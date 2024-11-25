Мало не покажется никому: кого Трамп хочет сделать спецпосланником по урегулированию на Украине - 25.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241125/1059199965.html
Мало не покажется никому: кого Трамп хочет сделать спецпосланником по урегулированию на Украине
Мало не покажется никому: кого Трамп хочет сделать спецпосланником по урегулированию на Украине - 25.11.2024 Украина.ру
Мало не покажется никому: кого Трамп хочет сделать спецпосланником по урегулированию на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп намерен выполнить своё обещание положить конец конфликту на Украине и хочет назначить спецпосланника, на счету которого уже есть опыт "миротворчества" на Балканах.
2024-11-25T18:21
2024-11-25T18:21
эксклюзив
дональд трамп
сша
украина
республиканцы
урегулирование
россия
нато
северный поток-2
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059200599_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dee5eb265d8e3140c6e63af3f9fa1383.jpg
Новая американская администрация приступит к урегулированию конфликта на Украине с первых дней работы, пообещал конгрессмен Майк Уолц, будущий советник 47-го президента США по национальной безопасности.Для этих целей, как рассказали четыре источника Reuters, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить Ричарда Гренелла, возглавлявшего посольство США в ФРГ и Национальную разведку США при его первой администрации, спецпосланником по мирному урегулированию конфликта между РФ и Украиной.У него за плечами большой дипломатический опыт и глубокое понимание ситуации в Европе, отмечают собеседники агентства. С этим не поспоришь, ведь иначе Трамп не рассматривал бы Гренелла в качестве претендента на должности постоянного представителя США при ООН или при НАТО ещё в 2017 году, а сейчас – госсекретаря (однако предпочтение в конечном итоге отдал сенатору из семьи мигрантов с Кубы Марко Рубио). К тому же именно он консультировал Трампа по вопросам внешней политики в ходе предвыборной кампании.На полях национального съезда Республиканской партии Гренелл сказал, что понятие "автономные зоны" может означать множество вещей", но необходимо тщательно проработать детали. Дипломат так и не уточнил, что конкретно он имел в виду.Здесь он Америку не открыл. Предложение о наделении автономным статусом Донецкой и Луганской областей, правда, в составе Украины – вот что лежало в основе Минских соглашений, заключённых, на секундочку, 10 лет назад, когда предпринимались первые попытки предотвратить смертоубийственный конфликт между Киевом и Донбассом. Главным противником реализации этого плана был никто иной, как Запад. И с тех пор ситуация изменилась кардинальным образом, поэтому совершенно не понятно, о какой автономии каких зон и с какими полномочиями может идти речь сейчас. А на "Минск-3" не согласны ни Москва, ни Киев, что прекрасно всем известно.Об отказе от вступления Украины в НАТО российская сторона говорила и того раньше, а в конце 2021 года она предложила США и Североатлантическому альянсу закрепить этот пункт в договорах о гарантиях безопасности, от чего те отказались. И России не оставили выбора – ей пришлось начать СВО.Однако несмотря на то, что Гренелл транслирует тезисы, которые раньше озвучивала Москва, расценивать его как положительного для РФ персонажа в американской администрации не стоит. В бытность послом в ФРГ он лоббировал отказ от дешёвого российского трубопроводного газа в пользу дорогого сжиженного из Америки, рассылал немецким компаниям письма с угрозой введения против них санкций из-за строительства "Северного потока-2". Взорвали трубопровод, правда, уже при Байдене. Как бы то ни было, итог таков - теперь Германия вынуждена в несколько раз переплачивать за топливо из Штатов и наблюдать за распадом собственного промышленного комплекса.Местные политики неоднократно призывали выслать американского посла из страны. Например, вице-председатель Свободной демократической партии Вольфганг Кубицки весной 2019 года, будучи вице-председателем Бундестага, заявил: "Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведёт себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен понять, что наша толерантность имеет границы". МИД ФРГ даже приходилось запрашивать у Госдепартамента объяснения насчёт высказываний посла, хотя сказать, что Гренелл не умеет выражать свои мысли, сложно – он всё же целых семь лет работал пресс-секретарём постоянного представители США при ООН в период правления Джорджа Буша-младшего.