https://ukraina.ru/20241125/1059196553.html

Это другое? Гончаренко* назвал самую "больную" категорию призывников страны

Это другое? Гончаренко* назвал самую "больную" категорию призывников страны - 25.11.2024 Украина.ру

Это другое? Гончаренко* назвал самую "больную" категорию призывников страны

Число сотрудников Генпрокуратуры Украины, имеющих инвалидность, стремится к тысяче. Об этом 25 ноября в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*

2024-11-25T18:01

2024-11-25T18:01

2024-11-25T18:01

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Украинские СМИ регулярно сообщают о задержании лиц, которые помогают уклонистам получать липовые справки об инвалидности. В частности, буквально на днях обвинение было предъявлено врачу-неврологу и фельдшеру в Хмельницкой области, которые помогали желающим за деньги получить группу инвалидности.На Украине врач-невролог и фельдшер продавали уклонистам фальшивую инвалидностьИ если простым гражданам страны за подобное грозят сроки, то другим нарушать закон позволяется. Неделей ранее неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"** Дмитрий Корчинский*** заявил, что "бусификации", то есть принудительному призыву, альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье". При этом сам Корчинский*** организовал для своего сына белый билет.Подробнее об этом — в материале Корчинский*** призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сынаВ то же время депутат Верховной Рады предложила мобилизовать солдат, которые уже отслужили и считаются военными пенсионерами."Они в силах держать оружие в руках, но получают только пенсии от государства. Такие солдаты вполне могут пополнить ряды ВСУ", — сказала Констанкевич, уточнив, что 40 тысяч человек из этой категории уже воюют.Она добавила, что стоит также рассмотреть вопрос призыва сотрудников госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полиции и других силовых ведомств.По последним данным, суммарные потери Украины за все время российской военной спецоперации превысили 900 тысяч человек. Об этом читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.** Признана террористической и запрещена на территории России.*** Повторно объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.

https://ukraina.ru/20241125/1059194453.html

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новости, украина, россия, хмельницкая область, верховная рада, офис генпрокурора, прокуратура, прокурор, всу, мобилизация