https://ukraina.ru/20241125/1059202656.html

Не "Газпром", а Санду. Из-за кого обнищали граждане Молдавии

Не "Газпром", а Санду. Из-за кого обнищали граждане Молдавии - 25.11.2024 Украина.ру

Не "Газпром", а Санду. Из-за кого обнищали граждане Молдавии

Контракт Молдавии с "Газпромом", который в 2022 году заключила президент Майя Санду, уничтожил последние остатки экономики страны. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Молдавии, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат 24 ноября в своем телеграм-канале.

2024-11-25T18:54

2024-11-25T18:54

2024-11-25T18:54

эксклюзив

молдавия

газпром

украина

игорь юшков

либерально-демократическая партия молдавии

российский газ

контракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102097/28/1020972880_0:118:1920:1198_1920x0_80_0_0_1409ea85d779cf83bdf6232981018378.jpg

По мнению молдавского политика, контракт, который с "Газпромом" в октябре 2021 года подписал главный переговорщик от Молдавии, тогдашний вице-премьер Андрей Спыну, первоначально считался успешным, но потом стал причиной резкого роста цен на газ и экономического кризиса в Молдавии.При этом Филат обвинил Санду в том, что политическую ответственность за подписание такого контракта она полностью свалила на Спыну."Контракт был подписан на условиях Майи Санду, и все медийные зондеркоманды власти объявили его отличным. Уже потом все поняли, что именно этот контракт убил остатки молдавской экономики, а Андрей Спыну стал символом обнищания молдавского народа. Почему-то именно Спыну, а не Майя Санду", — написал Филат.Лидер ЛДПМ высказал опасения, что в подобной ситуации теперь могут оказаться премьер-министр Дорин Речан и министр энергетики Виктор Парликов, которые сейчас участвуют в переговорах с "Газпромом"."Вопрос в том, кто станет следующим Андреем Спыну — новой фигурой, которую власть принесет в жертву ради сохранения репутации", — заключил Филат.Напомним, что в октябре 2021 года властям Молдавии удалось договориться с российским "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа, несмотря на долг в 7,5 млрд долларов. Российская сторона согласилась не применять санкции в отношении "Молдовагаза", пока не будет проведен аудит долга Кишинёва.В соответствии с достигнутыми договоренностями, стороны должны были подписать соглашение о возмещении долга, который Кишинёв отдавал бы в течение пять лет. Власти Молдавии провели аудит с привлечением аналитиков европейских компаний, по итогам которого российскому холдингу было предложено простить Кишиневу долг за поставки газа и штрафы за просрочку платежей.Взамен Молдавия согласилась оплатить компенсацию за "отклонения от тарифа" в размере 153,57 млн долл. и отказаться от претензий за отсутствие поставок с октября 2022 года (около 160 млн долл).Руководство энергохолдинга "Газпром" отказалось признавать результаты проведенного аудита исторического газового долга Молдавии.Несмотря на то, что молдавская сторона сорвала предыдущий контракт, так как не провела должным образом аудит старой задолженности и не рассчиталась с поставщиком за полученный газ, российский "Газпром" высказал готовность продолжить поставки природного газа для Молдавии и Приднестровья с доставкой до границы Украины начиная с 1 января 2025 года. Об этом 22 ноября заявил врио председателя правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.Он сказал, что соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров, прошедших 9 и 10 октября в Санкт-Петербурге. В ходе встречи с представителями "Газпрома" обсуждался вопрос поставок газа через Украину по истечении транзитного контракта с этой страной после 31 декабря 2024 года.Чебан добавил, что теперь нужно провести переговоры с Украиной о транспортировке российского газа в Молдавию.Тем временем министр энергетики Молдавии Виктор Парликов отправился в Россию на переговоры с "Газпромом". Он намерен обсудить возможность поставки газа по альтернативным маршрутам, в том числе через "Турецкий поток". Если эти маршруты не будут найдены, республика останется без электричества, так как 90% ее потребностей обеспечивает МолдГРЭС, которая находится в Приднестровье и работает на российском газе.Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру высказал сомнения по поводу того, что экономика Молдавии каким-то образом могла пострадать от контракта с "Газпромом".Он напомнил, что сам председатель правления российского концерна Алексей Миллер ранее признавал, что решение о продлении газового контракта с Молдавией было политическим."