Если Гренелл всё же станет спецпосланником по Украине, для него это не будет в новинку – в октября 2019 года Трамп назначил его спецпредставителем президента США по переговорам между властями Сербии и сепаратистским Косово. В тот момент конфликт на Балканах находился в стадии обострения: сепаратисты ввели стопроцентную пошлину на сербские товары и "ни о чём, кроме признания независимости, переговариваться не были намерены". ЕС не мог оказать на них никакого воздействия, прислушалась Приштина только к Соединённым Штатам, точнее, к их угрозам заморозить помощь. Однако летом 2020 года Гаагская прокуратура обвинила "президента Косово" Хашим Тачи в военных преступлениях 20-летней давности, и ему незамедлительно пришлось подать в отставку. Конечным итогом посредничества США стало подписание соглашения, в котором сербские власти и албанские сепаратисты договорились о налаживании экономических отношений, но президент Сербии Александр Вучич специально подчеркнул для сограждан, что подписал этот документ с Вашингтоном, а не с Приштиной. Обе балканские делегации заявили, что внесли полезный вклад в достижение "всеобъемлющего, юридически обязательного соглашения о нормализации отношений". Однако США не делают ничего за спасибо – и добавили пункт о переносе посольств в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Вучич, судя по выражению лица, был изумлён таким ходом.Мораль сей басни такова, что американцы всегда возьмут своё. Если они подключатся к урегулированию украинского кризиса, то точно не в ущерб себе. Тем более, когда речь идёт об администрации Трампа, для которого America First, и во избежание прежних ошибок в свою вторую администрацию набирает тех, кто считает так же, и Гренелл – один из ярких представителей этой группы. Он не из робкого десятка, и к тому же он тоже считает, что основные заботы по решению этого конфликта должны лечь на плечи европейцев.При этом Reuters добавляет: "В конечном счёте Трамп может решить не назначать спецпосланника по конфликту на Украине, хотя он всерьёз рассматривает эту возможность, сообщают источники. В случае принятия положительного решения он может в итоге назначить на эту должность кого-то другого, необязательно Гренелла".Если не он, то кто? В прессе фигурирует имя советника Трампа по юридическим вопросам Бориса Эпштейна, который в России родился и прожил до 11 лет, причём он сам выступил с этой инициативой."Борис Эпштейн координировал команду юристов и адвокатов по уголовным делам Трампа и обладает огромным влиянием в администрации избранного президента. Нескольких человек из окружения Трампа шокировала идея назначения Эпштейна на важный дипломатический пост. У него нет опыта во внешней политике. Спокойнее всех отреагировал сам Трамп: он выслушал предложение с явным интересом, не отверг его, но не стал ничего обещать.В любом случае, Эпштейн уже является ключевым неформальным советником Трампа", - говорится в публикации газеты The New York Times.В то же время источники The Washington Post написала, что Эпштейн конфликтует с другими членами команды избранного президента. В частности миллиардер Илон Маск, который возглавит новый департамент по достижению госэффективности в США, обвинил его в утечке.Появится ли в новой американской администрации спецпосланник по Украине, станет известно уже скоро, а пока действующие власти делают всё возможное, чтобы затруднить преемникам работу на украинском треке: спешат передать Киеву военную помощь на всю одобренную Конгрессом сумму и вообще усилить его к 20 января. В этот ряд можно поставить разрешение ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ. Таким образом демократы мстят Трампу за проигрыш на выборах президента и Конгресса.Читайте также Команда Трампа понесла серьёзную потерю, но страшно стало демократам
https://ukraina.ru/20241122/1059125384.html
https://ukraina.ru/20241124/1059146510.html
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059200599_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_6a9680ac66217257c16c68210d14d87a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, дональд трамп, сша, украина, республиканцы, урегулирование, россия, нато, северный поток-2, джо байден, оон, александр вучич
Эксклюзив, Дональд Трамп, США, Украина, республиканцы, урегулирование, Россия, НАТО, Северный поток-2, Джо Байден, ООН, Александр Вучич

Мало не покажется никому: кого Трамп хочет сделать спецпосланником по урегулированию на Украине

18:21 25.11.2024
 
© commons.wikimedia.org / Richard Grenell
- РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© commons.wikimedia.org / Richard Grenell
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Избранный президент США Дональд Трамп намерен выполнить своё обещание положить конец конфликту на Украине и хочет назначить спецпосланника, на счету которого уже есть опыт "миротворчества" на Балканах.
Новая американская администрация приступит к урегулированию конфликта на Украине с первых дней работы, пообещал конгрессмен Майк Уолц, будущий советник 47-го президента США по национальной безопасности.
Для этих целей, как рассказали четыре источника Reuters, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить Ричарда Гренелла, возглавлявшего посольство США в ФРГ и Национальную разведку США при его первой администрации, спецпосланником по мирному урегулированию конфликта между РФ и Украиной.
У него за плечами большой дипломатический опыт и глубокое понимание ситуации в Европе, отмечают собеседники агентства. С этим не поспоришь, ведь иначе Трамп не рассматривал бы Гренелла в качестве претендента на должности постоянного представителя США при ООН или при НАТО ещё в 2017 году, а сейчас – госсекретаря (однако предпочтение в конечном итоге отдал сенатору из семьи мигрантов с Кубы Марко Рубио). К тому же именно он консультировал Трампа по вопросам внешней политики в ходе предвыборной кампании.
