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Литовский наёмник Ясюкевичюс отметился терроризмом в Курской области

Литовский наёмник Ясюкевичюс отметился терроризмом в Курской области - 25.11.2024 Украина.ру

Литовский наёмник Ясюкевичюс отметился терроризмом в Курской области

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении наёмника Шарунаса Ясюкевичюса – гражданина Литвы на службе ВСУ, участника интервенции в курскую область. Об этом сообщает СК РФ.

2024-11-25T18:21

2024-11-25T18:21

2024-11-25T18:22

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Шарунас Ясюкевичюс проходит по уголовному делу как подозреваемый в совершении террористического акта. Он также обвиняется в наемничестве.Следователи установили, что Ясюкевичюс и иные представители наемнических формирований, действуя с представителями ВФУ, вооруженные автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, взрывными устройствами, используя военную технику, в начале августа 2024 года незаконно пересекли госграницу России. Вторгшись на территорию Курской области, они совершали преступные действия против мирного населения с целью его устрашения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти.Российские следователи принимают меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. При расследовании будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее в новостях: Российские хакеры перехватили переписку испанского наёмника, который проговорился о лагере на Галичине Также о наёмниках на службе ВСУ сообщалось в публикации Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0 Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Пленный британец. Итоги 25 ноября на Украине

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