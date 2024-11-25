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Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам заключения
Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам заключения - 25.11.2024 Украина.ру
Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам заключения
По приговору Херсонского областного суда украинский шпион Игорь Протоковило отбудет срок 12 лет в местах лишения свободы. Об этом 25 ноября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо
2024-11-25T17:48
2024-11-25T17:48
2024-11-25T17:48
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Игорь Протоковило признан виновным в совершении уголовного преступления – шпионаже в пользу Украины (статья 276 УК РФ). Преступление выявило и расследовало УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, сообщил Владимир Сальдо.Следователи выяснили, что в апреле 2022 года Протоковило через мессенджер передавал со своего телефона сведения о местах дислокации российских военных сотруднику СБУ. Информация шпиона могла быть использована против российских военнослужащих.Гособвинение представила прокуратура Херсонской области. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что Запорожский облсуд приговорил украинского шпиона к 12 годам Более подробная новостная картина дня в обзоре "Кровавая баня" в Селидово, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 ноября
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, владимир сальдо, сбу, фсб, приговор, шпионы, шпионаж, суд, сво, новые регионы, херсонская область
Новости, Россия, Украина, Владимир Сальдо, СБУ, ФСБ, приговор, шпионы, шпионаж, Суд, СВО, Новые регионы, Херсонская область
Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам заключения
По приговору Херсонского областного суда украинский шпион Игорь Протоковило отбудет срок 12 лет в местах лишения свободы. Об этом 25 ноября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо
Игорь Протоковило признан виновным в совершении уголовного преступления – шпионаже в пользу Украины (статья 276 УК РФ). Преступление выявило и расследовало УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, сообщил
Владимир Сальдо.
Следователи выяснили, что в апреле 2022 года Протоковило через мессенджер передавал со своего телефона сведения о местах дислокации российских военных сотруднику СБУ
. Информация шпиона могла быть использована против российских военнослужащих.
Гособвинение представила прокуратура Херсонской области
. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.
"Надеюсь, этот случай станет наглядным уроком для всех, кто ещё не осознал: деятельность во вред России будет строго наказана. Если вас пытаются склонить к шпионажу, немедленно обратитесь в ФСБ. Не поддавайтесь на уловки хитрых манипуляторов, которые используют вас в своих интересах", - отметил губернатор российского региона.