К моменту подписания нового контракта молдавская сторона по старому договору должна была выплатить "Газпрому" еще более 700 млн долларов долга. Назовите хотя бы одну компанию в мире, которая подписала бы новый контракт при наличии такого долга. При этом существовало условие, что в течение пятилетнего периода молдавская сторона будет выплачивать задолженность, однако они ни копейки не дали. Наоборот, всячески доказывают, что платить они не должны", - рассказал эксперт.К тому же сам контракт был составлен в пользу молдавской стороны, продолжил Юшков. Он подразумевал, что зимняя формула ценообразования отличается от летней – зимой 70% цены формируется с привязкой к стоимости нефти, а 30% с привязкой к спотовому рынку, а летом наоборот, напомнил эксперт."Это сделано в пользу потребителя, потому что, как правило, летом цена на газ на спотовом рынке ниже, чем зимой. Получается, что цена меняется в зависимости от периода в пользу покупателя, а не поставщика. Все было сделано в пользу Молдавии", - подчеркнул Юшков.По словам эксперта, Молдавия свободна подписать долгосрочный контракт на поставку газа с кем угодно, но не делает этого, потому что нет ни одного другого поставщика, который мог бы ей предложить нужные объемы."Тот якобы европейский газ, который они покупают - это тот же российский газ, который им продают трейдеры. Никакого другого газа там нет. Румынский газ тоже поступает от "Газпрома", турецкие трейдеры покупают газ, который идет из России по "Турецкому потоку". Они покупают эти объемы от "Газпрома" и перепродают в том числе в Молдавию по более высоким ценам", - рассказал Юшков.Эксперт добавил, что из-за частичного перекрытия транзита со стороны киевских властей, российская компания была вынуждена в какой-то момент сократить поставки для всех покупателей своего газа, который получают его транзитом через Украину. Таким образом объем поставляемого газа упал примерно на 60%, а "Газпром" пропорционально снизил объемы отгрузок для всех покупателей, в том числе для Молдавии."Однако Кишинев тоже от этого выиграл, потому что "Газпром" оставил под 2 млрд. кубометров ежегодных поставок в адрес Приднестровья. А там главным потребителем российского газа является электростанция, которая производит электроэнергию для всей Молдавии. Как ни крути, Кишиневу грех жаловаться", - отметил Юшков.Эксперт также подчеркнул, что, по предварительной информации, "Молдовагаз" договорилась с "Газпромом" о том, чтобы решить проблему транзита газа через Украину за счет переноса точки сдачи-приемки газа на российско-украинскую границу."Это прецедент. Украина говорит, что она не хочет подписывать новый контакт с "Газпромом", намекая на то, что, если точка сдачи-приемки будет перенесена на российско-украинскую границу, то по украинской территории пойдет какой-то европейский или молдавский газ, и с этим новым собственником Киев готов подписать контракт на транзит", - уточнил Юшков.Теперь "Молдовагаз" опубликовала документы, согласно которым предварительная договоренность об этом уже была достигнута, и тогда получается, что "Газпром" без проблем может продолжить поставки в Молдавию, добавил эксперт."Молдавия по политическим мотивам заявляет, что она не желает покупать российский газ. Но если в какой-то момент цена на спотовом рынке более выгодная, чем по долгосрочному контракту с "Газпромом", Кишинев начинает покупать этот альтернативный газ. По происхождению он тоже российский. Так что тут речь идет просто о подмене понятий", - подытожил Игорь Юшков.Почему молдавский политик ругает президента Молдавии Майю Санду за подписанный договор с "Газпромом", если он, по сути, выгоден для его страны? Скорее всего, он имел в виду нереализованные возможности, которые обеспечил бы Молдавии какой-то другой долгосрочный договор с "Газпромом", благодаря которому не нужно было бы покупать газ на биржах, заключая сомнительные сделки с участием иностранных трейдеров.Благодаря таким сделкам цена газа для молдавских потребителей в январе 2023 года составила 1230 долларов за 1000 кубометров. Это была самая высокая цена в Европе, хотя Молдавия далеко не самая богатая страна на континенте.Что будет, если Украина прекратит транзит российского газа в Европу. Об этом в статье Олега Хавича Хроника энергетической войны. Зима без русского газа в Европе, русские нефть в Казахстане и газ в Индии

https://ukraina.ru/20241105/1058636866.html

молдавия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, молдавия, газпром, украина, игорь юшков, либерально-демократическая партия молдавии, российский газ, контракт