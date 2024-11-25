Шебекино под ударом ВСУ: есть погибшие и раненые - 25.11.2024 Украина.ру
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Шебекино под ударом ВСУ: есть погибшие и раненые
Шебекино под ударом ВСУ: есть погибшие и раненые - 25.11.2024 Украина.ру
Шебекино под ударом ВСУ: есть погибшие и раненые
ВСУ обстреляли Шебекино, пострадали мирные жители. Об этом 25 ноября сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-11-25T16:51
2024-11-25T16:51
новости
белгородская область
шебекино
белгород
вячеслав гладков
всу
дроны
бпла
мирные жители
военные преступления
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"В городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с БПЛА погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков", - сообщил губернатор.Выразив соболезнования родным и близким погибшего, он сообщил также, что ещё один мужчина получил осколочное ранение плеча – его отправили на Скорой помощи в больницу Белгорода.По словам Гладкова, оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.Позже губернатор сообщил о ракетной опасности, которую отменили в пятом часу дня.Как сообщалось ранее, в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также на эту тему: Никакой заморозки: политолог о том, почему нельзя останавливать боевые действия на время переговоров Более подробная новостная картина дня в обзоре "Кровавая баня" в Селидово, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 ноября
белгородская область
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новости, белгородская область, шебекино, белгород, вячеслав гладков, всу, дроны, бпла, мирные жители, военные преступления, кто
Новости, Белгородская область, Шебекино, Белгород, Вячеслав Гладков, ВСУ, дроны, БПЛА, мирные жители, Военные преступления, КТО

Шебекино под ударом ВСУ: есть погибшие и раненые

16:51 25.11.2024
 
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпоследствия удара ВСУ по Шебекино
последствия удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
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ВСУ обстреляли Шебекино, пострадали мирные жители. Об этом 25 ноября сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
"В городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с БПЛА погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков", - сообщил губернатор.
Выразив соболезнования родным и близким погибшего, он сообщил также, что ещё один мужчина получил осколочное ранение плеча – его отправили на Скорой помощи в больницу Белгорода.
"В результате обстрела по предварительным данным выбито остекление в трёх многоквартирных домах. Осколками посечены легковой и грузовой автомобили. Кроме того, повреждён фасад социального объекта и пробита кровля гаража, - сообщил Гладков. - В селе Муром в результате атаки беспилотника повреждены остекление и фасад социального объекта".
По словам Гладкова, оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
Позже губернатор сообщил о ракетной опасности, которую отменили в пятом часу дня.
Как сообщалось ранее, в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Также на эту тему: Никакой заморозки: политолог о том, почему нельзя останавливать боевые действия на время переговоров
Более подробная новостная картина дня в обзоре "Кровавая баня" в Селидово, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 ноября
 
НовостиБелгородская областьШебекиноБелгородВячеслав ГладковВСУдроныБПЛАмирные жителиВоенные преступленияКТО
 
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