https://ukraina.ru/20241125/1059184445.html

Мэр Снежного Сергей Ермаков: После 1991 года при Украине ничего не созидалось, а только разрушалось

Мэр Снежного Сергей Ермаков: После 1991 года при Украине ничего не созидалось, а только разрушалось - 25.11.2024 Украина.ру

Мэр Снежного Сергей Ермаков: После 1991 года при Украине ничего не созидалось, а только разрушалось

После того, как мы стали частью Российской Федерации, началось активное строительство. С 2022 года отремонтировано уже 229 объектов. К нам заходят инвесторы, открываются новые производства, будет создано более 500 рабочих мест.

2024-11-25T16:22

2024-11-25T16:22

2024-11-25T16:35

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снежное

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донецкая народная республика

украина

украина.ру

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О планах на ближайшее время по обустройству города и о том, что уже было сделано за два года, рассказал в эксклюзивном интервью для издания Украина.ру глава администрации города Снежное Сергей Ермаков.— Сергей Владимирович, до 2014 года в каком состоянии была инфраструктура города, при Украине ремонтировалась ли она, реконструировалась, что с ней происходило?— Мы же все понимаем, что после развала огромнейшей страны – Советского Союза – в 1991 году не созидалось ничего, а только разрушалось. Поэтому вся инфраструктура приходила в негодность, не было не то что капитальных ремонтов сетей, не было вообще никаких ремонтов ни автодорог, ни жилфонда, ни сетей, по которым мы получаем те или иные услуги - водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электросети. Все разрушалось.— Скажите, пожалуйста, город Снежное во время войны, которая началась в 2014 году и продолжается до сих пор, сильно пострадал от обстрелов?— Снежное тоже попало под фашистские, так скажем, снаряды. Начиная с 2014 года 63 объекта были обстреляны – это детские сады, школы, музеи, центральная городская больница, объекты инфраструктуры. Это, конечно же, усложнило жизнь наших жителей.— В 2022 году Донецкая Народная Республика, в том числе и Снежное, вошли в состав Российской Федерации. Как Россия помогает в возрождении Снежного?— После того, как мы стали частью огромной страны Российской Федерации, спасибо нашему президенту за этот шаг, Снежному, как другим городам и районам нашей Республики, был назначен шеф-регион. У нас это Самарская область. Огромная им благодарность за то, что нам помогают возрождать жизнь городского округа.С 2022 года на сегодняшний день 229 объектов уже отремонтировано. Это и коммунальные сети, порядка 5 километров трубопровода, водоснабжения, водоотведения больше 3,5 километров сделано. Автодорог порядка 11 километров отремонтировано.Конечно же, соцобъекты – школы, сады, центральная городская больница отремонтирована. Очень много объектов подпадают под ремонт на следующий год.Мы с Самарской областью, как говорится, рука об руку идем и видим то, что нам большая Россия огромную помощь предоставляет.— Я знаю, что по всей Донецкой Народной Республике проблема с водой. Российская Федерация помогает ее решать. Как эти проблемы обстоят в городе Снежное? Что у вас с мусором?— В городском округе Снежное такая же проблема, как и в целом в Республике по водоснабжению. У нас 645 километров водопроводных сетей по всему городу. И, конечно же, 90% из них изношены. Надо ремонтировать, тогда хотя бы потери воды будут уменьшаться.После того как в 2022 году был разрушен канал "Северский Донец", мы не получаем воду. К нам она поступает из Грабовского водохранилища, но не в нужном объеме – в три раза меньше нормы.Люди не получают воду на высоких этажах. Ну и рельеф местности таков, что есть отдельные участки города, куда вообще вода не доходит. Мы своими силами пытаемся организовывать подвоз воды, но, конечно же, этого не хватает. Есть люди пенсионного возраста, которые, соответственно, не могут сами наносить воду.Ситуация сложная. Но уверен, что победа будет за нами, и этот вопрос тоже разрешится.По поводу мусора. К нам с 1 июля в Республику зашел единый региональный оператор, который занимается вывозом мусора. Но, увы, по всей видимости, нехватка у них сил и средств для того, чтобы всю Республику охватить и качественно вывозить мусор.У нас проблема такая же, как и в соседних городах и районах. Мусора очень много. Увы. Я надеюсь на то, что предприятие все-таки сможет выровнять ситуацию.— Какие у вас планы на 2025-2026 год? Может быть, хотите запустить какие-то производства, построить школы, может быть, какие-то высшие учебные учреждения?— Построить школы и высшие учебные заведения – это амбициозные, конечно, планы. Но на сегодняшний день мы работаем с "Корпорацией Развития Территорий", через них с инвесторами встречаемся. И есть инвесторы, которые заходят уже к нам на территории.Один из инвесторов будет готовить асфальтно-бетонные смеси. Второй – бытовую химию. Порядка 500 рабочих мест откроется. То есть в этом направлении развиваемся.Конечно, будем поддерживать малый бизнес для того, чтобы были рабочие места. И это будет потихонечку приносить доходы городскому округу.Конечно же, неотъемлемая часть – это наши градообразующие предприятия. На сегодняшний день к ним заходят инвесторы, которые нацелены на развитие. Поэтому перспективы у нас есть.О том, как сейчас живет и восстанавливается Авдеевка - в интервью "Глава администрации Ясиноватой о возрождении Авдеевки и о планах на знаменитый коксохимический завод".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, снежное, россия, донецкая народная республика, украина, украина.ру