https://ukraina.ru/20241125/1059196053.html

Шебекино под ударом ВСУ: есть погибшие и раненые

Шебекино под ударом ВСУ: есть погибшие и раненые - 25.11.2024 Украина.ру

Шебекино под ударом ВСУ: есть погибшие и раненые

ВСУ обстреляли Шебекино, пострадали мирные жители. Об этом 25 ноября сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-11-25T16:51

2024-11-25T16:51

2024-11-25T16:51

новости

белгородская область

шебекино

белгород

вячеслав гладков

всу

дроны

бпла

мирные жители

военные преступления

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1a/1057049190_0:458:854:938_1920x0_80_0_0_c9d032eb372ceb112abacd3465fb5d6f.jpg

"В городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с БПЛА погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков", - сообщил губернатор.Выразив соболезнования родным и близким погибшего, он сообщил также, что ещё один мужчина получил осколочное ранение плеча – его отправили на Скорой помощи в больницу Белгорода.По словам Гладкова, оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.Позже губернатор сообщил о ракетной опасности, которую отменили в пятом часу дня.Как сообщалось ранее, в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также на эту тему: Никакой заморозки: политолог о том, почему нельзя останавливать боевые действия на время переговоров Более подробная новостная картина дня в обзоре "Кровавая баня" в Селидово, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 ноября

белгородская область

шебекино

белгород

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, шебекино, белгород, вячеслав гладков, всу, дроны, бпла, мирные жители, военные преступления, кто