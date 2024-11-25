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Военнослужащих ВСУ осудили за убийство мирного жителя Мариуполя

Военнослужащих ВСУ осудили за убийство мирного жителя Мариуполя - 25.11.2024 Украина.ру

Военнослужащих ВСУ осудили за убийство мирного жителя Мариуполя

Верховным судом Донецкой Народной Республики вынесен приговор в отношении военнослужащих 36-ой отдельной бригады морской пехоты ВСУ Валентина Харламова и Антона Саюна. Они исполнили преступный приказ командования и расстреляли мирного жителя Мариуполя из автоматов и пулемёта, сообщает СК РФ

2024-11-25T18:03

2024-11-25T18:03

2024-11-25T18:03

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Военнослужащие 36-ой отдельной бригады морской пехоты ВСУ Валентин Харламов и Антон Саюн признаны виновными в совершении ряда преступлений. Среди них - жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), а также убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды.Главным следственным управлением Следственного комитета России была собрана доказательная база. Следствием и судом установлено, что наводчик пулеметного отделения Саюн и помощник гранатометчика Харламов совместно с командованием и другими военнослужащими 36-й отдельной бригады морпехов ВСУ в марте 2022 года находились на боевой позиции вблизи Мариупольского металлургического комбината имени Ильича."17 марта 2022 года ими был обнаружен невооруженный мужчина, не участвующий в вооруженном конфликте и не представляющий какой-либо опасности. Полагая, что прохожий поддерживает СВО и придерживается пророссийских взглядов, а также может передать координаты боевой позиции, Харламов и Саюн исполнили преступный приказ командования и расстреляли мужчину из автоматов и пулемета. В результате множественных огнестрельных ранений он скончался на месте преступления", - сказано в официальном сообщении.В итоге суд приговорил Харламова и Саюна к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Согласно опубликованной СК РФ видеозаписи, оба подсудимых признали свою вину."Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности других лиц, причастных к совершению указанных преступлений, продолжается", - отметили в российском следственном ведомстве.Тем временем Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам заключения Ранее на эту тему: Украинские минометчики осуждены за обстрелы Мариуполя - Верховный суд ДНР Также сообщалось, что В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ

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