Это другое? Гончаренко* назвал самую "больную" категорию призывников страны
Фото: Военные материалы, пьяные военнослужащие ВСУ
Число сотрудников Генпрокуратуры Украины, имеющих инвалидность, стремится к тысяче. Об этом 25 ноября в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
"То есть до 10% прокуроров – инвалиды! В какой еще отрасли СРЕДИ РАБОТАЮЩИХ - такое количество инвалидов??" - возмутился Гончаренко*.
Украинские СМИ регулярно сообщают о задержании лиц, которые помогают уклонистам получать липовые справки об инвалидности. В частности, буквально на днях обвинение было предъявлено врачу-неврологу и фельдшеру в Хмельницкой области, которые помогали желающим за деньги получить группу инвалидности.
И если простым гражданам страны за подобное грозят сроки, то другим нарушать закон позволяется. Неделей ранее неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"** Дмитрий Корчинский*** заявил, что "бусификации", то есть принудительному призыву, альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье". При этом сам Корчинский*** организовал для своего сына белый билет.
Подробнее об этом — в материале Корчинский*** призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына
В то же время депутат Верховной Рады предложила мобилизовать солдат, которые уже отслужили и считаются военными пенсионерами.
"Они в силах держать оружие в руках, но получают только пенсии от государства. Такие солдаты вполне могут пополнить ряды ВСУ", — сказала Констанкевич, уточнив, что 40 тысяч человек из этой категории уже воюют.
Она добавила, что стоит также рассмотреть вопрос призыва сотрудников госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полиции и других силовых ведомств.
16:40По второму кругу в окоп: на Украине не желают отпускать уже отвоевавших солдат ВСУСолдаты, которые ранее были демобилизованы, но все еще способны держать в руках оружие, должны вернуться в ряды ВСУ. Об этом 25 ноября в эфире канала "Новости. Live" заявила депутат Верховной Рады Ирина Констанкевич
По последним данным, суммарные потери Украины за все время российской военной спецоперации превысили 900 тысяч человек. Об этом читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
** Признана террористической и запрещена на территории России.
*** Повторно объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.