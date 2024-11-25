На Украине пожаловались, что ВС РФ наступают на Торецк "с невероятной скоростью"
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Российские войска накапливают ресурсы на Северском и Краматорском направлениях, а на Торецком (Дзержинском) - активно наступают. Об этом 25 ноября рассказала в эфире "Суспільного" пресс-секретарь оперативно-тактической группировки украинских войск "Луганск" Анастасия Бобовникова
"[ВС РФ] наступают с невероятной скоростью, они активно задействуют артиллерию, авиацию, FPV-дроны и минометы для ударов по городу Торецк (Дзержинск)", - сказала она.
Несколько дней назад телеграм-канал "Военная хроника" сообщил, что подразделения ВС РФ оттеснили ВСУ на северо-запад Дзержинска (Торецка) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог - сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил.
"Судя по всему, центр города за ВС РФ", - говорилось в публикации канала.
20 ноября, 12:41"Судя по всему, центр города за ВС РФ": СМИ сообщили об успехе ВС РФ в ТорецкеПодразделения ВС РФ оттеснили ВСУ на северо-запад Торецка (Дзержинска) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог - сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил. Об этом 20 ноября сообщил телеграм-канал "Военная хроника"
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Также в понедельник, 25 ноября, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово.
Он уточнил, что из Ильинки противник выбит полностью, в Романовке идут активные бои, Елизаветовка практически полностью взята под контроль ВС РФ, там начали зачистку западной части села.
22 ноября, 10:34Ворота в котел закрываются: что происходит в КураховоКураховский котел постепенно закрывается, украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины подтверждает продвижение ВС РФ, российские военкоры пишут, что примерно половина Курахово уже зачищена
Подробнее о происходящем на Кураховском направлении читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Гарнизону ВСУ в Курахово дают несколько недель, российская армия идет к Запорожью.