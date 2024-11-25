Зеленский заслушал главкома ВСУ и нашёл новую причину вторжения на Курщину - 25.11.2024 Украина.ру
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Зеленский заслушал главкома ВСУ и нашёл новую причину вторжения на Курщину
Зеленский заслушал главкома ВСУ и нашёл новую причину вторжения на Курщину - 25.11.2024 Украина.ру
Зеленский заслушал главкома ВСУ и нашёл новую причину вторжения на Курщину
Владимир Зеленский принял доклад главкома ВСУ Александра Сырского и обозначил смысл оккупации украинской армией части российской Курской области. Об этом Зеленский сообщил 25 ноября в своём телеграм-канале
2024-11-25T16:42
2024-11-25T16:42
новости
курская область
украина
запорожское направление
владимир зеленский
александр сырский
рустем умеров
вооруженные силы украины
генштаб
всу
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Приоритетным направлением, согласно сообщению Зеленского, является Донецкое."Кураховское направление – самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции", - отметил Зеленский.По его словам, на Запорожском направлении вооружённые формирования Украины видят угрозы и контролируют ситуацию."Курская операция – наши воины защищают позиции и наносят российской армии очень ощутимые потери. Наша задача – максимально уничтожить российский потенциал в приграничье", - поведал Зеленский.Ранее, 21 октября, после совещания с министром обороны Рустемом Умеровым, главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем у Владимира Зеленского была такая версия пребывания ВСУ и других вооружённые формирования Украины в Курской области: "Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории".Эту же версию он проговорил 13 сентября. Чуть ранее он заявлял, что Курская область вообще не нужна Украине, а ценность имеют лишь российские пленные для обмена. До этого Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска).Минобороны России регулярно сообщает о больших потерях ВСУ в Курской области - как в личном составе так и в технике. Местные жители жалуются на мародёрство и другие бесчинства оккупантов. СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Накануне в новостях: "Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет": жительница Курской области рассказала о мародёрстве ВСУ Ранее на эту тему: Политолог: Запад еще надеется "разменять" Курский плацдарм, но Россия держит в запасе "корейский козырь"
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новости, курская область, украина, запорожское направление, владимир зеленский, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, генштаб, всу, потери всу
Новости, Курская область, Украина, Запорожское направление, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Генштаб, ВСУ, потери ВСУ

Зеленский заслушал главкома ВСУ и нашёл новую причину вторжения на Курщину

16:42 25.11.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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Владимир Зеленский принял доклад главкома ВСУ Александра Сырского и обозначил смысл оккупации украинской армией части российской Курской области. Об этом Зеленский сообщил 25 ноября в своём телеграм-канале
Приоритетным направлением, согласно сообщению Зеленского, является Донецкое.
"Кураховское направление – самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции", - отметил Зеленский.
По его словам, на Запорожском направлении вооружённые формирования Украины видят угрозы и контролируют ситуацию.
"Курская операция – наши воины защищают позиции и наносят российской армии очень ощутимые потери. Наша задача – максимально уничтожить российский потенциал в приграничье", - поведал Зеленский.
Ранее, 21 октября, после совещания с министром обороны Рустемом Умеровым, главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем у Владимира Зеленского была такая версия пребывания ВСУ и других вооружённые формирования Украины в Курской области: "Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории".
Эту же версию он проговорил 13 сентября. Чуть ранее он заявлял, что Курская область вообще не нужна Украине, а ценность имеют лишь российские пленные для обмена. До этого Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска).
Минобороны России регулярно сообщает о больших потерях ВСУ в Курской области - как в личном составе так и в технике. Местные жители жалуются на мародёрство и другие бесчинства оккупантов.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Накануне в новостях: "Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет": жительница Курской области рассказала о мародёрстве ВСУ
Ранее на эту тему: Политолог: Запад еще надеется "разменять" Курский плацдарм, но Россия держит в запасе "корейский козырь"
 
НовостиКурская областьУкраинаЗапорожское направлениеВладимир ЗеленскийАлександр СырскийРустем УмеровВооруженные силы УкраиныГенштабВСУпотери ВСУ
 
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