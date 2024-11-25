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Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам заключения

Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам заключения - 25.11.2024 Украина.ру

Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам заключения

По приговору Херсонского областного суда украинский шпион Игорь Протоковило отбудет срок 12 лет в местах лишения свободы. Об этом 25 ноября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо

2024-11-25T17:48

2024-11-25T17:48

2024-11-25T17:48

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Игорь Протоковило признан виновным в совершении уголовного преступления – шпионаже в пользу Украины (статья 276 УК РФ). Преступление выявило и расследовало УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, сообщил Владимир Сальдо.Следователи выяснили, что в апреле 2022 года Протоковило через мессенджер передавал со своего телефона сведения о местах дислокации российских военных сотруднику СБУ. Информация шпиона могла быть использована против российских военнослужащих.Гособвинение представила прокуратура Херсонской области. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что Запорожский облсуд приговорил украинского шпиона к 12 годам Более подробная новостная картина дня в обзоре "Кровавая баня" в Селидово, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 ноября

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