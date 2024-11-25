Зеленский заслушал главкома ВСУ и нашёл новую причину вторжения на Курщину
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Владимир Зеленский принял доклад главкома ВСУ Александра Сырского и обозначил смысл оккупации украинской армией части российской Курской области. Об этом Зеленский сообщил 25 ноября в своём телеграм-канале
Приоритетным направлением, согласно сообщению Зеленского, является Донецкое.
"Кураховское направление – самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции", - отметил Зеленский.
По его словам, на Запорожском направлении вооружённые формирования Украины видят угрозы и контролируют ситуацию.
"Курская операция – наши воины защищают позиции и наносят российской армии очень ощутимые потери. Наша задача – максимально уничтожить российский потенциал в приграничье", - поведал Зеленский.
Ранее, 21 октября, после совещания с министром обороны Рустемом Умеровым, главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем у Владимира Зеленского была такая версия пребывания ВСУ и других вооружённые формирования Украины в Курской области: "Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории".
Эту же версию он проговорил 13 сентября. Чуть ранее он заявлял, что Курская область вообще не нужна Украине, а ценность имеют лишь российские пленные для обмена. До этого Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска).
Минобороны России регулярно сообщает о больших потерях ВСУ в Курской области - как в личном составе так и в технике. Местные жители жалуются на мародёрство и другие бесчинства оккупантов.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).