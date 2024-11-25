Шебекино под ударом ВСУ: есть погибшие и раненые
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпоследствия удара ВСУ по Шебекино
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
ВСУ обстреляли Шебекино, пострадали мирные жители. Об этом 25 ноября сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
"В городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с БПЛА погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков", - сообщил губернатор.
Выразив соболезнования родным и близким погибшего, он сообщил также, что ещё один мужчина получил осколочное ранение плеча – его отправили на Скорой помощи в больницу Белгорода.
"В результате обстрела по предварительным данным выбито остекление в трёх многоквартирных домах. Осколками посечены легковой и грузовой автомобили. Кроме того, повреждён фасад социального объекта и пробита кровля гаража, - сообщил Гладков. - В селе Муром в результате атаки беспилотника повреждены остекление и фасад социального объекта".
По словам Гладкова, оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
Позже губернатор сообщил о ракетной опасности, которую отменили в пятом часу дня.
Как сообщалось ранее, в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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