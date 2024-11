https://ukraina.ru/20241125/1059199965.html

Мало не покажется никому: кого Трамп хочет сделать спецпосланником по урегулированию на Украине

Мало не покажется никому: кого Трамп хочет сделать спецпосланником по урегулированию на Украине - 25.11.2024 Украина.ру

Мало не покажется никому: кого Трамп хочет сделать спецпосланником по урегулированию на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп намерен выполнить своё обещание положить конец конфликту на Украине и хочет назначить спецпосланника, на счету которого уже есть опыт "миротворчества" на Балканах.

2024-11-25T18:21

2024-11-25T18:21

2024-11-25T18:21

эксклюзив

дональд трамп

сша

украина

республиканцы

урегулирование

россия

нато

северный поток-2

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059200599_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dee5eb265d8e3140c6e63af3f9fa1383.jpg

Новая американская администрация приступит к урегулированию конфликта на Украине с первых дней работы, пообещал конгрессмен Майк Уолц, будущий советник 47-го президента США по национальной безопасности.Для этих целей, как рассказали четыре источника Reuters, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить Ричарда Гренелла, возглавлявшего посольство США в ФРГ и Национальную разведку США при его первой администрации, спецпосланником по мирному урегулированию конфликта между РФ и Украиной.У него за плечами большой дипломатический опыт и глубокое понимание ситуации в Европе, отмечают собеседники агентства. С этим не поспоришь, ведь иначе Трамп не рассматривал бы Гренелла в качестве претендента на должности постоянного представителя США при ООН или при НАТО ещё в 2017 году, а сейчас – госсекретаря (однако предпочтение в конечном итоге отдал сенатору из семьи мигрантов с Кубы Марко Рубио). К тому же именно он консультировал Трампа по вопросам внешней политики в ходе предвыборной кампании.На полях национального съезда Республиканской партии Гренелл сказал, что понятие "автономные зоны" может означать множество вещей", но необходимо тщательно проработать детали. Дипломат так и не уточнил, что конкретно он имел в виду.Здесь он Америку не открыл. Предложение о наделении автономным статусом Донецкой и Луганской областей, правда, в составе Украины – вот что лежало в основе Минских соглашений, заключённых, на секундочку, 10 лет назад, когда предпринимались первые попытки предотвратить смертоубийственный конфликт между Киевом и Донбассом. Главным противником реализации этого плана был никто иной, как Запад. И с тех пор ситуация изменилась кардинальным образом, поэтому совершенно не понятно, о какой автономии каких зон и с какими полномочиями может идти речь сейчас. А на "Минск-3" не согласны ни Москва, ни Киев, что прекрасно всем известно.Об отказе от вступления Украины в НАТО российская сторона говорила и того раньше, а в конце 2021 года она предложила США и Североатлантическому альянсу закрепить этот пункт в договорах о гарантиях безопасности, от чего те отказались. И России не оставили выбора – ей пришлось начать СВО.Однако несмотря на то, что Гренелл транслирует тезисы, которые раньше озвучивала Москва, расценивать его как положительного для РФ персонажа в американской администрации не стоит. В бытность послом в ФРГ он лоббировал отказ от дешёвого российского трубопроводного газа в пользу дорогого сжиженного из Америки, рассылал немецким компаниям письма с угрозой введения против них санкций из-за строительства "Северного потока-2". Взорвали трубопровод, правда, уже при Байдене. Как бы то ни было, итог таков - теперь Германия вынуждена в несколько раз переплачивать за топливо из Штатов и наблюдать за распадом собственного промышленного комплекса.Местные политики неоднократно призывали выслать американского посла из страны. Например, вице-председатель Свободной демократической партии Вольфганг Кубицки весной 2019 года, будучи вице-председателем Бундестага, заявил: "Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведёт себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен понять, что наша толерантность имеет границы". МИД ФРГ даже приходилось запрашивать у Госдепартамента объяснения насчёт высказываний посла, хотя сказать, что Гренелл не умеет выражать свои мысли, сложно – он всё же целых семь лет работал пресс-секретарём постоянного представители США при ООН в период правления Джорджа Буша-младшего.