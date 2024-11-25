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Литовский наёмник Ясюкевичюс отметился терроризмом в Курской области
Литовский наёмник Ясюкевичюс отметился терроризмом в Курской области - 25.11.2024 Украина.ру
Литовский наёмник Ясюкевичюс отметился терроризмом в Курской области
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении наёмника Шарунаса Ясюкевичюса – гражданина Литвы на службе ВСУ, участника интервенции в курскую область. Об этом сообщает СК РФ.
2024-11-25T18:21
2024-11-25T18:21
2024-11-25T18:22
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Шарунас Ясюкевичюс проходит по уголовному делу как подозреваемый в совершении террористического акта. Он также обвиняется в наемничестве.Следователи установили, что Ясюкевичюс и иные представители наемнических формирований, действуя с представителями ВФУ, вооруженные автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, взрывными устройствами, используя военную технику, в начале августа 2024 года незаконно пересекли госграницу России. Вторгшись на территорию Курской области, они совершали преступные действия против мирного населения с целью его устрашения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти.Российские следователи принимают меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. При расследовании будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее в новостях: Российские хакеры перехватили переписку испанского наёмника, который проговорился о лагере на Галичине Также о наёмниках на службе ВСУ сообщалось в публикации Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0 Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Пленный британец. Итоги 25 ноября на Украине
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Украина.ру
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новости, курская область, россия, литва, вооруженные силы украины, ск рф, иностранные наемники, всу, кто, терроризм
Новости, Курская область, Россия, Литва, Вооруженные силы Украины, СК РФ, иностранные наемники, ВСУ, КТО, терроризм
Литовский наёмник Ясюкевичюс отметился терроризмом в Курской области
18:21 25.11.2024 (обновлено: 18:22 25.11.2024)
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении наёмника Шарунаса Ясюкевичюса – гражданина Литвы на службе ВСУ, участника интервенции в курскую область. Об этом сообщает СК РФ.
Шарунас Ясюкевичюс проходит по уголовному делу как подозреваемый в совершении террористического акта. Он также обвиняется в наемничестве.
"Следствием установлено, что Ясюкевичюс длительное время занимается обучением наемников и лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что Ясюкевичюс и иные представители наемнических формирований, действуя с представителями ВФУ, вооруженные автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, взрывными устройствами, используя военную технику, в начале августа 2024 года незаконно пересекли госграницу России. Вторгшись на территорию Курской области, они совершали преступные действия против мирного населения с целью его устрашения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти.
Российские следователи принимают меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. При расследовании будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению.
Ранее СК
РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ
в Курскую область. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
.
В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Пленный британец. Итоги 25 ноября на Украине