"Гренелл в случае назначения на этот пост сыграет ключевую роль в попытках Трампа остановить конфликт. В ходе своей избирательной кампании Трамп пообещал быстро прекратить конфликт, хотя не уточнил, как именно он это сделает. Некоторые установки Гренелла могут заставить украинских лидеров призадуматься. В июле он выступал за создание "автономных зон" с целью остановки конфликта, начавшегося после ввода российских войск на суверенную территорию Украины. Он также заявил, что не сторонник вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем. Эту позицию разделяют многие сторонника Трампа", - отмечает Reuters.
На полях национального съезда Республиканской партии Гренелл сказал, что понятие "автономные зоны" может означать множество вещей", но необходимо тщательно проработать детали. Дипломат так и не уточнил, что конкретно он имел в виду.
Здесь он Америку не открыл. Предложение о наделении автономным статусом Донецкой и Луганской областей, правда, в составе Украины – вот что лежало в основе Минских соглашений, заключённых, на секундочку, 10 лет назад, когда предпринимались первые попытки предотвратить смертоубийственный конфликт между Киевом и Донбассом.
Главным противником реализации этого плана был никто иной, как Запад. И с тех пор ситуация изменилась кардинальным образом, поэтому совершенно не понятно, о какой автономии каких зон и с какими полномочиями может идти речь сейчас. А на "Минск-3" не согласны ни Москва, ни Киев, что прекрасно всем известно.
Об отказе от вступления Украины в НАТО российская сторона говорила и того раньше, а в конце 2021 года она предложила США и Североатлантическому альянсу закрепить этот пункт в договорах о гарантиях безопасности, от чего те отказались. И России не оставили выбора – ей пришлось начать СВО.
22 ноября, 12:41
Молчание Трампа затянулось. Новый президент США вляпался в стратегическую неопределенность После того, как 21 ноября 2024 года славно и живописно полыхнуло на "Южмаше" в бывшем Днепропетровске, а президент России Владимир Путин разъяснил, что почём, многие оценили новую шутку: украинский День гидности (достоинства) и свободы правильно подрихтовали русским Днем орешника.
Однако несмотря на то, что Гренелл транслирует тезисы, которые раньше озвучивала Москва, расценивать его как положительного для РФ персонажа в американской администрации не стоит. В бытность послом в ФРГ он лоббировал отказ от дешёвого российского трубопроводного газа в пользу дорогого сжиженного из Америки, рассылал немецким компаниям письма с угрозой введения против них санкций из-за строительства "Северного потока-2".
Взорвали трубопровод, правда, уже при Байдене. Как бы то ни было, итог таков - теперь Германия вынуждена в несколько раз переплачивать за топливо из Штатов и наблюдать за распадом собственного промышленного комплекса.
Местные политики неоднократно призывали выслать американского посла из страны. Например, вице-председатель Свободной демократической партии Вольфганг Кубицки весной 2019 года, будучи вице-председателем Бундестага, заявил: "Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведёт себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен понять, что наша толерантность имеет границы".
МИД ФРГ даже приходилось запрашивать у Госдепартамента объяснения насчёт высказываний посла, хотя сказать, что Гренелл не умеет выражать свои мысли, сложно – он всё же целых семь лет работал пресс-секретарём постоянного представители США при ООН в период правления Джорджа Буша-младшего.
Если Гренелл всё же станет спецпосланником по Украине, для него это не будет в новинку – в октября 2019 года Трамп назначил его спецпредставителем президента США по переговорам между властями Сербии и сепаратистским Косово. В тот момент конфликт на Балканах находился в стадии обострения: сепаратисты ввели стопроцентную пошлину на сербские товары и "ни о чём, кроме признания независимости, переговариваться не были намерены". ЕС не мог оказать на них никакого воздействия, прислушалась Приштина только к Соединённым Штатам, точнее, к их угрозам заморозить помощь.
Однако летом 2020 года Гаагская прокуратура обвинила "президента Косово" Хашим Тачи в военных преступлениях 20-летней давности, и ему незамедлительно пришлось подать в отставку. Конечным итогом посредничества США стало подписание соглашения, в котором сербские власти и албанские сепаратисты договорились о налаживании экономических отношений, но президент Сербии Александр Вучич специально подчеркнул для сограждан, что подписал этот документ с Вашингтоном, а не с Приштиной.
Обе балканские делегации заявили, что внесли полезный вклад в достижение "всеобъемлющего, юридически обязательного соглашения о нормализации отношений". Однако США не делают ничего за спасибо – и добавили пункт о переносе посольств в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Вучич, судя по выражению лица, был изумлён таким ходом.
