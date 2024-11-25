https://ukraina.ru/20241125/1059198824.html

На Украине пожаловались, что ВС РФ наступают на Торецк "с невероятной скоростью"

На Украине пожаловались, что ВС РФ наступают на Торецк "с невероятной скоростью" - 25.11.2024 Украина.ру

На Украине пожаловались, что ВС РФ наступают на Торецк "с невероятной скоростью"

Российские войска накапливают ресурсы на Северском и Краматорском направлениях, а на Торецком (Дзержинском) - активно наступают. Об этом 25 ноября рассказала в эфире "Суспільного" пресс-секретарь оперативно-тактической группировки украинских войск "Луганск" Анастасия Бобовникова

2024-11-25T17:45

2024-11-25T17:45

2024-11-25T17:45

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Несколько дней назад телеграм-канал "Военная хроника" сообщил, что подразделения ВС РФ оттеснили ВСУ на северо-запад Дзержинска (Торецка) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог - сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил."Судя по всему, центр города за ВС РФ", - говорилось в публикации канала.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Также в понедельник, 25 ноября, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово.Он уточнил, что из Ильинки противник выбит полностью, в Романовке идут активные бои, Елизаветовка практически полностью взята под контроль ВС РФ, там начали зачистку западной части села.Подробнее о происходящем на Кураховском направлении читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Гарнизону ВСУ в Курахово дают несколько недель, российская армия идет к Запорожью.

https://ukraina.ru/20241120/1059062063.html

https://ukraina.ru/20241122/1059123548.html

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новости, россия, курахово, украина, владимир рогов, вс рф, дзержинск (торецк), наступление, вооруженные силы украины