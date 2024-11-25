Гарнизону ВСУ в Курахово дают несколько недель, российская армия идет к Запорожью - 25.11.2024 Украина.ру
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Гарнизону ВСУ в Курахово дают несколько недель, российская армия идет к Запорожью
Гарнизону ВСУ в Курахово дают несколько недель, российская армия идет к Запорожью - 25.11.2024 Украина.ру
Гарнизону ВСУ в Курахово дают несколько недель, российская армия идет к Запорожью
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронте в ДНР.
2024-11-25T16:55
2024-11-25T16:55
эксклюзив
запорожье
курахово
донецкая народная республика
александр "варяг" матюшин
олег царев
вооруженные силы украины
александр чаленко
украина.ру
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Украинскому гарнизону Курахово дают еще неделю-две. Никто уже не сомневается, что украинская оборона города приговорена. В настоящий момент российские подразделения продвигаются к нему с севера, востока и юга. Причем на востоке они ведут бои уже непосредственно в городе. По мнению западных экспертов, российская армия освободила уже 25% этого населенного пункта.Что касается юга, то, чтобы не попасть в котел, ВСУ начали отступление из кармана, сформировавшимся непосредственно под Курахово, крайними точками на востоке которого были села Катериновка, Ильинка и Елизаветовка.С севера, двигаясь на Сонцовку, малую родину русского композитора Сергея Прокофьева, российская армия, видимо, хочет обойти Кураховское водохранилище и перерезать дорогу на Запорожье, чтобы отрезать кураховский гарнизон от снабжения. Сама дорога уже находится под российским огневым контролем.Западнее Курахово российские штурмовые группы, высадив десант, начали штурм Большой/Великой Новоселки. Сейчас российские бойцы находятся на окраинах этого населенного пункта. Оборона там слабая, поэтому Большая Новоселка в скором времени будет освобождена.Это административный центр на оккупированной части ДНР, который находится на границе с Запорожской областью. В 2022 году освободительный поход российской армии остановился на подступах именно к этому населенному пункту. С юго-запада от него, впритык, находится поселок Времьевка, по названию которой получил название знаменитый выступ. Летом 2023 года в ходе украинского "контрнаступа" ВСУ в тяжелых боях с российскими подразделениями смогли его захватить.На сегодняшний день Времьевский выступ частично освобожден."Если будет освобождена Большая Новоселка, которая является серьезным логистическим пунктом ВСУ, то это будет означать два момента. Первый: Времьевский выступ фактически возвратиться под контроль России. Второй: мы сразу входим во фланг укропской группировке, которая обороняет Запорожье, и поможем нашим частям, которые наступают на Запорожье. Лично у меня нет никакого сомнения, что следующей нашей серьезной целью будет Запорожье. Будет поставлен окончательный крест на планах Киева прорваться к Азовскому морю", - уверен Александр "Варяг" Матюшин.По его словам, сейчас украинцы в срочном порядке возводят вокруг Запорожья несколько линий обороны с бетонными сооружениями. В отличие от Днепропетровска, большая и центральная часть города находится на левом берегу Днепра. Понятно, что город в лоб брать никто не будет. Видимо, он будет обложен со всех сторон, а гарнизон буду кошмарить ФАБами и КАБами, разрушив мосты на правый берег, и таким образом, оставив гарнизон ВСУ без снабжения."После того, как Запорожье возьмут в осаду, российская армия двумя группировками двинет к Днепропетровску. Одна вверх по Днепру, а другая – от Покровска. Видимо, через Павлоград, самый большой город на левом берегу Днепропетровской области. Наверное, именно в Павлограде и будет сформирована военно-гражданская администрация освобождаемой Днепропетровской области во главе с Олегом Царевым", - предполагает Матюшин.Что касается Покровска, то принято решение о переносе тамошней районной администрации в село Доброполье (оккупированная часть ДНР). Это на 29 км на север от города.Российское командование, как и в предыдущие разы, отказалось от штурма Покровска в лоб. Сейчас его обходят с юга, захватив село Желтое.Читайте статью Александра Чаленко Ад Горловки: постоянные артобстрелы, террор FPV-дронов и героизм жителей
https://ukraina.ru/20241122/1059109920.html
https://ukraina.ru/20241125/1059171896.html
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Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, запорожье, курахово, донецкая народная республика, александр "варяг" матюшин, олег царев, вооруженные силы украины, александр чаленко, украина.ру
Эксклюзив, Запорожье, Курахово, Донецкая Народная Республика, Александр "Варяг" Матюшин, Олег Царев, Вооруженные силы Украины, Александр Чаленко, Украина.ру

Гарнизону ВСУ в Курахово дают несколько недель, российская армия идет к Запорожью