Мораль сей басни такова, что американцы всегда возьмут своё. Если они подключатся к урегулированию украинского кризиса, то точно не в ущерб себе. Тем более, когда речь идёт об администрации Трампа, для которого America First, и во избежание прежних ошибок в свою вторую администрацию набирает тех, кто считает так же, и Гренелл – один из ярких представителей этой группы. Он не из робкого десятка, и к тому же он тоже считает, что основные заботы по решению этого конфликта должны лечь на плечи европейцев.
Дмитрий Дробницкий интервью
Вчера, 12:05
Дмитрий Дробницкий: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплеватьТрампу глубоко наплевать, что Путин применяет по Европе ракеты средней и меньшей дальности. Европа — это место, которое предельно презирает любой американский консерватор. Евроатлантическое единство это для либералов. Трампу нужны были ракеты средней дальности как фактор давления на Китай, который можно использовать в районе Тайваньского пролива.
При этом Reuters добавляет: "В конечном счёте Трамп может решить не назначать спецпосланника по конфликту на Украине, хотя он всерьёз рассматривает эту возможность, сообщают источники. В случае принятия положительного решения он может в итоге назначить на эту должность кого-то другого, необязательно Гренелла".
Если не он, то кто? В прессе фигурирует имя советника Трампа по юридическим вопросам Бориса Эпштейна, который в России родился и прожил до 11 лет, причём он сам выступил с этой инициативой.
"Борис Эпштейн координировал команду юристов и адвокатов по уголовным делам Трампа и обладает огромным влиянием в администрации избранного президента. Нескольких человек из окружения Трампа шокировала идея назначения Эпштейна на важный дипломатический пост. У него нет опыта во внешней политике. Спокойнее всех отреагировал сам Трамп: он выслушал предложение с явным интересом, не отверг его, но не стал ничего обещать.В любом случае, Эпштейн уже является ключевым неформальным советником Трампа", - говорится в публикации газеты The New York Times.
В то же время источники The Washington Post написала, что Эпштейн конфликтует с другими членами команды избранного президента. В частности миллиардер Илон Маск, который возглавит новый департамент по достижению госэффективности в США, обвинил его в утечке.
Появится ли в новой американской администрации спецпосланник по Украине, станет известно уже скоро, а пока действующие власти делают всё возможное, чтобы затруднить преемникам работу на украинском треке: спешат передать Киеву военную помощь на всю одобренную Конгрессом сумму и вообще усилить его к 20 января. В этот ряд можно поставить разрешение ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ. Таким образом демократы мстят Трампу за проигрыш на выборах президента и Конгресса.
Читайте также Команда Трампа понесла серьёзную потерю, но страшно стало демократам
 
ЭксклюзивДональд ТрампСШАУкраинареспубликанцыурегулированиеРоссияНАТОСеверный поток-2Джо БайденООНАлександр Вучич
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:21Литовский наёмник Ясюкевичюс отметился терроризмом в Курской области
18:21Мало не покажется никому: кого Трамп хочет сделать спецпосланником по урегулированию на Украине
18:03Американский "Тэд", который дороже Украины. Почему Киев не получит комплексы ПРО THAAD
18:03Военнослужащих ВСУ осудили за убийство мирного жителя Мариуполя
18:01Это другое? Гончаренко* назвал самую "больную" категорию призывников страны
17:54Российские хакеры перехватили переписку испанского наёмника, который проговорился о лагере на Галичине
17:50Пленный британец. Итоги 25 ноября на Украине
17:48Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам заключения
17:45На Украине пожаловались, что ВС РФ наступают на Торецк "с невероятной скоростью"
17:30Правнучке Хрущёва, заявлявшей, что "русские виноваты как нация", указали на двери "Ельцин-центра"
17:23Шольц решил снова стать канцлером Германии и продолжать поддержку Украины
17:08Как "Орешник" сорвёт планы Украины напасть на Калининград и Белоруссию и что будет потом - Баранчик
16:55Гарнизону ВСУ в Курахово дают несколько недель, российская армия идет к Запорожью
16:54Что Украина предлагает Западу, что может заинтересовать Трампа и что РФ никогда не отдаст
16:51Шебекино под ударом ВСУ: есть погибшие и раненые
16:42Зеленский заслушал главкома ВСУ и нашёл новую причину вторжения на Курщину
16:40По второму кругу в окоп: на Украине не желают отпускать уже отвоевавших солдат ВСУ
16:35"Мы должны уйти в пучину ужаса и Третью мировую?" Режиссер-демократ разнес правление Байдена
16:22Мэр Снежного Сергей Ермаков: После 1991 года при Украине ничего не созидалось, а только разрушалось
16:14"Европа и дешево – две вещи несовместимые". Киселев о том, что ждет ЕС без российского газа
Лента новостейМолния