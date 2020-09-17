17 сентября 1939 года началось присоединение Западной Белоруссии к БССР, завершившееся поздней осенью того же года

По итогам неудачной для РСФСР войны с Польшей западная часть нынешней Белоруссии в 1921 году отошла полякам. Регион отнюдь не был лакомым кусочком — обширные болота, неплодородная почва, отсутствие промышленности, бедное население. Поэтому большевики с легкой душой отказались от этого клочка земли, а поляки хотя и взяли, особого интереса к нему не проявляли. День в истории. 18 марта: Большевики отдают Западную Украину и Западную Белоруссию Польше © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

В отличие от Западной части Украины, которая полякам была очень интересна и они активно вели ее колонизацию, раздавая земли польским поселенцам — осадникам, западная часть Белоруссии почти не удостоилась польского внимания. Для порядка там поселили незначительную часть колонистов, но общее количество осадников в разы уступало Галиции и Волыни.

Вообще, жителям Западной Белоруссии повезло с имиджем.

Так сложилось, что они имели репутацию тихих и спокойных людей, обитателям региона который не доставляет проблем. Поэтому и полонизация в Польше, и советизация в составе БССР прошли максимально безболезненно и компромиссно, в то время как в Галиции и Волыни лились потоки крови со всех сторон.

По горячим следам проигранной войны и на вере в мировую революцию СССР в первые годы еще пытался как-то повлиять на ситуацию в регионе.

В начале 1920-х туда периодически забрасывали кадровых чекистов, которые пытались развернуть против поляков партизанскую войну. Однако без широкой поддержки местного населения все сводилось к мелким стычкам, и к середине 20-х чекистов отозвали назад.

Вместо этого ставку начали делать на деятельность подпольной компартии Западной Белоруссии. Партия поддерживала тесные связи с польскими коммунистами и предсказуемо отстаивала стандартный набор лозунгов типа 8-часового рабочего дня, прав национальных меньшинств и самоопределения наций, что в данном контексте означало соединение с БССР. Ждет ли белорусских националистов «новый 37-й» © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

В отличие от Западной Украины, где национальный вопрос стоял очень остро, а националисты развязали настоящую войну против польских чиновников, здесь все было тихо и мирно.

Национальный состав региона сильно отличался от современного, немногочисленные города были заселены поляками и евреями, в селах жили белорусы, которые собственно белорусами себя не осознавали. Национальное пробуждение как таковое в Белоруссии не состоялось, сами белорусы определяли себя по вере или по языку — либо поляками, либо русскими. Сами поляки считали белорусов сельской версией поляков, так что с полонизацией особо не лютовали.

Конечно, она тоже проводилась, как и в Галичине и на Волыни, но в гораздо меньших масштабах и более мягко. На Украине поляки взялись перевоспитывать мятежников, не гнушаясь силовыми методами. Но в Белоруссии им оказалось достаточно поддерживать необходимое количество польских школ.

Полонизация шла тихо, незаметно и не вызывала драм, подобных украинским. Серьезного сопротивления этой политике со стороны местных жителей не было. Для вида поляки сохранили несколько сельских начальных школ с белорусским языком обучения, но большинство перевели на польский. День в истории. 16 сентября: Польша начала «пацификацию» Восточной Галичины © old.qha.com.ua

Некоторую головную боль полякам доставляла разве что деятельность Компартии Западной Белоруссии (КПЗБ), которой даже удалось провести в Сейм несколько своих или близких по взглядам депутатов. К концу 1920-х годов КПЗБ была разгромлена, большая часть актива бежала в СССР, несколько самых видных членов партии были арестованы и несколько лет провели в польских тюрьмах. Бежавших в СССР ждала куда более печальная судьба, почти все эмигранты были расстреляны по спискам.

Карьеру в СССР смогли сделать пара общественников, ставших писателями, типа Максима Танка, в брежневские времена возглавившего Верховный совет БССР. Еще одним счастливцем оказался Сергей Притыцкий — бывший боевик КПЗБ, участвовавший в силовых акциях. Он в брежневские времена недолго возглавлял Президиум Верховного Совета БССР.

Еще пара членов партии сделали карьеру в послевоенной Польше. Метковский-Бобровицкий был одним из руководителей польских спецслужб, а Валюк руководил разведкой польский погранвойск.

17 сентября 1939 года начался польский поход РККА. 80 лет пакту Молотова—Риббентропа. Возвращение в родную гавань или топор в спину Польше? © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Приоритетной целью похода было возвращение территорий, отданных в начале 20-х годов по мирному договору с поляками. В Западной Белоруссии приход большевиков восприняли положительно. Никакого сопротивления местные жители не оказывали, лишь в населенной в основном поляками Белостокской области (в 1944 году переданной Польше) пытались организовать подобие подполья.

Белорусам вновь помог имидж тихих ребят, которые не доставляют неприятностей.

Советизация Белоруссии проходила в максимально мягкой и компромиссной форме. Достаточно сказать, что там было решено сразу не проводить коллективизацию и масштабное раскулачивание. Земли польских осадников были конфискованы и переданы в пользование белорусским крестьянам. Колхозы создавались без нажима, исключительно в добровольной форме, поэтому широкого распространения эта форма собственности до войны так и не получила, большинство хозяйств были единоличными.

Националистического подполья в регионе не было, так что и массовых репрессий не произошло. Несколько тысяч человек было арестовано НКВД, большую часть из них составили поляки — полицейские, осадники, сотрудники администрации и т.д. Меньшинство составили евреи — активисты Бунда.

Только с приходом советской администрации местные белорусы начали осознавать себя белорусами. «Большевики едут с открытыми люками танков, улыбаются и машут» © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

Началась белорусизация, которая порой приводила к определенным сложностям. Так, решено было перевести на белорусский язык все начальные школы, с внедрением русского в старших классах. Но уже через несколько месяцев произошел откат к польскому, из-за того что большинство учеников просто не знало белорусский язык.

Тем не менее, западным белорусам не слишком доверяли.

Почти все административные должности в регионе заняли командированные выходцы из советской части республики. А на старой советско-польской границе сохранились пункты досмотра и прочие атрибуты границы, для их пересечения требовалось специальное разрешение.

Советизация была прервана начавшейся войной. После ее окончания она возобновилась, но регион уже не слишком отличался от всех других частей СССР и не имел каких-то характерно выделявшихся отличий.