16:55 25.11.2024
 
Коллаж: освобождение Курахово
Коллаж: освобождение Курахово
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронте в ДНР.
Украинскому гарнизону Курахово дают еще неделю-две. Никто уже не сомневается, что украинская оборона города приговорена. В настоящий момент российские подразделения продвигаются к нему с севера, востока и юга. Причем на востоке они ведут бои уже непосредственно в городе. По мнению западных экспертов, российская армия освободила уже 25% этого населенного пункта.
Что касается юга, то, чтобы не попасть в котел, ВСУ начали отступление из кармана, сформировавшимся непосредственно под Курахово, крайними точками на востоке которого были села Катериновка, Ильинка и Елизаветовка.
С севера, двигаясь на Сонцовку, малую родину русского композитора Сергея Прокофьева, российская армия, видимо, хочет обойти Кураховское водохранилище и перерезать дорогу на Запорожье, чтобы отрезать кураховский гарнизон от снабжения. Сама дорога уже находится под российским огневым контролем.
Западнее Курахово российские штурмовые группы, высадив десант, начали штурм Большой/Великой Новоселки. Сейчас российские бойцы находятся на окраинах этого населенного пункта. Оборона там слабая, поэтому Большая Новоселка в скором времени будет освобождена.
22 ноября, 06:53
Авдеевская нирвана. Что сейчас происходит в освобожденном пригороде Донецка?Корреспондент издания Украина.ру на днях побывал в Авдеевке. К сожалению, в силу того, что этот пригород Донецка остается закрытым городом, нам разрешили осмотреть только небольшую его часть — все то, что находится на ул. Гагарина и по дороге к ней. Мы не смогли побывать на знаменитом коксохиме и в других районах
Это административный центр на оккупированной части ДНР, который находится на границе с Запорожской областью. В 2022 году освободительный поход российской армии остановился на подступах именно к этому населенному пункту. С юго-запада от него, впритык, находится поселок Времьевка, по названию которой получил название знаменитый выступ. Летом 2023 года в ходе украинского "контрнаступа" ВСУ в тяжелых боях с российскими подразделениями смогли его захватить.
На сегодняшний день Времьевский выступ частично освобожден.
"Если будет освобождена Большая Новоселка, которая является серьезным логистическим пунктом ВСУ, то это будет означать два момента. Первый: Времьевский выступ фактически возвратиться под контроль России. Второй: мы сразу входим во фланг укропской группировке, которая обороняет Запорожье, и поможем нашим частям, которые наступают на Запорожье. Лично у меня нет никакого сомнения, что следующей нашей серьезной целью будет Запорожье. Будет поставлен окончательный крест на планах Киева прорваться к Азовскому морю", - уверен Александр "Варяг" Матюшин.
По его словам, сейчас украинцы в срочном порядке возводят вокруг Запорожья несколько линий обороны с бетонными сооружениями. В отличие от Днепропетровска, большая и центральная часть города находится на левом берегу Днепра. Понятно, что город в лоб брать никто не будет. Видимо, он будет обложен со всех сторон, а гарнизон буду кошмарить ФАБами и КАБами, разрушив мосты на правый берег, и таким образом, оставив гарнизон ВСУ без снабжения.
- РИА Новости, 1920, 25.11.2024
12:44
Ад Горловки: постоянные артобстрелы, террор FPV-дронов и героизм жителей Если Донецк (кроме Петровки), Макеевка, Ясиноватая, Волноваха, Енакиево, Мариуполь и другие крупные населенные пунктыДНР уже не знают, что такое жить под артиллерийскими ударами ВСУ, то, увы, этого не скажешь о Горловке
"После того, как Запорожье возьмут в осаду, российская армия двумя группировками двинет к Днепропетровску. Одна вверх по Днепру, а другая – от Покровска. Видимо, через Павлоград, самый большой город на левом берегу Днепропетровской области. Наверное, именно в Павлограде и будет сформирована военно-гражданская администрация освобождаемой Днепропетровской области во главе с Олегом Царевым", - предполагает Матюшин.
Что касается Покровска, то принято решение о переносе тамошней районной администрации в село Доброполье (оккупированная часть ДНР). Это на 29 км на север от города.
Российское командование, как и в предыдущие разы, отказалось от штурма Покровска в лоб. Сейчас его обходят с юга, захватив село Желтое.
Читайте статью Александра Чаленко Ад Горловки: постоянные артобстрелы, террор FPV-дронов и героизм жителей
 
ЭксклюзивЗапорожьеКураховоДонецкая Народная РеспубликаАлександр "Варяг" МатюшинОлег ЦаревВооруженные силы УкраиныАлександр ЧаленкоУкраина.ру
 
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