17:50Пленный британец. Итоги 25 ноября на Украине
17:48Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам заключения
17:45На Украине пожаловались, что ВС РФ наступают на Торецк "с невероятной скоростью"
17:30Правнучке Хрущёва, заявлявшей, что "русские виноваты как нация", указали на двери "Ельцин-центра"
17:23Шольц решил снова стать канцлером Германии и продолжать поддержку Украины
17:08Как "Орешник" сорвёт планы Украины напасть на Калининград и Белоруссию и что будет потом - Баранчик
16:55Гарнизону ВСУ в Курахово дают несколько недель, российская армия идет к Запорожью
16:54Что Украина предлагает Западу, что может заинтересовать Трампа и что РФ никогда не отдаст
16:51Шебекино под ударом ВСУ: есть погибшие и раненые
16:42Зеленский заслушал главкома ВСУ и нашёл новую причину вторжения на Курщину
16:40По второму кругу в окоп: на Украине не желают отпускать уже отвоевавших солдат ВСУ
16:35"Мы должны уйти в пучину ужаса и Третью мировую?" Режиссер-демократ разнес правление Байдена
16:22Мэр Снежного Сергей Ермаков: После 1991 года при Украине ничего не созидалось, а только разрушалось
16:14"Европа и дешево – две вещи несовместимые". Киселев о том, что ждет ЕС без российского газа
Лента новостейМолния