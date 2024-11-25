Гарнизону ВСУ в Курахово дают несколько недель, российская армия идет к Запорожью
Коллаж: освобождение Курахово
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронте в ДНР.
Украинскому гарнизону Курахово дают еще неделю-две. Никто уже не сомневается, что украинская оборона города приговорена. В настоящий момент российские подразделения продвигаются к нему с севера, востока и юга. Причем на востоке они ведут бои уже непосредственно в городе. По мнению западных экспертов, российская армия освободила уже 25% этого населенного пункта.
Что касается юга, то, чтобы не попасть в котел, ВСУ начали отступление из кармана, сформировавшимся непосредственно под Курахово, крайними точками на востоке которого были села Катериновка, Ильинка и Елизаветовка.
С севера, двигаясь на Сонцовку, малую родину русского композитора Сергея Прокофьева, российская армия, видимо, хочет обойти Кураховское водохранилище и перерезать дорогу на Запорожье, чтобы отрезать кураховский гарнизон от снабжения. Сама дорога уже находится под российским огневым контролем.
Западнее Курахово российские штурмовые группы, высадив десант, начали штурм Большой/Великой Новоселки. Сейчас российские бойцы находятся на окраинах этого населенного пункта. Оборона там слабая, поэтому Большая Новоселка в скором времени будет освобождена.
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Это административный центр на оккупированной части ДНР, который находится на границе с Запорожской областью. В 2022 году освободительный поход российской армии остановился на подступах именно к этому населенному пункту. С юго-запада от него, впритык, находится поселок Времьевка, по названию которой получил название знаменитый выступ. Летом 2023 года в ходе украинского "контрнаступа" ВСУ в тяжелых боях с российскими подразделениями смогли его захватить.
На сегодняшний день Времьевский выступ частично освобожден.
"Если будет освобождена Большая Новоселка, которая является серьезным логистическим пунктом ВСУ, то это будет означать два момента. Первый: Времьевский выступ фактически возвратиться под контроль России. Второй: мы сразу входим во фланг укропской группировке, которая обороняет Запорожье, и поможем нашим частям, которые наступают на Запорожье. Лично у меня нет никакого сомнения, что следующей нашей серьезной целью будет Запорожье. Будет поставлен окончательный крест на планах Киева прорваться к Азовскому морю", - уверен Александр "Варяг" Матюшин.
По его словам, сейчас украинцы в срочном порядке возводят вокруг Запорожья несколько линий обороны с бетонными сооружениями. В отличие от Днепропетровска, большая и центральная часть города находится на левом берегу Днепра. Понятно, что город в лоб брать никто не будет. Видимо, он будет обложен со всех сторон, а гарнизон буду кошмарить ФАБами и КАБами, разрушив мосты на правый берег, и таким образом, оставив гарнизон ВСУ без снабжения.
"После того, как Запорожье возьмут в осаду, российская армия двумя группировками двинет к Днепропетровску. Одна вверх по Днепру, а другая – от Покровска. Видимо, через Павлоград, самый большой город на левом берегу Днепропетровской области. Наверное, именно в Павлограде и будет сформирована военно-гражданская администрация освобождаемой Днепропетровской области во главе с Олегом Царевым", - предполагает Матюшин.
Что касается Покровска, то принято решение о переносе тамошней районной администрации в село Доброполье (оккупированная часть ДНР). Это на 29 км на север от города.
Российское командование, как и в предыдущие разы, отказалось от штурма Покровска в лоб. Сейчас его обходят с юга, захватив село Желтое.