Если Гренелл всё же станет спецпосланником по Украине, для него это не будет в новинку – в октября 2019 года Трамп назначил его спецпредставителем президента США по переговорам между властями Сербии и сепаратистским Косово. В тот момент конфликт на Балканах находился в стадии обострения: сепаратисты ввели стопроцентную пошлину на сербские товары и "ни о чём, кроме признания независимости, переговариваться не были намерены". ЕС не мог оказать на них никакого воздействия, прислушалась Приштина только к Соединённым Штатам, точнее, к их угрозам заморозить помощь. Однако летом 2020 года Гаагская прокуратура обвинила "президента Косово" Хашим Тачи в военных преступлениях 20-летней давности, и ему незамедлительно пришлось подать в отставку. Конечным итогом посредничества США стало подписание соглашения, в котором сербские власти и албанские сепаратисты договорились о налаживании экономических отношений, но президент Сербии Александр Вучич специально подчеркнул для сограждан, что подписал этот документ с Вашингтоном, а не с Приштиной. Обе балканские делегации заявили, что внесли полезный вклад в достижение "всеобъемлющего, юридически обязательного соглашения о нормализации отношений". Однако США не делают ничего за спасибо – и добавили пункт о переносе посольств в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Вучич, судя по выражению лица, был изумлён таким ходом.Мораль сей басни такова, что американцы всегда возьмут своё. Если они подключатся к урегулированию украинского кризиса, то точно не в ущерб себе. Тем более, когда речь идёт об администрации Трампа, для которого America First, и во избежание прежних ошибок в свою вторую администрацию набирает тех, кто считает так же, и Гренелл – один из ярких представителей этой группы. Он не из робкого десятка, и к тому же он тоже считает, что основные заботы по решению этого конфликта должны лечь на плечи европейцев.При этом Reuters добавляет: "В конечном счёте Трамп может решить не назначать спецпосланника по конфликту на Украине, хотя он всерьёз рассматривает эту возможность, сообщают источники. В случае принятия положительного решения он может в итоге назначить на эту должность кого-то другого, необязательно Гренелла".Если не он, то кто? В прессе фигурирует имя советника Трампа по юридическим вопросам Бориса Эпштейна, который в России родился и прожил до 11 лет, причём он сам выступил с этой инициативой."Борис Эпштейн координировал команду юристов и адвокатов по уголовным делам Трампа и обладает огромным влиянием в администрации избранного президента. Нескольких человек из окружения Трампа шокировала идея назначения Эпштейна на важный дипломатический пост. У него нет опыта во внешней политике. Спокойнее всех отреагировал сам Трамп: он выслушал предложение с явным интересом, не отверг его, но не стал ничего обещать.В любом случае, Эпштейн уже является ключевым неформальным советником Трампа", - говорится в публикации газеты The New York Times.В то же время источники The Washington Post написала, что Эпштейн конфликтует с другими членами команды избранного президента. В частности миллиардер Илон Маск, который возглавит новый департамент по достижению госэффективности в США, обвинил его в утечке.Появится ли в новой американской администрации спецпосланник по Украине, станет известно уже скоро, а пока действующие власти делают всё возможное, чтобы затруднить преемникам работу на украинском треке: спешат передать Киеву военную помощь на всю одобренную Конгрессом сумму и вообще усилить его к 20 января. В этот ряд можно поставить разрешение ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ. Таким образом демократы мстят Трампу за проигрыш на выборах президента и Конгресса.Читайте также Команда Трампа понесла серьёзную потерю, но страшно стало демократам

https://ukraina.ru/20241122/1059125384.html

https://ukraina.ru/20241124/1059146510.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, дональд трамп, сша, украина, республиканцы, урегулирование, россия, нато, северный поток-2, джо байден, оон, александр вучич