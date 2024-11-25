На Украине пожаловались, что ВС РФ наступают на Торецк "с невероятной скоростью" - 25.11.2024 Украина.ру
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На Украине пожаловались, что ВС РФ наступают на Торецк "с невероятной скоростью"
На Украине пожаловались, что ВС РФ наступают на Торецк "с невероятной скоростью" - 25.11.2024 Украина.ру
На Украине пожаловались, что ВС РФ наступают на Торецк "с невероятной скоростью"
Российские войска накапливают ресурсы на Северском и Краматорском направлениях, а на Торецком (Дзержинском) - активно наступают. Об этом 25 ноября рассказала в эфире "Суспільного" пресс-секретарь оперативно-тактической группировки украинских войск "Луганск" Анастасия Бобовникова
2024-11-25T17:45
2024-11-25T17:45
новости
россия
курахово
украина
владимир рогов
вс рф
дзержинск (торецк)
наступление
вооруженные силы украины
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Несколько дней назад телеграм-канал "Военная хроника" сообщил, что подразделения ВС РФ оттеснили ВСУ на северо-запад Дзержинска (Торецка) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог - сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил."Судя по всему, центр города за ВС РФ", - говорилось в публикации канала.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Также в понедельник, 25 ноября, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово.Он уточнил, что из Ильинки противник выбит полностью, в Романовке идут активные бои, Елизаветовка практически полностью взята под контроль ВС РФ, там начали зачистку западной части села.Подробнее о происходящем на Кураховском направлении читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Гарнизону ВСУ в Курахово дают несколько недель, российская армия идет к Запорожью.
https://ukraina.ru/20241120/1059062063.html
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россия
курахово
украина
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новости, россия, курахово, украина, владимир рогов, вс рф, дзержинск (торецк), наступление, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курахово, Украина, Владимир Рогов, ВС РФ, Дзержинск (Торецк), наступление, Вооруженные силы Украины

На Украине пожаловались, что ВС РФ наступают на Торецк "с невероятной скоростью"

17:45 25.11.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Российские войска накапливают ресурсы на Северском и Краматорском направлениях, а на Торецком (Дзержинском) - активно наступают. Об этом 25 ноября рассказала в эфире "Суспільного" пресс-секретарь оперативно-тактической группировки украинских войск "Луганск" Анастасия Бобовникова
"[ВС РФ] наступают с невероятной скоростью, они активно задействуют артиллерию, авиацию, FPV-дроны и минометы для ударов по городу Торецк (Дзержинск)", - сказала она.
Несколько дней назад телеграм-канал "Военная хроника" сообщил, что подразделения ВС РФ оттеснили ВСУ на северо-запад Дзержинска (Торецка) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог - сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил.
"Судя по всему, центр города за ВС РФ", - говорилось в публикации канала.
Разминирование Селидово в ДНР 91-м инженерно-саперным полком группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
20 ноября, 12:41
"Судя по всему, центр города за ВС РФ": СМИ сообщили об успехе ВС РФ в ТорецкеПодразделения ВС РФ оттеснили ВСУ на северо-запад Торецка (Дзержинска) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог - сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил. Об этом 20 ноября сообщил телеграм-канал "Военная хроника"
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Также в понедельник, 25 ноября, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово.
Он уточнил, что из Ильинки противник выбит полностью, в Романовке идут активные бои, Елизаветовка практически полностью взята под контроль ВС РФ, там начали зачистку западной части села.
22 ноября, 10:34
Ворота в котел закрываются: что происходит в КураховоКураховский котел постепенно закрывается, украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины подтверждает продвижение ВС РФ, российские военкоры пишут, что примерно половина Курахово уже зачищена
Подробнее о происходящем на Кураховском направлении читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Гарнизону ВСУ в Курахово дают несколько недель, российская армия идет к Запорожью.
 
НовостиРоссияКураховоУкраинаВладимир РоговВС РФДзержинск (Торецк)наступлениеВооруженные силы Украины
 
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